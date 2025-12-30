Есаул Чернецов и "сакральные жертвы"
© Фото : ria1914.infoПолковник Василий Чернецов
© Фото : ria1914.info
31 декабря 1917 года в слободе Нижняя Крынка (ныне это часть Макеевки в ДНР) произошла трагедия, ставшая для Области Войска Донского первым актом обмена "сакральными жертвами" в ходе нараставшего междоусобного противостояния. В тот день при подавлении восстания на Ясиновском руднике расстреляли 118 человек, названных позднее Павшими коммунарами
Второй акт случился спустя три недели, когда при не до конца выясненных обстоятельствах была совершена расправа над Василием Чернецовым, руководившим подавлением восстания. Эти два инцидента сделали "горячую" фазу на Дону необратимой.
Прообраз современных ДРГ
В советское время любили демонизировать "кровавого есаула Чернецова", хотя к моменту происшедшего в Нижней Крынке он уже дослужился до полковничьих погон. О незаурядности этой личности говорит тот факт что в Макеевке и её окрестностях Чернецов пользовался огромным уважением даже у политических оппонентов, а случившееся в последний день 1917 года вызвало у многих недоумение: ранее подобного он не допускал.
Родился Василий Чернецов в станице Калитвенской, ныне находящейся рядом с городом Каменск-Шахтинский. Его отец, Михаил Чернецов, принадлежал к знатному казачьему роду, возведённому во дворянство, а среди станичников славился как большой знаток ветеринарного дела. Василию родители дали хорошее образование: он окончил реальное училище в станице Каменской и Новочеркасское юнкерское училище.
Звёздным часом для молодого офицера стала Первая Мировая война. Он не раз проявлял себя в бою как инициативный, толковый и бесстрашный командир за что осенью 1915 года получил от командования 4-й Донской казачьей дивизии предложение возглавить сводную партизанскую сотню.
Читатель наверняка удивится наличию таких формирований в Русской императорской армии: общеизвестно что в годы Первой Мировой войны только лишь Сербия занималась организацией сопротивления в тылу противника, все остальные воюющие страны обходились действиями регулярных войск. Отметим что герилья в то время практически не привлекала внимания военных поскольку ещё в начале ХХ века обладала неурегулированным международно-правовым статусом, а в ряде случаев, как на море, была прямо запрещена конвенциями.
1 ноября 2020, 10:48"Вокруг Булгакова"«Вокруг Булгакова»: последний защитник белого КрымаПо общему мнению булгаковедов, прототипом Романа Валериановича Хлудова, а отчасти и других персонажей «Бега», был генерал Яков Александрович Слащёв-Крымский. Фигура белого полководца, отчаянно защищавшего Крым от красных, а потом перешедшего на их сторону, никак не могла оставить равнодушным Булгакова
Тем не менее вопрос качества тактической разведки стоял остро: с весны 1915 года для осуществления рейдов в ближний тыл врага в казачьих и кавалерийских частях начинают формироваться сводные отряды особого назначения, и это совпало с началом процесса превращением кавалерии в высокомобильную лёгкую пехоту. 30 октября того же года штаб Походного Атамана великого князя Бориса Владимировича Приказом № 2 официально закрепил инициативу создания партизанских групп – прообраза нынешнего спецназа. Слово "партизан" в данном случае стало обозначать диверсанта, а не участника иррегулярной боевой структуры.
Отряд Чернецова прославился в ночь под Рождество 1915 года во время дерзкого налёта на сильно укреплённые позиции противника у деревни Гривнек. Шесть рядов проволочных заграждений и шквальный огонь противника не смогли остановить казаков: в ходе завязавшейся рукопашной схватки немцы потеряли полсотни человек убитыми и ранеными, включая ротного командира, дюжину пленными, а уцелевшие обратились в бегство оголив важный участок фронта. Также нападавшим удалось захватить несколько десятков единиц стрелкового оружия и разрушить вражеские укрепления. Потери казаков составили пять человек включая одного погибшего. За этот подвиг Василий Чернецов удостоился Георгиевского оружия.
