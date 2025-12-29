Немного об "эффекте Шереметьево" - 29.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251229/nemnogo-ob-effekte-sheremetevo-1073787942.html
Немного об "эффекте Шереметьево"
Немного об "эффекте Шереметьево" - 29.12.2025 Украина.ру
Немного об "эффекте Шереметьево"
Из последних новостей: в Красноармейске разоблачили группу украинских военных, которые по заданию ГУР должны были остаться в городе под видом местных жителей и… ждать приказа. Приказа они не получат, но по причинам, не зависящим ни от них, ни от их "работодателей". Работайте, братья. И как ФСБ удаётся проводить фильтрацию во фронтовом городе…
2025-12-29T16:23
2025-12-29T16:23
мнения
россия
украина
мариуполь
владимир зеленский
владлен татарский
дарья трепова
фсб
сбу
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/10/1063926577_1:0:1875:1054_1920x0_80_0_0_9aaebe85b55650599dac37e4f49f7d6c.jpg.webp
Говоря о террористической угрозе со стороны бывших граждан Украины, хочу отметить два момента: во-первых, ею нельзя пренебрегать; во-вторых, её не стоит преувеличивать.Что я имею в виду? Почти идеальный пример – покушение на Владлена Татарского, в котором принимали участие два женщины.Взрывчатку передала сотрудница СБУ из освобождённого Мариуполя. После того, как она выполнила свою функцию – выехала за границу вместе с ребёнком. Это пример того, почему такой угрозой пренебрегать нельзя.В то же время, взрывное устройство принесла в кафе вполне русская девочка. Это пример того, почему не стоит преувеличивать.Пример не идеален в двух пунктах, касающихся конкретно Дарьи Треповой.Во-первых, она происходит из российской экстремистской "оппозиции", т.е., от неё заранее можно было ожидать желания делать гадости и нежелания думать головой (если у неё, конечно, в голове что-то есть).Во-вторых, она отрицала, что знала о содержимом статуэтки и в это можно поверить (судя по всему, организаторы теракта собирались "эвакуировать" её при помощи того же взрывного устройства). Это, собственно, иллюстрация "желания делать гадости и нежелания думать головой".У нас, конечно, нет статистики, но судя по информационным сообщениям на старых территориях России диверсии, теракты и разведку в интересах ВСУ осуществляют местные жители, как правило к Украине никакого отношения не имеющие. Часть из них – жертвы телефонных мошенников, но часть – люди прямо завербованные и даже выходившие на украинские спецслужбы по своей инициативе. ФСБ их отлавливает в товарных количествах, но… через Шереметьево их бы пропустили. Потому что граждане России – чего с них спрашивать?Ещё один момент, в котором, боюсь, моё мнение будет неполярным – наши люди на Украине. Вот, например, люди, которые были осуждены или подозревались на Украине по террористическим статьям, попали в Россию по обмену и теперь не могут оформить тут документы из-за претензий украинских спецслужб.Предлагаемый вариант действия – не признавать решений украинских судов. А вот я считаю, что это неправильно и никакая уравниловка тут недопустима.Конечно, бывают случаи просто вопиющие. Нет, ну действительно – лидер комитета "Севастополь. Крым. Россия" Валерий Подъячий, которого в 2007 году осудили за "посягательство на территориальную целостность" только в 2023 году смог добиться снятия украинской уголовной статьи. Вот здесь, как раз, уравниловка была бы очень даже к месту. Ст. 110 на Украине – специально для людей, способных правильно ответить на вопрос "чей Крым" (исключения, конечно, есть – русинские активисты).Но с террористическими статьями всё сложнее. Одно дело – мирная, в рамках закона борьба за право самоопределения населения региона. Тем более в ситуации, когда население региона этим правом уже воспользовалось. Совсем другое – диверсия или теракт. Тут нужно совершенно особенное устройство психики.