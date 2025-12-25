https://ukraina.ru/20251225/voennye-snova-sverkhu-elektoralnaya-kontrataka-zelenskogo-zakhlebnulas--1073627487.html

Военные снова сверху. Электоральная контратака Зеленского захлебнулась

Военные снова сверху. Электоральная контратака Зеленского захлебнулась - 25.12.2025 Украина.ру

Военные снова сверху. Электоральная контратака Зеленского захлебнулась

Просроченного недопрезидента Украины Владимира Зеленского социологи опять смачно макнули в отходы его политической жизнедеятельности – показали, что за промахи в работе снова стать главой Украины ему не светит.

2025-12-25T15:47

2025-12-25T15:47

2025-12-25T16:25

украина

владимир зеленский

киев

социологи

социология

сми

украинские сми

опрос

валерий залужный

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/19/1073627745_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_5308c5d1f33943246472d44fb7c7b271.jpg

По крайней мере, в честной борьбе. Как показали результаты исследования проведенного 12-18 декабря 2025 года компанией "SOCIS", если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время и в них участвовали Зеленский, нынешний украинский посол в Великобритании, экс-главком ВСУ генерал Валерий Залужный, а также начальник Главного управления разведки Минобороны (ГРУ МО) генерал Кирилл Буданов*, то генералы порвали бы своего начальника и главковерха, как Тузик грелку. И электорально сделали на счет раз.Зеленский и Залужный в первом туре они бы набрали 22% и 21% соответственно. Но вот во втором шансов у Зеленского нет вовсе: уверенное преимущество дало Залужному результат в 64% против 36% у Зеленского:Если Залужный не будет участвовать в президентских выборах, то во второй тур вместе с Зеленским вероятно попадет Буданов. И тоже побеждает – 56% голосов у Буданова против 44% у Зеленского.Сообщила об этом радостно главная соросятская информпомойка под названием "Украинская правда". Что и не удивительно: соросята давно получили заказ и копеечку на то, чтобы мочить "главного Зелебобика" за то, что он нападает на грантоедские структуры, отрывает из от давно присосанных и облюбованных мест пропитания и тем самым рушит давно устоявшуюся картину мира и распределение в пищевой цепочке постпереворотной Украине.Именно соросята за проплату малую организовали летом так называемый "картонный майдан" после нападения Зеленского на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и вынудили его (Зеленского) трусливо поджать хвост и отступить. И соросята же сегодня оказывают на Зеленского изрядное давление, чтобы он не чувствовал себя кумом королю, директором Черного моря и министром землетрясений, а был покладистым исполнителем поставленных перед ним заказов.Зеленский сопротивляется, и тогда с подачи западных (читай – американских) в ход идут угрозы отобрать у него власть на выборах. То есть не дать ему сфальсифицировать электоральную кампанию по румынскому или молдавскому образцу. А без этого шансов победить у Зеленского нет совсем.Неутешительные электоральные прогнозы и угрозы продолжить расследование коррупционных деяний Зеленского в режиме "Миндичгейта" – это сегодня главные рычаги воздействия на Зеленского. Инициаторы разоблачительной антикоррупционки обещают продолжить обнародование интересных и содержательных пленок о том, как зелебобики обворовывают Украину и утверждают, что скоро героями разоблачений станут Зеленский, его жена и прочие близкие к нему товарищи и паны. Может быть, даже как бы отставленный глава Офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак, который, по предположениями недоброжелательных и ехидных украинских СМИ, никуда не ушел, а затихарился в соседнем кабинете, чтобы по привычке делить сон или коротать бессонные и тревожные ночки с Зеленским.И это притом, что буквально недавно Зеленского уже опускали электорально ниже городской канализации посредством уничтожения и размазывания по асфальту его партии "Слуга народа". Как известно, недавно Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал данные соцопроса, в соответствии с которым рейтинг "слуг" опустился до 11.3%, и это означает лишь четвертое место в рейтинге партий и движений, которые гипотетически могли бы претендовать на места в Верховной Раде в случае выборов.