Сотрудники Департамента уголовного розыска и Главного следственного управления Нацполиции Украины пресекли преступную деятельность группы, специализировавшейся на незаконных сделках с оружием и боеприпасами. Об этом 29 декабря сообщила НПУ
новости, украина, москва, киев, нацполиция, ес, украина.ру, оружие, торговля оружием, огнестрельное оружие, криминал, сво, ситуация на украине, потери всу
Новости, Украина, Москва, Киев, Нацполиция, ЕС, Украина.ру, оружие, торговля оружием, огнестрельное оружие, криминал, СВО, ситуация на Украине, потери ВСУ
Нацполиция Украины ликвидировала "масштабный канал нелегального сбыта оружия"
14:20 29.12.2025 (обновлено: 16:13 29.12.2025)
Сотрудники Департамента уголовного розыска и Главного следственного управления Нацполиции Украины пресекли преступную деятельность группы, специализировавшейся на незаконных сделках с оружием и боеприпасами. Об этом 29 декабря сообщила НПУ
"Нацполиция ликвидировала масштабный канал нелегального сбыта оружия", - сказано в официальном сообщении. Отмечается, что организатор "черных оружейников" задержан.
"Фигуранты сбывали трофейное и потерянное во время ведения боевых действий огнестрельное оружие, - рассказали в ведомстве. - Организатором группировки оказался 43-летний житель Полтавщины".
Полицейские обнаружили схрон оружия, в котором было "48 автоматов Калашникова, 26 пистолетов Макарова, 4 пулемета, 8 единиц другого нарезного огнестрельного оружия, 4 гранатометы и 31 выстрел к гранатометам, 8 мин, 76 гранат, почти 2 взрыватели, детонаторы, почти 21 килограмм взрывчатки, глушители, дымовые шашки, штык-ножи, снаряженные магазины".
Кроме того, изъяты наличные денежные средства и автомобиль.
Ранее официальная Москва неоднократно обращала внимание на опасность нелегальной торговли оружием на Украине, о поступлении его на "чёрные рынки" Евросоюза и других стран.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.