Допустим, если человек согласился совершить диверсию за деньги (совершенно неважно – совершил или не совершил, и подталкивал ли его к этому представитель России или СБУ), то логично предположить, что если ему предложат больше, то он постарается повторить это действие в России. Вероятность, конечно, невелика – раз попавшись и пройдя через тюрьму человек, по логике, должен что-то переосмыслить в своей жизни. Но в этом, как минимум, нужно убедиться.Другой вариант – человек 100% наш и действовал из идейных соображений. Его, конечно, неплохо бы наградить, но из сферы внимания спецслужб не выпускать. Почему? Потому что "казус Стрелкова".Игорь Иванович сидит и сидит, разумеется, за дело, но есть ли у нас основания считать, что он не является патриотом России? Нет. Он патриот, конечно. Только не реальной России, данной нам в ощущениях (не всегда приятных), а той, которая существует в его воображении. Это, кстати, характерная особенность украинских патриотов – они обычно любят воображаемую Украину без жидов и москалей (по поводу первой категории есть вопрос – ведь Зеленский герой нации, а если Зеленский не герой, тогда герой Коломойский*, потому Зеленский его посадил…) и в которой Хутор Михайловский стоит на берегу Северного Ледовитого океана.Ну так такая болезнь распространена и среди украинских мигрантов, которые внезапно поняли, что Россия – не идеальная страна (идеальных стран вообще не бывает). Хотя всего-то надо понимать, что Россия – это Россия.Пока они бухтят на кухнях – пусть с ним. Люди всегда бухтят на кухнях. Ну а если это человек с опытом осуществления диверсий, и он захочет подвинуть к своему идеалу Россию при помощи терактов? Скажете маловероятно? Ну почитайте историю России конца позапрошлого века – там всё уже написано.Само собой разумеется, всё вышесказанное не означает, что не нужен никакой общественный контроль над ФСБ. Нужен, конечно, нужно параллельно рассматривать дела людей, которым запрещён въезд в России и нужно, чтобы ФСБ объясняло, чем оно руководствуется.Чего не надо – так это объяснять ФСБ как нужно работать. И иметь в виду, что всё, что делает ФСБ имеет основанием вовсе не желание испортить жизнь конкретным людям.* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Эта тема так же затронута в статье Ростислава Ищенко "Цивилизация-фрик"
https://ukraina.ru/20251202/migranty-ili-ukraintsy-o-filtratsii-v-sheremetevo-ugrozakh-dlya-zelenskogo-i-vragakh-rossii--shesler-1072506639.html
https://ukraina.ru/20251023/kak-rossii-otvechat-na-ugrozy-izvne-i-kakoy-dolzhna-byt-filtratsiya-v-sheremetevo--ischenko-1070531615.html
https://ukraina.ru/20241022/1058260624.html
россия
украина
мариуполь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/10/1063926577_256:0:1661:1054_1920x0_80_0_0_e9f5df99c953f4d36467c0743ec4753b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, россия, украина, мариуполь, владимир зеленский, владлен татарский, дарья трепова, фсб, сбу, вооруженные силы украины, диверсия, теракт, фильтрация
Мнения, Россия, Украина, Мариуполь, Владимир Зеленский, Владлен Татарский, Дарья Трепова, ФСБ, СБУ, Вооруженные силы Украины, диверсия, теракт, фильтрация

Немного об "эффекте Шереметьево"

16:23 29.12.2025
 
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОбмен пленными между Россией и Украиной в рамках договоренностей в Стамбуле
Обмен пленными между Россией и Украиной в рамках договоренностей в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Из последних новостей: в Красноармейске разоблачили группу украинских военных, которые по заданию ГУР должны были остаться в городе под видом местных жителей и… ждать приказа. Приказа они не получат, но по причинам, не зависящим ни от них, ни от их "работодателей". Работайте, братья. И как ФСБ удаётся проводить фильтрацию во фронтовом городе…
Говоря о террористической угрозе со стороны бывших граждан Украины, хочу отметить два момента: во-первых, ею нельзя пренебрегать; во-вторых, её не стоит преувеличивать.
