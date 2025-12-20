Итальянская мафия по-одесски. Друг Труханова оказался в центре коррупционного скандала - 20.12.2025 Украина.ру
Итальянская мафия по-одесски. Друг Труханова оказался в центре коррупционного скандала
Итальянская мафия по-одесски. Друг Труханова оказался в центре коррупционного скандала - 20.12.2025 Украина.ру
Итальянская мафия по-одесски. Друг Труханова оказался в центре коррупционного скандала
Аттилио Маллиани - давний приятель, а по совместительству советник бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова стал героем журналисткого расследования о разграблении средств, выделенных на восстановление исторического центра города
2025-12-20T11:58
2025-12-20T11:58
Пока в Киеве продолжают обсуждать дело о "плёнках Миндича", о коррупционных схемах, связанных с Украиной, заговорили в другой стране — Италии.На телеканале Rai 3 в программе Report показали журналистское расследование под названием "Одесская связь" о роли Италии в проектах по восстановлению Украины. В центре внимания — взаимоотношения между итальянскими учреждениями, бывшим мэром Одессы Геннадием Трухановым и его давним другом — итальянским предпринимателем и общественным деятелем, проживающим на Украине больше 20 лет."Связующее звено Труханова с Италией — Аттилио Маллиани. Он был особенно активен во время эвакуации итальянских граждан сразу после российского вторжения (начала СВО — ред.) в 2022 году — словно сотрудник посольства, с которым, впрочем, у него отличные отношения. В Италии его гротескно представляют как "посла Одессы в Италии", будто бы существует, скажем, посол Флоренции в США", — отмечают авторы расследования.Естественно, послов отдельного города в другой стране не бывает, но конкретно в этом случае речь про посла как про дипломатического представителя высшего ранга своего государства в иностранном государстве и не идёт. В итальянском языке слово "ambasciatore" означает не только "посол", но и "амбассадор" — тот, кто продвигает определённый бренд.Труханов в 2020 году подписал распоряжение о назначении Маллиани — который к тому моменту уже был советником мэра города по международному сотрудничеству — "амбассадором" Одессы в Италии. Это, как уточняли представители мэрии, человек, который способствует развитию информационного, экономического и культурного сотрудничества, тем самым формируя и повышая имидж и престиж города на международной арене. К слову, тогда же появилась "амбассадор" Одессы во Франции — руководитель украинской ассоциации "Марсель-Одесса" Наталия Мейер-Добрянская."Белая расстёгнутая рубашка, массивная цепь на шее — так называемый "посол" разъезжал на Jaguar в сопровождении хорошо оплачиваемых телохранителей, как рассказывает один из них, скрывая лицо перед камерой", — говорится в программе Report.Маллиани в расследовании представлен как ключевая фигура в процессе восстановления Одессы за счёт итальянских средств и упоминается в контексте сомнительных схем распределения денег на эти программы.Правительство Италии выделило рекордные €93 млн на восстановление Одессы и Одесской области. Глава МИД республики Антонио Таяни красиво называл Одессу "итальянским городом, построенным итальянскими архитекторами". По факту же, говорят авторы передачи на Rai 3, Маллиани собрал миллионы, но ничего не восстановил.В начале ноября директор департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга Одесского городского совета Иван Липтуга незадолго до увольнения с этого поста сообщил, что Верховная Рада до сих пор не ратифицировала грантовое соглашение с Италией для восстановления культурного наследия Одессы, которое предусматривает выделение €32 млн на реставрацию повреждённых памятников архитектуры, включая Одесский национальный художественный музей, Дом Зонтага, Дворец бракосочетаний, здание филармонии. Тем не менее, в начале декабря правительства Украины и Италии подписали новый документ — соглашение о предоставлении Римом беспроцентного кредита в размере €30 млн на строительство нового медицинского корпуса Одесской областной детской больницы.В сентябре 2021 года Маллиани в качестве советника мэра открывал Офис реставрации и урбанистики. В информационном пространстве ходили разговоры, что эта структура служит лишь ширмой, и все разрешения застройщикам и закупки проходили исключительно через старого друга Труханова.А в июне 2020 года украинское издание "Думская" писало, что Маллиани вместе с бывшим консульским корреспондентом посольства Италии Эспозито Винченцо владел одесской фирмой "РОСС ИНВЕСТ", соучредителем которой выступает компания "Берег-Групп" бывшего заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского. До 2019 года также владел ночным клубом "Опера Престиж" в Одессе, который сейчас закрыт.В "Одесской связи" также рассказали о других аспектах жизни "амбассадора Одессы". Так, он был фигурантом расследования окружного управления по борьбе с мафией (DDA) в Реджо-Калабрии в контексте борьбы с оргпреступностью, но официальных обвинений в рамках того дела ему не предъявляли. Журналисты не только Report, но и издания Il Fatto Quotidiano прямо связывают деятельность Маллиани с "запахом мафии" в проектах по восстановлению Украины.Читайте также: Блэкаут и коллапс инфраструктуры. Что происходит в Одессе
Итальянская мафия по-одесски. Друг Труханова оказался в центре коррупционного скандала

11:58 20.12.2025
 
Аттилио Маллиани - давний приятель, а по совместительству советник бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова стал героем журналисткого расследования о разграблении средств, выделенных на восстановление исторического центра города
Пока в Киеве продолжают обсуждать дело о "плёнках Миндича", о коррупционных схемах, связанных с Украиной, заговорили в другой стране — Италии.
