Немного об "эффекте Шереметьево"

Из последних новостей: в Красноармейске разоблачили группу украинских военных, которые по заданию ГУР должны были остаться в городе под видом местных жителей и… ждать приказа. Приказа они не получат, но по причинам, не зависящим ни от них, ни от их "работодателей". Работайте, братья. И как ФСБ удаётся проводить фильтрацию во фронтовом городе…

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/10/1063926577_1:0:1875:1054_1920x0_80_0_0_9aaebe85b55650599dac37e4f49f7d6c.jpg.webp

Говоря о террористической угрозе со стороны бывших граждан Украины, хочу отметить два момента: во-первых, ею нельзя пренебрегать; во-вторых, её не стоит преувеличивать.Что я имею в виду? Почти идеальный пример – покушение на Владлена Татарского, в котором принимали участие два женщины.Взрывчатку передала сотрудница СБУ из освобождённого Мариуполя. После того, как она выполнила свою функцию – выехала за границу вместе с ребёнком. Это пример того, почему такой угрозой пренебрегать нельзя.В то же время, взрывное устройство принесла в кафе вполне русская девочка. Это пример того, почему не стоит преувеличивать.Пример не идеален в двух пунктах, касающихся конкретно Дарьи Треповой.Во-первых, она происходит из российской экстремистской "оппозиции", т.е., от неё заранее можно было ожидать желания делать гадости и нежелания думать головой (если у неё, конечно, в голове что-то есть).Во-вторых, она отрицала, что знала о содержимом статуэтки и в это можно поверить (судя по всему, организаторы теракта собирались "эвакуировать" её при помощи того же взрывного устройства). Это, собственно, иллюстрация "желания делать гадости и нежелания думать головой".У нас, конечно, нет статистики, но судя по информационным сообщениям на старых территориях России диверсии, теракты и разведку в интересах ВСУ осуществляют местные жители, как правило к Украине никакого отношения не имеющие. Часть из них – жертвы телефонных мошенников, но часть – люди прямо завербованные и даже выходившие на украинские спецслужбы по своей инициативе. ФСБ их отлавливает в товарных количествах, но… через Шереметьево их бы пропустили. Потому что граждане России – чего с них спрашивать?Ещё один момент, в котором, боюсь, моё мнение будет неполярным – наши люди на Украине. Вот, например, люди, которые были осуждены или подозревались на Украине по террористическим статьям, попали в Россию по обмену и теперь не могут оформить тут документы из-за претензий украинских спецслужб.Предлагаемый вариант действия – не признавать решений украинских судов. А вот я считаю, что это неправильно и никакая уравниловка тут недопустима.Конечно, бывают случаи просто вопиющие. Нет, ну действительно – лидер комитета "Севастополь. Крым. Россия" Валерий Подъячий, которого в 2007 году осудили за "посягательство на территориальную целостность" только в 2023 году смог добиться снятия украинской уголовной статьи. Вот здесь, как раз, уравниловка была бы очень даже к месту. Ст. 110 на Украине – специально для людей, способных правильно ответить на вопрос "чей Крым" (исключения, конечно, есть – русинские активисты).Но с террористическими статьями всё сложнее. Одно дело – мирная, в рамках закона борьба за право самоопределения населения региона. Тем более в ситуации, когда население региона этим правом уже воспользовалось. Совсем другое – диверсия или теракт. Тут нужно совершенно особенное устройство психики.Допустим, если человек согласился совершить диверсию за деньги (совершенно неважно – совершил или не совершил, и подталкивал ли его к этому представитель России или СБУ), то логично предположить, что если ему предложат больше, то он постарается повторить это действие в России. Вероятность, конечно, невелика – раз попавшись и пройдя через тюрьму человек, по логике, должен что-то переосмыслить в своей жизни. Но в этом, как минимум, нужно убедиться.Другой вариант – человек 100% наш и действовал из идейных соображений. Его, конечно, неплохо бы наградить, но из сферы внимания спецслужб не выпускать. Почему? Потому что "казус Стрелкова".Игорь Иванович сидит и сидит, разумеется, за дело, но есть ли у нас основания считать, что он не является патриотом России? Нет. Он патриот, конечно. Только не реальной России, данной нам в ощущениях (не всегда приятных), а той, которая существует в его воображении. Это, кстати, характерная особенность украинских патриотов – они обычно любят воображаемую Украину без жидов и москалей (по поводу первой категории есть вопрос – ведь Зеленский герой нации, а если Зеленский не герой, тогда герой Коломойский*, потому Зеленский его посадил…) и в которой Хутор Михайловский стоит на берегу Северного Ледовитого океана.Ну так такая болезнь распространена и среди украинских мигрантов, которые внезапно поняли, что Россия – не идеальная страна (идеальных стран вообще не бывает). Хотя всего-то надо понимать, что Россия – это Россия.Пока они бухтят на кухнях – пусть с ним. Люди всегда бухтят на кухнях. Ну а если это человек с опытом осуществления диверсий, и он захочет подвинуть к своему идеалу Россию при помощи терактов? Скажете маловероятно? Ну почитайте историю России конца позапрошлого века – там всё уже написано.Само собой разумеется, всё вышесказанное не означает, что не нужен никакой общественный контроль над ФСБ. Нужен, конечно, нужно параллельно рассматривать дела людей, которым запрещён въезд в России и нужно, чтобы ФСБ объясняло, чем оно руководствуется.Чего не надо – так это объяснять ФСБ как нужно работать. И иметь в виду, что всё, что делает ФСБ имеет основанием вовсе не желание испортить жизнь конкретным людям.* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Эта тема так же затронута в статье Ростислава Ищенко "Цивилизация-фрик"