Что я имею в виду? Почти идеальный пример – покушение на Владлена Татарского, в котором принимали участие два женщины.
Взрывчатку передала сотрудница СБУ из освобождённого Мариуполя. После того, как она выполнила свою функцию – выехала за границу вместе с ребёнком. Это пример того, почему такой угрозой пренебрегать нельзя.
В то же время, взрывное устройство принесла в кафе вполне русская девочка. Это пример того, почему не стоит преувеличивать.
Пример не идеален в двух пунктах, касающихся конкретно Дарьи Треповой.
Шеслер - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
2 декабря, 11:01
Мигранты или украинцы? О фильтрации в Шереметьево, угрозах для Зеленского и врагах России — ШеслерПредседатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру рассказала о проблемах фильтрации на российской границе и о статистике въезда украинцев на территорию РФ
Во-первых, она происходит из российской экстремистской "оппозиции", т.е., от неё заранее можно было ожидать желания делать гадости и нежелания думать головой (если у неё, конечно, в голове что-то есть).
Во-вторых, она отрицала, что знала о содержимом статуэтки и в это можно поверить (судя по всему, организаторы теракта собирались "эвакуировать" её при помощи того же взрывного устройства). Это, собственно, иллюстрация "желания делать гадости и нежелания думать головой".
У нас, конечно, нет статистики, но судя по информационным сообщениям на старых территориях России диверсии, теракты и разведку в интересах ВСУ осуществляют местные жители, как правило к Украине никакого отношения не имеющие. Часть из них – жертвы телефонных мошенников, но часть – люди прямо завербованные и даже выходившие на украинские спецслужбы по своей инициативе. ФСБ их отлавливает в товарных количествах, но… через Шереметьево их бы пропустили. Потому что граждане России – чего с них спрашивать?
Ещё один момент, в котором, боюсь, моё мнение будет неполярным – наши люди на Украине. Вот, например, люди, которые были осуждены или подозревались на Украине по террористическим статьям, попали в Россию по обмену и теперь не могут оформить тут документы из-за претензий украинских спецслужб.
Предлагаемый вариант действия – не признавать решений украинских судов. А вот я считаю, что это неправильно и никакая уравниловка тут недопустима.
Конечно, бывают случаи просто вопиющие. Нет, ну действительно – лидер комитета "Севастополь. Крым. Россия" Валерий Подъячий, которого в 2007 году осудили за "посягательство на территориальную целостность" только в 2023 году смог добиться снятия украинской уголовной статьи. Вот здесь, как раз, уравниловка была бы очень даже к месту. Ст. 110 на Украине – специально для людей, способных правильно ответить на вопрос "чей Крым" (исключения, конечно, есть – русинские активисты).
Ищенко
23 октября, 08:12
Как России отвечать на угрозы извне и какой должна быть фильтрация в Шереметьево — ИщенкоПолитолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
Но с террористическими статьями всё сложнее. Одно дело – мирная, в рамках закона борьба за право самоопределения населения региона. Тем более в ситуации, когда население региона этим правом уже воспользовалось. Совсем другое – диверсия или теракт. Тут нужно совершенно особенное устройство психики.
Допустим, если человек согласился совершить диверсию за деньги (совершенно неважно – совершил или не совершил, и подталкивал ли его к этому представитель России или СБУ), то логично предположить, что если ему предложат больше, то он постарается повторить это действие в России. Вероятность, конечно, невелика – раз попавшись и пройдя через тюрьму человек, по логике, должен что-то переосмыслить в своей жизни. Но в этом, как минимум, нужно убедиться.
Другой вариант – человек 100% наш и действовал из идейных соображений. Его, конечно, неплохо бы наградить, но из сферы внимания спецслужб не выпускать. Почему? Потому что "казус Стрелкова".
