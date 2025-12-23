https://ukraina.ru/20251223/bars-23-kak-khuligany-biryuka-koshmaryat-vsu-1073539070.html

БАРС-23: Как "Хулиганы Бирюка" кошмарят ВСУ

БАРС-23: Как "Хулиганы Бирюка" кошмарят ВСУ - 23.12.2025

БАРС-23: Как "Хулиганы Бирюка" кошмарят ВСУ

Командир роты добровольческого отряда БАРС-23 с позывным "Бирюк" рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко о своем боевом пути, который... Украина.ру, 23.12.2025

Командир роты добровольческого отряда БАРС-23 с позывным "Бирюк" рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко о своем боевом пути, который начинался еще в 2014 году в Крыму во время Русской весны, продолжился в "Волчьей сотне" у казаков под командованием "Динго". С 2023 года он воюет у "Викинга" в добровольческом отряде БАРС-23. Из интервью зритель узнает, как он при полном обмундировании пролезал в узкую щель на шахте, которую бойцы прозвали "Дыркой Бирюка", как попал под FPV дрон, и как был ранен оптоволокном, и почему носит трофейные шевроны с британским флагом и надписью на американской каске "Born to Kill".