Гроза смутьянов
Получив летом 1917 года отпуск по ранению Чернецов едет в Донбасс, где становится комендантом Макеевского промышленного района. В условиях политического хаоса вчерашнему герою войны пришлось стать принципиальным и честным администратором. Он достаточно быстро снискал уважение у шахтёров и металлургов поскольку не препятствовал таким легальным формам рабочего движения как профсоюзы и кассы взаимопомощи. Был нетерпим к нарушителям общественного порядка, а угроза пожаловаться ему становилась для дебошира ушатом холодной воды.
© Фото предоставлено автором статьиНагрудный знак бойцов отряда полковника Чернецова
© Фото предоставлено автором статьи
Нагрудный знак бойцов отряда полковника Чернецова
Казаки выдвинули Чернецова депутатом в Макеевский совет и здесь он активно защищал интересы избирателей в условиях абсолютного доминирования иногородних – неказачьего населения. Это было тяжёлое и неравное противостояние с нараставшей смутой, требовавшее незаурядного мужества и хладнокровия.
Один лишь факт: на митингах Василий Чернецов отказывался вставать во время исполнения революционных песен и из толпы начинали раздаваться оскорбления в его адрес. Тогда он предлагал этим людям подняться на трибуну и повторить всё только что сказанное: в ответ начинали звучать извинения. Если учесть что в политической жизни Макеевки вплоть до конца ноября 1917 года доминировали меньшевики и эсеры, то управляемость собиравшихся была невысокой и эксцессы случались часто.
В ноябре 1917 года Чернецова вызывают в Новочеркасск в Атаманский дворец. Опыт диверсионно-разведывательной работы пригодился очень даже кстати: им озвучивается инициатива формирования мобильного отряда для борьбы с Красной гвардией. Удалось набрать две с половиной сотни добровольцев из числа студентов и создать из них идейный и сплочённый коллектив. С вооружением проблем не возникло, а вот нужного количества единообразного обмундирования не нашлось, одевались в то, что имелось в наличии на складах, но на моральный дух это не влияло.
14 сентября, 16:00ИсторияЕго превосходительство "генерал Харьков": жизнь и смерть Владимира Май-Маевского15 сентября 1867 года родился один из самых интересных полководцев гражданской войны – Владимир Зенонович Май-Маевский. История совершенно незаслуженно отодвинула его на второй план, а кинематограф связал с ним образ, мало похожий на этого боевого генерала
В первых числах декабря из Александровска-Грушевского (ныне – Шахты Ростовской области) сообщили что на рудниках начали формироваться группы красногвардейцев. От Новочеркасска это три десятка километров пути поэтому отряд Чернецова сумел быстро и незаметно проникнуть в соседний город где его никто не ждал. Красногвардейцев застали врасплох, после первого же залпа в воздух началось беспорядочное отступление, большинство предпочло бросить оружие и разбежаться по домам.
Но на Парамоновском руднике (тогда это была дальняя окраина Александровска-Грушевского, а сейчас это район бывшей шахты имени Артёма) отряд Красной гвардии был достаточно организованным и там успели создать узел обороны. Чернецов выслал разведку, которая сообщила, что практически все силы обороняющихся сконцентрированы на наиболее вероятном направлении атаки у дороги на рудник из центра города. Возник план тайно зайти в тыл, стремительно атаковать красногвардейцев, но не брать их в плотное кольцо, а оставить им пути для отхода: фронтовой опыт показал что во время рейда необходимо минимизировать собственные потери для чего надо не загонять противника в угол (он постарается дорого продать свою жизнь), а рассеивать его силы. Тем более что здесь по обе стороны баррикад особо никто не хотел ни умирать, ни убивать.
План сработал, красногвардейцев разогнали, а в ходе последовавшей зачистки Чернецов распорядился выпороть задержанных нагайками и отпустить восвояси. Он прекрасно понимал что надо стараться обходиться без жертв, а усмирение не должно провоцировать озлобленности у побеждённых.
