Первый в СССР. Как Харьков вернул новогоднюю ёлку

Первый в СССР. Как Харьков вернул новогоднюю ёлку

В первые годы советской власти рождественские праздники отменили в рамках борьбы с "клерикальной пропагандой". Ещё в начале 1930-х украшенная ёлка прочно ассоциировалась лишь с Рождеством и считалась пережитком прошлого

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102203/07/1022030787_0:331:3054:2048_1920x0_80_0_0_8feb1dd9bbc92a549c1b1c71eefde99f.jpg

Однако в 1935 году новогоднюю елку решили вернуть. Первыми в СССР ее увидели юные жители Харькова — первой столицы Украины. И лишь в 1937 году была установлена первая кремлевская новогодняя елка.Реализовал детское желаниеКак ни странно, но появление первой елки именно в Харькове было связано с переездом украинской столицы из Харькова в Киев в 1934 году — елка появилась впервые в бывшем здании правительства Советской Украины.Инициатором возвращения елки считается 2-й секретарь ЦК КП(б) Украины Павел Постышев. Сын Павла Постышева, Леонид Постышев в свое время рассказывал историю, напоминающую типичную сентиментальную рождественскую сказку, о том, как его отец, работавший сызмальства подмастерьем на щеточной фабрике, в детстве с завистью заглядывал в окна домов богатых семей, где вокруг наряженной елки водили хороводы "буржуйские дети".И 28 декабря 1935 года в газете "Правда" появляется статья Постышева с призывом вернуть детям елку, в которой нашло выражение его детское желание."Давайте организуем веселую встречу Нового года для детей, устроим хорошую советскую елку во всех городах и колхозах. В дореволюционное время буржуазия и чиновники буржуазии всегда устраивали на Новый год своим детям елку. Дети рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающее разноцветными огнями дерево и веселящихся вокруг него детей богатеев.В следующем номере "Правды", за 29 декабря 1935 года, сообщается о телеграммах, в срочном порядке разосланных районным секретарям комсомола во все концы СССР, с рекомендациями "под Новый год устраивать для пионеров и школьников ёлки как в школах, так и в детских домах, кинотеатрах и на катках, организовать заготовку ёлок, закупку игрушек и украшений".Организовать новогодний праздник не везде успели в таком авральном режиме, так как до него оставалось буквально 1-2 дня. Однако в Харькове, благодаря личным рекомендациям Постышева, подготовку праздника начали заранее.Хрущёв согласовал ёлку со СталинымПредысторию возвращения ёлки можно прочитать и в воспоминаниях Никиты Хрущёва, в частности в его рассказе о визите украинского руководства в Москву."Не помню года и тем более месяца, но вот однажды позвонил мне Сталин и говорит: "Приезжайте в Кремль. Прибыли украинцы, поедете с ними по Москве, покажете город". Я тотчас приехал. У Сталина были Косиор, Постышев, Любченко. "Вот они, — говорит Сталин, — хотят посмотреть Москву. Поедемте".Вышли мы, сели в машину Сталина. Поместились все в одной. Ехали и разговаривали. Постышев поднял тогда вопрос: "Товарищ Сталин, вот была бы хорошая традиция, и народу понравилась, а детям особенно принесла бы радость — рождественская ёлка. Мы это сейчас осуждаем. А не вернуть ли детям ёлку?" Сталин поддержал его: "Возьмите на себя инициативу, выступите в печати с предложением вернуть детям ёлку, а мы поддержим"", — писал Хрущёв.Украшали сами детиОднако ещё до официального одобрения новогодних праздников и реабилитации ёлки Павел Постышев по личной инициативе организовывал Новый год для детей Харькова. Так, например, 31 декабря 1933 года он лично раздавал подарки детям города на улице возле ёлки.Первая официальная новогодняя ёлка в СССР была относительно невысокой (три метра), и поставили её 30 декабря 1935 года в Харьковском областном Доме пионеров на площади Тевелева, которая сейчас называется майданом Конституции.Украшали же ёлку сами дети, преимущественно самодельными игрушками: игрушечными книгами, фруктами, конфетами в блестящих обёртках и тряпичными игрушками. Венчала же ёлку пятиконечная красная звезда.Тогда, в 1935 году, сотрудники харьковского Дома пионеров (первого в УССР) только обживали новое помещение — бывшее здание правительства Советской Украины передали детям после того, как столицу перенесли в Киев в 1934-м. Специальным распоряжением Павла Постышева Дворец пионеров освобождался от платы за электричество, воду и дрова.