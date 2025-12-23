https://ukraina.ru/20251223/bars-23-kak-khuligany-biryuka-koshmaryat-vsu-1073539070.html
БАРС-23: Как "Хулиганы Бирюка" кошмарят ВСУ
БАРС-23: Как "Хулиганы Бирюка" кошмарят ВСУ - 23.12.2025 Украина.ру
БАРС-23: Как "Хулиганы Бирюка" кошмарят ВСУ
Командир роты добровольческого отряда БАРС-23 с позывным "Бирюк" рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко о своем боевом пути, который... Украина.ру, 23.12.2025
2025-12-23T16:35
2025-12-23T16:35
2025-12-23T17:00
видео
крым
александр чаленко
барс-23
вооруженные силы украины
украина.ру
добровольцы
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/17/1073538919_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3dea22b4ef2296a23087d001659a5667.png
Командир роты добровольческого отряда БАРС-23 с позывным "Бирюк" рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко о своем боевом пути, который начинался еще в 2014 году в Крыму во время Русской весны, продолжился в "Волчьей сотне" у казаков под командованием "Динго". С 2023 года он воюет у "Викинга" в добровольческом отряде БАРС-23. Из интервью зритель узнает, как он при полном обмундировании пролезал в узкую щель на шахте, которую бойцы прозвали "Дыркой Бирюка", как попал под FPV дрон, и как был ранен оптоволокном, и почему носит трофейные шевроны с британским флагом и надписью на американской каске "Born to Kill".
крым
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/17/1073538919_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9d7b951db4174be0763b38df12a9f211.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, крым, александр чаленко, барс-23, вооруженные силы украины, украина.ру, добровольцы, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, fpv-дрон, россия, украина, видео
Видео, Крым, Александр Чаленко, БАРС-23, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Добровольцы, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, fpv-дрон, Россия, Украина
Командир роты добровольческого отряда БАРС-23 с позывным "Бирюк" рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко о своем боевом пути, который начинался еще в 2014 году в Крыму во время Русской весны, продолжился в "Волчьей сотне" у казаков под командованием "Динго". С 2023 года он воюет у "Викинга" в добровольческом отряде БАРС-23.
Из интервью зритель узнает, как он при полном обмундировании пролезал в узкую щель на шахте, которую бойцы прозвали "Дыркой Бирюка", как попал под FPV дрон, и как был ранен оптоволокном, и почему носит трофейные шевроны с британским флагом и надписью на американской каске "Born to Kill".