По этим же данным, наибольшую поддержку получал гипотетический блок Валерия Залужного (19,9%), за которым следовали партия "Евросолидарность" (ПЕС) экс-президента Петра Порошенко* (16.2%) и объединенный список националистических формирований из неонацистов, террористов и просто погромщиков, включая "Азов"** (15.7%).Зеленский явно занервничал и пошел в контратаку: заелозил где надо мошной или надавил на силовиков, чтобы те объяснили КМИСу, почём рубероид в Одесса и кто в доме пока хозяин. И социологи поплыли – отыграли назад. Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий во всеуслышанье трусливо и покорно заявил, что опубликованные цифры о падении "Слуги народа" в политический унитаз не являются научным результатом его института, а были получены недоброжелателями и злостными антиукраинистами, может быть, даже шовинистами-москалями некорректно и не могут считаться достоверными.Зеленский выдохнул, а тут опять – выступил "SOCIS" и рассказал, что дела у Зеленского швах. Это социологи рассказали, что они объективны, как никто другой в мире. Что их исследование о падении Зеленского на дно в сравнении с Залужным и Будановым является частью постоянного мониторинга общественного мнения "Барометр", который компания "SOCIS" проводит регулярно последние 10 лет. И что опрос репрезентативен донельзя, потому что было опрошено 2000 респондентов по квотной стратифицированной выборке и по методу личного интервью (face to face) с использованием планшетов (CAPI). Социологи заверяют всех, что ошибки у них быть не может, а статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,6%.В переводе на русский язык это означает, что, повторяю, Зеленскому ничего не светит. К тому же выросла доля людей, которые не определились с выбором. То есть если раньше были зелебобиками, то теперь им трудно ответить, за кого бы они проголосовали. Если в октябре таких нерешительных было 21,1%, то сейчас 24,1%.Западные СМИ, находящиеся на подсосе грантодателей и выполняющие заказ сразу же включились в травлю Зеленского и подлили масла в огонь – начали ковырять в заживающих ранах, заявляя, что последние коррупционные скандалы могут стоить Зеленскому власти. И напомнили, что, по данным всё того же КМИС, 59% украинцев считают именно Зеленского ответственным за преступления Тимура Миндича. Ну и параллельно сыплется рейтинг и правительства, сформированного еще под диктовку Ермака: Центр Разумкова сразу же показал, что уровень недоверия к Кабмину Юлии Свириденко достиг 72,8%, а власти в целом — 76,7%.Характерно и то, что социологи утверждают: показательное как бы избавление от Ермака помогло Зеленскому, как мертвому припарка. Всё тот же "SOCIS" по данным уже упомянутого опроса утверждает: украинцы в той или иной мере возлагают на Зеленского ответственность 68% опрошенных. Потому что только 19% опрошенных верят в непричастность Зеленского к "схеме Миндича", а вот 39% убеждены, что именно президент является непосредственной частью коррупционной схемы, расследуемой НАБУ. И еще 29% респондентов полагают, что глава государства знал о коррупции в своем окружении, но не принимал в ней прямого участия, но это, согласитесь, слабое утешение, когда двое из трех считают тебя преступником.А Зеленскому надо же избираться президентом, а то совсем заклюют. И заклюют же. Тем более, что военные опять оказываются сверху, а это такие люди, что даже в Украине приучены выполнять приказы. Тем более, что за выполнение приказов по нейтрализации Зеленского и Залужному, и Буданову могут хорошо заплатить…*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.**организация, запрещённая на территории Российской Федерации.ВС РФ продолжают наращивать оперативный успех на ключевых направлениях, методично уничтожая военную инфраструктуру противника. Подробнее — в материале "Рассадник зла": что стоит за новыми "мирными инициативами" Киева. Хроника событий к 13:00 25 декабря.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

украина

киев

великобритания

черное море

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

украина, владимир зеленский, киев, социологи, социология, сми, украинские сми, опрос, валерий залужный, великобритания, черное море, набу, слуга народа, вооруженные силы украины, кирилл буданов, тимур миндич, андрей ермак, петр порошенко, верховная рада, весь скачко, мнения, украина.ру, украина.ру