На телеканале Rai 3 в программе Report показали журналистское расследование под названием "Одесская связь" о роли Италии в проектах по восстановлению Украины. В центре внимания — взаимоотношения между итальянскими учреждениями, бывшим мэром Одессы Геннадием Трухановым и его давним другом — итальянским предпринимателем и общественным деятелем, проживающим на Украине больше 20 лет.
"Связующее звено Труханова с Италией — Аттилио Маллиани. Он был особенно активен во время эвакуации итальянских граждан сразу после российского вторжения (начала СВО — ред.) в 2022 году — словно сотрудник посольства, с которым, впрочем, у него отличные отношения. В Италии его гротескно представляют как "посла Одессы в Италии", будто бы существует, скажем, посол Флоренции в США", — отмечают авторы расследования.
Естественно, послов отдельного города в другой стране не бывает, но конкретно в этом случае речь про посла как про дипломатического представителя высшего ранга своего государства в иностранном государстве и не идёт. В итальянском языке слово "ambasciatore" означает не только "посол", но и "амбассадор" — тот, кто продвигает определённый бренд.
Труханов в 2020 году подписал распоряжение о назначении Маллиани — который к тому моменту уже был советником мэра города по международному сотрудничеству — "амбассадором" Одессы в Италии. Это, как уточняли представители мэрии, человек, который способствует развитию информационного, экономического и культурного сотрудничества, тем самым формируя и повышая имидж и престиж города на международной арене. К слову, тогда же появилась "амбассадор" Одессы во Франции — руководитель украинской ассоциации "Марсель-Одесса" Наталия Мейер-Добрянская.
"Белая расстёгнутая рубашка, массивная цепь на шее — так называемый "посол" разъезжал на Jaguar в сопровождении хорошо оплачиваемых телохранителей, как рассказывает один из них, скрывая лицо перед камерой", — говорится в программе Report.
Маллиани в расследовании представлен как ключевая фигура в процессе восстановления Одессы за счёт итальянских средств и упоминается в контексте сомнительных схем распределения денег на эти программы.
Правительство Италии выделило рекордные €93 млн на восстановление Одессы и Одесской области. Глава МИД республики Антонио Таяни красиво называл Одессу "итальянским городом, построенным итальянскими архитекторами". По факту же, говорят авторы передачи на Rai 3, Маллиани собрал миллионы, но ничего не восстановил.
В начале ноября директор департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга Одесского городского совета Иван Липтуга незадолго до увольнения с этого поста сообщил, что Верховная Рада до сих пор не ратифицировала грантовое соглашение с Италией для восстановления культурного наследия Одессы, которое предусматривает выделение €32 млн на реставрацию повреждённых памятников архитектуры, включая Одесский национальный художественный музей, Дом Зонтага, Дворец бракосочетаний, здание филармонии. Тем не менее, в начале декабря правительства Украины и Италии подписали новый документ — соглашение о предоставлении Римом беспроцентного кредита в размере €30 млн на строительство нового медицинского корпуса Одесской областной детской больницы.
В сентябре 2021 года Маллиани в качестве советника мэра открывал Офис реставрации и урбанистики. В информационном пространстве ходили разговоры, что эта структура служит лишь ширмой, и все разрешения застройщикам и закупки проходили исключительно через старого друга Труханова.
А в июне 2020 года украинское издание "Думская" писало, что Маллиани вместе с бывшим консульским корреспондентом посольства Италии Эспозито Винченцо владел одесской фирмой "РОСС ИНВЕСТ", соучредителем которой выступает компания "Берег-Групп" бывшего заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского. До 2019 года также владел ночным клубом "Опера Престиж" в Одессе, который сейчас закрыт.
В "Одесской связи" также рассказали о других аспектах жизни "амбассадора Одессы". Так, он был фигурантом расследования окружного управления по борьбе с мафией (DDA) в Реджо-Калабрии в контексте борьбы с оргпреступностью, но официальных обвинений в рамках того дела ему не предъявляли. Журналисты не только Report, но и издания Il Fatto Quotidiano прямо связывают деятельность Маллиани с "запахом мафии" в проектах по восстановлению Украины.
Читайте также: Блэкаут и коллапс инфраструктуры. Что происходит в Одессе
