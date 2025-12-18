https://ukraina.ru/20251218/podkontrolen-sorosyatam-i-dolzhen-tyanut-vremya-chto-govoryat-o-novom-glave-slug-naroda-kornienko-1073295905.html

Подконтролен "соросятам" и должен тянуть время. Что говорят о новом главе "слуг народа" Корниенко

Подконтролен "соросятам" и должен тянуть время. Что говорят о новом главе "слуг народа" Корниенко - 18.12.2025 Украина.ру

Подконтролен "соросятам" и должен тянуть время. Что говорят о новом главе "слуг народа" Корниенко

В среду 17 декабря партия Зеленского избрала себе главой вместо Елены Шуляк Александра Корниенко, который ранее уже возглавлял её. До сих пор он занимал пост первого вице-спикера Рады. Корниенко был главой партии с 10 ноября 2019-го до конца 2021 года.

2025-12-18T15:08

2025-12-18T15:08

2025-12-18T15:08

украина

запад

николаев

александр корниенко

владимир зеленский

трамп и зеленский

слуга народа

рада

офис президента

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/12/1073297199_0:28:2560:1468_1920x0_80_0_0_ebf5ed4bc38a5c7868868ece58b18bb7.jpg

Смену лидера партии связывают с предвыборной турбулентностью и отставкой Андрея Ермака. Во фракции "Слуга народа" верх взяла недавно группа "мятежников" во главе с Давидом Арахамией, который первым и поздравил Корниенко с возвращением на пост.Скандальная нардеп Марьяна Безуглая утверждает, что в свое время Корниенко сняли именно из-за конфликта с Андреем Ермаком. "У Ермака был конфликт с Корниенко. Он тогда "накрутил" Зеленского, и Корниенко сняли с поста главы партии "Слуга народа". Когда Ермака уволили, Корниенко вернули", - пишет Безуглая. Однако она уверена, что партию это уже не спасет.Один из депутатов также сообщает изданию "Лига.нет", что у Зеленского приняли решение о серьезном ребрендинге его партийного проекта на следующий политический цикл. Но пока это делают на всякий случай, если всё же будет урегулирован вопрос завершения войны.После недавней критики в адрес Зеленского со стороны Дональда Трампа тот поручил именно вице-спикеру Корниенко разработать законопроект о выборах. Как отмечал нардеп Александр Дубинский, это значит, что законопроект о выборах будут писать "соросята", захватившие контроль над Зеленским. По мнению Дубинского, через этот закон партия войны попытается монополизировать власть, которая таким образом будет сформирована реваншистами.Дубинский иронизирует над показным патриотизмом Корниенко, замечая, что после возвращения на пост главы партии он сможет делать свое любимое дело - петь гимн еще и на собраниях "слуг народа", а не только на заседаниях Рады.Для разработки законопроекта Зеленский поручил Корниенко привлечь к работе общественные организации, то есть, тех же "соросят", которые способны годами обсуждать и затягивать любой процесс.Издание "РБК-Украина" на днях сообщало, что в Офисе президента уже прошло рабочее совещание по вопросу досрочных выборов и соответствующем законопроекте. Однако издание отмечало, что инициатива не связана с реальными планами проведения выборов, а стала просто реакцией на заявления Трампа о том, что в Украине давно не было голосования, поэтому она не является демократией.Проще говоря, как и в случае с разговорами о мире мы имеем дело с имитацией деятельности или выражения готовности. Корниенко же должен был соответствующим образом пустить пыль в глаза.11 декабря Корниенко рассказывал, что они могут подготовить законодательную базу, но сначала западные партнеры должны предоставить Украине гарантии безопасности. То есть, никто законопроект под выборы готовить пока не намерен. Зеленский просто в ответ на упреки в отсутствии выборов переводит стрелки на Раду, а та через Корниенко возвращает пас Трампу.Затем он же говорил, что в ЦИК семь рабочих групп занимаются технической разработкой документации, касающейся проведения выборов, но ни один из документов пока не готов к рассмотрению, поскольку существует риска превращения темы выборов в "политический конфликт".Еще недавно Корниенко ратовал за усиление диктатуры Зеленского без парламентского контроля. В конце сентября он предлагал еще больше усилить полномочия Зеленского с переходом от парламентско-президентского государства к президентскому."Мы сейчас тестируем модель перехода от парламентско-президентского государства к президентскому, с сильным президентом", - говорил Корниенко. Инициативу украинские эксперты связывали с требованием Запада провести выборы, на которых партия Зеленского вряд ли получит парламентское большинство, поэтому президенту придется делиться властью с некой парламентской коалицией, что будет не очень удобно для проведения непопулярных решений.Украинские эксперты и ранее отмечали полную несамостоятельность Корниенко как политика. Партия "Слуга народа" за те два года, которые он её возглавлял в первый раз, оставалась виртуальным и аморфным сборищем проходимцев с совершенно разными взглядами и идеями.Сам Корниенко в политику выдвинулся на волне "Оранжевой революции". Затем работал на партию "Самопомощь" в Николаеве. Параллельно в качестве "инфоцыгана" проводил различные курсы личностного роста. В конце 2018 года он возглавил предвыборный штаб партии "Слуга народа". Привлекая к работе националистов, бывших сторонников Порошенко*, "соросят" из западных НПО и раскрученных блогеров.Сейчас контроль над партией фактически перехватывают структуры, связанные с Демократической партией США и "евробюрократами". Корниенко же должен послушно озвучивать их волю от имени всей партии и по возможности тянуть время.О том, кто может стать новым главой Офиса президента вместо проворовавшегося Андрея Ермака - в статье "Мастер цифровых манипуляций под контролем Демпартии США. Кто может сменить Ермака"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

украина

запад

николаев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

украина, запад, николаев, александр корниенко, владимир зеленский, трамп и зеленский, слуга народа, рада, офис президента, эксклюзив