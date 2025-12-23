БАРС-23: Как "Хулиганы Бирюка" кошмарят ВСУ - 23.12.2025 Украина.ру
БАРС-23: Как "Хулиганы Бирюка" кошмарят ВСУ
БАРС-23: Как "Хулиганы Бирюка" кошмарят ВСУ
2025-12-23T16:35
2025-12-23T17:00
Командир роты добровольческого отряда БАРС-23 с позывным "Бирюк" рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко о своем боевом пути, который начинался еще в 2014 году в Крыму во время Русской весны, продолжился в "Волчьей сотне" у казаков под командованием "Динго". С 2023 года он воюет у "Викинга" в добровольческом отряде БАРС-23. Из интервью зритель узнает, как он при полном обмундировании пролезал в узкую щель на шахте, которую бойцы прозвали "Дыркой Бирюка", как попал под FPV дрон, и как был ранен оптоволокном, и почему носит трофейные шевроны с британским флагом и надписью на американской каске "Born to Kill".
БАРС-23: Как "Хулиганы Бирюка" кошмарят ВСУ

16:35 23.12.2025 (обновлено: 17:00 23.12.2025)
 
Командир роты добровольческого отряда БАРС-23 с позывным "Бирюк" рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко о своем боевом пути, который начинался еще в 2014 году в Крыму во время Русской весны, продолжился в "Волчьей сотне" у казаков под командованием "Динго". С 2023 года он воюет у "Викинга" в добровольческом отряде БАРС-23.
Из интервью зритель узнает, как он при полном обмундировании пролезал в узкую щель на шахте, которую бойцы прозвали "Дыркой Бирюка", как попал под FPV дрон, и как был ранен оптоволокном, и почему носит трофейные шевроны с британским флагом и надписью на американской каске "Born to Kill".