Больше года в здании происходила реконструкция — здание бывшего Дворянского собрания из 232 комнат 1820 года постройки, где располагалось затем харьковское правительство Украины, в 1934-1935 годах перестраивали под нужды детских кружков, перемещая даже дверные ручки пониже — под детский рост.К сожалению, само здание не сохранилось — оно было разрушено в ходе боевых действий в 1943 году.Дед Мороз с помощникомПервым директором харьковского Дворца пионеров был Пётр Львович Слоним, бывший беспризорник, а затем воспитатель в колонии для беспризорников. Пётр Львович, почётный гражданин Харькова, более полувека руководил харьковским Дворцом пионеров. Он же написал и сценарий первого в СССР новогоднего утренника, который так и назывался "Первая ёлка"."Как жалко, что в ту пору не было видео, чтобы зафиксировать бурлящий творческий муравейник дворца в подготовке празднования!" — вспоминал Пётр Львович Слоним.На роль Деда Мороза взяли актёра одного из харьковских театров, а на роль Снегурочки — девочку из одного из кружков Дворца пионеров. По сценарию Петра Слонима, Деда Мороза также сопровождал юный помощник.Киногерои и дети в вышиванкахНа первую ёлку 30 декабря 1935 года были приглашены 1200 детей, а длилось мероприятие более шести часов. Отбор участников происходил по итогам конкурса маскарадных костюмов.Карнавальные костюмы детей того времени несколько отличались от современных. Дети были в костюмах революционных матросов, стахановцев, полярных лётчиков, а также уже ставших популярных киногероев: Чапаева, Петьки и Анки-пулемётчицы.Однако были на ёлке и костюмы Дон Кихота, Робинзона Крузо и Мюнхаузена. Некоторые дети были в украинских национальных костюмах, в том числе и в вышиванках, что бы там ни говорили нынешние националисты о том, как их "запрещали". Собственно, даже само приглашение на этот бал-маскарад было напечатано на украинском языке.В программу первого советского новогоднего бала-маскарада для детей входило выступление шарманщика с попугаем, были здесь также цирковой медведь с дрессировщиком, предсказатели будущего и звездочёты. Аккомпанировал детям на аккордеоне музыкант харьковской филармонии и отец знаменитой советской актрисы Людмилы Гурченко, Марк Гаврилович Гурченко.Семиклассник в костюме эфиопского добровольцаБудущая заслуженная артистка УССР Валентина Сухарева была на первой советской ёлке пушкинской Татьяной."Я надела розовое длинное платье с оборками, взятое из костюмерной театра. Впервые в жизни танцевала вальс! Моим партнёром был народный артист СССР Виктор Хохряков", — вспоминает Сухарева.Юная харьковчанка Ольга Тимченко для этого бала сделала костюм, символизирующий Красную армию. На платье она вышила танк и пулемёт, украсила его папиным значком "Ворошиловский стрелок", а на голове закрепила модель аэроплана. Школьница Надя Гласова сделала себе наряд из сплетённых пшеничных колосьев, обвязанных лентой со словами "Дадим стране 7-8 миллиардов пудов пшеницы".Семиклассник Серёжа Антоновский был в костюме эфиопского добровольца, сшитом из белых простыней, с белой повязкой на голове, в белом плаще и с игрушечным ружьём. Его костюм должен был выражать солидарность с Эфиопией (Абиссинией), которая тогда воевала с фашистской Италией."Я с самого начала итало-абиссинской войны слежу за этой борьбой. Вот и выбрал костюм абиссинского добровольца", — объяснял мальчик.Новая традиция объединила народыЗажигала первую ёлку известная ныне харьковчанка, преподавательница зарубежной литературы в Харьковском университете искусств, а в 1935 году — обычная пионерка Нина Логвинова. Взмахнув "волшебной палочкой", она произнесла: "Первая ёлка в СССР, зажгись!"Выросшие и затем постаревшие участники первой ёлки в СССР долго рассказывали легенды о том самом первом новогоднем утреннике. Для них он стал одним из наиболее ярких детских воспоминаний.Павлу Постышеву повезло гораздо меньше. Инициатор возвращения новогодней ёлки и организатор детских новогодних утренников через четыре года был репрессирован как "японский шпион" и "правый троцкист". На современной же Украине он считается одним из организаторов так называемого голодомора.Тем не менее, в значительной степени именно благодаря Постышеву, в Советском Союзе постепенно стала складываться и оформляться новая традиция празднования Нового года. Она жива до сих пор и объединяет жителей бывших союзных республик.

