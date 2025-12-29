Нацполиция Украины ликвидировала "масштабный канал нелегального сбыта оружия" - 29.12.2025 Украина.ру
Нацполиция Украины ликвидировала "масштабный канал нелегального сбыта оружия"
Нацполиция Украины ликвидировала "масштабный канал нелегального сбыта оружия" - 29.12.2025 Украина.ру
Нацполиция Украины ликвидировала "масштабный канал нелегального сбыта оружия"
Сотрудники Департамента уголовного розыска и Главного следственного управления Нацполиции Украины пресекли преступную деятельность группы, специализировавшейся на незаконных сделках с оружием и боеприпасами. Об этом 29 декабря сообщила НПУ
"Нацполиция ликвидировала масштабный канал нелегального сбыта оружия", - сказано в официальном сообщении. Отмечается, что организатор "черных оружейников" задержан."Фигуранты сбывали трофейное и потерянное во время ведения боевых действий огнестрельное оружие, - рассказали в ведомстве. - Организатором группировки оказался 43-летний житель Полтавщины". Полицейские обнаружили схрон оружия, в котором было "48 автоматов Калашникова, 26 пистолетов Макарова, 4 пулемета, 8 единиц другого нарезного огнестрельного оружия, 4 гранатометы и 31 выстрел к гранатометам, 8 мин, 76 гранат, почти 2 взрыватели, детонаторы, почти 21 килограмм взрывчатки, глушители, дымовые шашки, штык-ножи, снаряженные магазины". Кроме того, изъяты наличные денежные средства и автомобиль.Ранее официальная Москва неоднократно обращала внимание на опасность нелегальной торговли оружием на Украине, о поступлении его на "чёрные рынки" Евросоюза и других стран.Больше новостей дня представлено в обзоре Обеспечение безопасности и суверенитета на фоне заявлений Киева. Хроника событий к 13:00 29 декабря
Украина.ру
Нацполиция Украины ликвидировала "масштабный канал нелегального сбыта оружия"

14:20 29.12.2025 (обновлено: 16:13 29.12.2025)
 
Сотрудники Департамента уголовного розыска и Главного следственного управления Нацполиции Украины пресекли преступную деятельность группы, специализировавшейся на незаконных сделках с оружием и боеприпасами. Об этом 29 декабря сообщила НПУ
"Нацполиция ликвидировала масштабный канал нелегального сбыта оружия", - сказано в официальном сообщении. Отмечается, что организатор "черных оружейников" задержан.
"Фигуранты сбывали трофейное и потерянное во время ведения боевых действий огнестрельное оружие, - рассказали в ведомстве. - Организатором группировки оказался 43-летний житель Полтавщины".
Полицейские обнаружили схрон оружия, в котором было "48 автоматов Калашникова, 26 пистолетов Макарова, 4 пулемета, 8 единиц другого нарезного огнестрельного оружия, 4 гранатометы и 31 выстрел к гранатометам, 8 мин, 76 гранат, почти 2 взрыватели, детонаторы, почти 21 килограмм взрывчатки, глушители, дымовые шашки, штык-ножи, снаряженные магазины".
Кроме того, изъяты наличные денежные средства и автомобиль.
Ранее официальная Москва неоднократно обращала внимание на опасность нелегальной торговли оружием на Украине, о поступлении его на "чёрные рынки" Евросоюза и других стран.
Больше новостей дня представлено в обзоре Обеспечение безопасности и суверенитета на фоне заявлений Киева. Хроника событий к 13:00 29 декабря
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