Игорь Иванович сидит и сидит, разумеется, за дело, но есть ли у нас основания считать, что он не является патриотом России? Нет. Он патриот, конечно. Только не реальной России, данной нам в ощущениях (не всегда приятных), а той, которая существует в его воображении. Это, кстати, характерная особенность украинских патриотов – они обычно любят воображаемую Украину без жидов и москалей (по поводу первой категории есть вопрос – ведь Зеленский герой нации, а если Зеленский не герой, тогда герой Коломойский*, потому Зеленский его посадил…) и в которой Хутор Михайловский стоит на берегу Северного Ледовитого океана.
Ну так такая болезнь распространена и среди украинских мигрантов, которые внезапно поняли, что Россия – не идеальная страна (идеальных стран вообще не бывает). Хотя всего-то надо понимать, что Россия – это Россия.
Пока они бухтят на кухнях – пусть с ним. Люди всегда бухтят на кухнях. Ну а если это человек с опытом осуществления диверсий, и он захочет подвинуть к своему идеалу Россию при помощи терактов? Скажете маловероятно? Ну почитайте историю России конца позапрошлого века – там всё уже написано.
IV Международный форум русскоязычных вещателей - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
22 октября 2024, 05:40
Между гуманизмом и безопасностью. Киселев о фильтрации беженцев из Украины в ШереметьевоОдной из главных тем последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стали граждане Украины, которые выбрали Россию и самостоятельно находят способ добраться до РФ. Их ждет фильтрация в Шереметьево.
Само собой разумеется, всё вышесказанное не означает, что не нужен никакой общественный контроль над ФСБ. Нужен, конечно, нужно параллельно рассматривать дела людей, которым запрещён въезд в России и нужно, чтобы ФСБ объясняло, чем оно руководствуется.
Чего не надо – так это объяснять ФСБ как нужно работать. И иметь в виду, что всё, что делает ФСБ имеет основанием вовсе не желание испортить жизнь конкретным людям.
* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Эта тема так же затронута в статье Ростислава Ищенко "Цивилизация-фрик"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
МненияРоссияУкраинаМариупольВладимир ЗеленскийВладлен ТатарскийДарья ТреповаФСБСБУВооруженные силы Украиныдиверсиятерактфильтрация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:24Новогодняя история от "Фила". Встретили в окопе под Авдеевкой
17:11Что происходит на фронте, в украинского обществе и международной арене. Главное к этому часу
17:04Мир стал гораздо ближе. Зеленский готов к уступкам территорий, но есть нюанс
16:58Новогодний сюрприз для Зеленского: Залужный возвращается в политику
16:57Миллиарды для Украины. Абрамович против Британии
16:46Путину доложили, как идут дела в зоне СВО: главные тезисы
16:44Закат Европы вручную. Трамп для решения проблем оставляет войну
16:31Что ВС РФ дает освобождение Дибровы под Красным Лиманом, рассказал Телеграм-канал "Донбасс решает"
16:23Немного об "эффекте Шереметьево"
16:23Зеленский пытается вывезти с Украины сына своего первого помощника
16:10Стало известно, кого Украина не пустит на выборы
16:03Между фенизацией и нормализацией. Мир на Новогоднем перепутье
16:00Наполеон, Сталин и Рязанов: краткая история новогоднего шампанского
15:53В ДНР завершили переброску воды, Израиль просит США ударить по Ирану. Главное к этому часу
15:10Зеленский просит перемирие на срок восстановления энергосистемы
15:01Вернётся ли Янукович? Эксперты и политики о туманных перспективах Украины и мира
14:56Крым оказался во власти снежного коллапса
14:49Трамп на пути к капитуляции
14:49Переговоры Трампа и Зеленского не увенчались успехом - СМИ
14:39Из-за отсутствия воды на Украине в унитаз засыпают снег: пропагандисты знают, кто виноват и что делать
Лента новостейМолния