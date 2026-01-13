https://ukraina.ru/20260113/evropa-khochet-vozobnovit-dialog-s-rossiey---politico-1074221391.html

Европа хочет возобновить диалог с Россией - Politico

Европа хочет возобновить диалог с Россией - Politico

В европейских странах все больше склоняются к идее возобновления диалога с российской стороной, сообщает 13 января издание Politico со ссылкой на источники

"Недавний призыв президента Франции Макрона и премьера Италии Мелони начать обсуждения с Кремлем набирают популярность как в Брюсселе, так и в европейских столицах", - говорится в материале.Собеседники издания отметили, что, несмотря на то, что пока не достигнута договоренность о начале взаимодействия с Москвой, в ЕС уже обсуждают, кто может представлять блок на таких переговорах. Среди потенциальных кандидатов на пост спецпосланника ЕС по Украине - экс-премьер Италии Марио Драги. Кроме того, как напоминает издание, ранее президент Финляндии Александр Стубб уже выдвигал идею назначения спецпосланника и предлагал свою кандидатуру для этой роли.Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, которая ранее неоднократно выступала против подобной инициативы, намерена позже во вторник провести обсуждение этой темы в Германии. По словам источника Politico, переговоры в Берлине "сосредоточатся на возобновлении дипломатических усилий для достижения мира на Украине и на том, как Европа может укрепить свою оборону".Подробнее об урегулировании конфликта - в материале Франко-британские войска на Западной Украине в обмен на Донбасс? О чем молчит Путин на сайте Украина.ру.

