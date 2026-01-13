Европа хочет возобновить диалог с Россией - Politico - 13.01.2026 Украина.ру
Европа хочет возобновить диалог с Россией - Politico
Европа хочет возобновить диалог с Россией - Politico
В европейских странах все больше склоняются к идее возобновления диалога с российской стороной, сообщает 13 января издание Politico со ссылкой на источники
2026-01-13T11:42
2026-01-13T11:42
новости
европа
италия
эммануэль макрон
марио драги
украина
александр стубб
ес
украина.ру
европа
италия
украина
Украина.ру
новости, европа, италия, эммануэль макрон, марио драги, украина, александр стубб, ес, украина.ру
Новости, Европа, Италия, Эммануэль Макрон, Марио Драги, Украина, Александр Стубб, ЕС, Украина.ру

Европа хочет возобновить диалог с Россией - Politico

11:42 13.01.2026
 
В европейских странах все больше склоняются к идее возобновления диалога с российской стороной, сообщает 13 января издание Politico со ссылкой на источники
"Недавний призыв президента Франции Макрона и премьера Италии Мелони начать обсуждения с Кремлем набирают популярность как в Брюсселе, так и в европейских столицах", - говорится в материале.
Собеседники издания отметили, что, несмотря на то, что пока не достигнута договоренность о начале взаимодействия с Москвой, в ЕС уже обсуждают, кто может представлять блок на таких переговорах. Среди потенциальных кандидатов на пост спецпосланника ЕС по Украине - экс-премьер Италии Марио Драги.
Кроме того, как напоминает издание, ранее президент Финляндии Александр Стубб уже выдвигал идею назначения спецпосланника и предлагал свою кандидатуру для этой роли.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, которая ранее неоднократно выступала против подобной инициативы, намерена позже во вторник провести обсуждение этой темы в Германии. По словам источника Politico, переговоры в Берлине "сосредоточатся на возобновлении дипломатических усилий для достижения мира на Украине и на том, как Европа может укрепить свою оборону".
Подробнее об урегулировании конфликта - в материале Франко-британские войска на Западной Украине в обмен на Донбасс? О чем молчит Путин на сайте Украина.ру.
НовостиЕвропаИталияЭммануэль МакронМарио ДрагиУкраинаАлександр СтуббЕСУкраина.ру
 
Лента новостейМолния