Есаул Василий Чернецов с казаками 39-й Донской отдельной сотни, слобода Макеевка Таганрогского округа Области Войска Донского, зима 1916-17 годов. Фото из социальных сетей
Есаул Василий Чернецов с казаками 39-й Донской отдельной сотни, слобода Макеевка Таганрогского округа Области Войска Донского, зима 1916-17 годов. Фото из социальных сетей
Последующие полторы недели чернецовцы провели в рейде вдоль железнодорожной линии Зверево – Дебальцево – Ясиноватая. Везде действовала одна и та же схема: смелый манёвр, максимально быстрая атака с последующим рассеиванием противника с достаточно мягкими для него последствиями. Возвращение в Новочеркасск для Чернецова стало триумфальным.
На чужой ссоре
В двадцатых числах декабря в Макеевском промышленном районе восстал Ясиновский рудник, шахтёры стали вооружаться. Причиной случившегося оказалась банальная задолженность по зарплате. Чернецова снова вызывают в Атаманский дворец и поручают усмирить протестующих.
Выдвинувшийся отряд попытались задержать в Дебальцево. Комендантом станции и его помощниками оказались дезертировавшие с фронта солдаты, и они запретили дежурному подавать локомотив к составу. Вскоре на перроне началась перебранка коменданта с добровольцами и из вагона пришлось выйти самому Чернецову. Он тут же приказал коменданту встать по стойке "Смирно!", взять под козырёк и отрапортовать старшему по званию так, как положено по уставу. Свидетели вспоминают что муштра продолжалась не более одной минуты: разрешение на отправление поезда было получено моментально.
8 апреля, 16:00ИсторияКуренёвский мятеж: как начался "зелёный потоп"9 апреля 1919 года в Киеве начался началось Куренёвский мятеж. Отряд атамана Струка, ранее входивший в состав РККА, взбунтовался и отправился на штурм Киева, к которому уже продвигался отряд атамана Зелёного. Это привело к значительным изменениям на фронте и завершилось для большевиков потерей большей части Украины в 1919 году
Ситуация на Ясиновском руднике в корне отличалась от того, что можно было наблюдать в Александровске-Грушевском. Здесь ядром красногвардейского отряда стали не оторванные от мирного труда и слабо обученные рабочие, а оказавшиеся в русском плену австро-венгерские солдаты. Присланные в Донбасс на работы в количестве четырёх десятков человек они в скором времени подверглись революционной пропаганде в самой что ни на есть радикальной форме. Если прибавить сюда ещё и их фронтовой опыт, то получалась достаточно грозная сила. Все пути к отступлению этим людям отрезало нарушение норм гуманитарного права, запрещающего военнопленным вмешиваться во внутренние дела удерживающей их страны.
В распоряжении красногвардейцев оказался пулемёт: раньше основу вооружения составляли винтовки, охотничьи ружья и револьверы. Его разместили на вершине террикона, а обслугу назначили из пленных. Восставшие подпустили отряд Чернецова поближе и дали по нему очередь. На снег повалились убитые и раненые…
Бой приобрёл чрезвычайно ожесточённый характер и только к вечеру 31 декабря 1917 года удалось одолеть повстанцев. Захваченных красногвардейцев привели в слободу Нижняя Крынка и выстроили на площади перед церковью. Побеждённым была обещана жизнь при условии выдачи военнопленных и предводителей восстания, но красногвардейцы ответили отказом: здесь сыграла роль характерная для шахтёрской среды круговая порука.
© Фото предоставлено автором статьиПамятник на могиле 118 Павших коммунаров
© Фото предоставлено автором статьи
Памятник на могиле 118 Павших коммунаров
Василий Чернецов ненадолго пережил 118 Павших коммунаров: раненый в одном из последующих боёв он был выдан красным. 21 января 1918 года его зарубил эсер Фёдор Подтёлков якобы при попытке к бегству, но фактически – за случившееся в Нижней Крынке. Спустя несколько месяцев и самого Подтёлкова казнят за убийство Чернецова. Братоубийственная война собирала свою страшную жатву…
Подписывайся на