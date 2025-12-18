https://ukraina.ru/20251218/1057198275.html

Медленным ШАГом, робким зигзагом: продолжение денежной реформы на Украине

18 декабря 2025 года Верховная Рада 264 голосами ввела на Украине новую денежную единицу – шаг. Нацбанк анонсировал переход на новую монету ещё год назад. Копейка и шаг стоить будут одинаково, а использоваться – параллельно (копейка не изымается). Связано это видимо с тем, что ни за копейку, ни за шаг купить ничего нельзя

2025-12-18T13:43

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/12/1073298042_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2c30051ba695bb2cfceed2577781390a.jpg

На самом деле такое решение было логичным – автору статьи вообще непонятно, почему в ходе денежной реформы, когда всё делалось по принципу "не как у москалей", выбор был сделан именно в пользу копейки, а не шага. Но сейчас это уже и не выяснишь – решения принимались в спешке, без серьёзного обсуждения и обоснования.Между тем, "копейка" – понятие сугубо российское. Копейки были введены в оборот во время денежной реформы 1535 года, когда в Великом княжестве Московском в принципе появилась вертикально интегрированная денежная система. До этого отдельные княжества, более того – отдельные князья, сами чеканили свою монету, плюс в обороте ходила масса импортных (европейских, турецких, даже арабских) денег.Основой новой системы была московская "денга" весом 0,34 г. Новгородская монета весом 0,68 г. была ориентирована на внешнюю торговлю, 100 новгородок составляли рубль (Россия стала первой страной, которая ввела для денег десятичную систему). При этом на московке изображался конник (ездец) с саблей, откуда название "сабляница", а на новгородке – всадник с копьём, откуда – копейка.Единственно, что связывает копейку с Украиной – личность Елены Глинской (второй жены великого князя Василия Ивановича и матери царя Ивана Васильевича Грозного), при которой проводилась эта реформа. Глинские – литовский княжеский род. Происхождение рода запутано, но традиционно считается, что он идёт то ли от темника Мамая, битого на Куликовом поле, то ли от черниговских Ольговичей (т.е., в конечном итоге, от Рюрика). Так или иначе, но название ведётся от родового владения в нынешней Сумской или Полтавской области. В общем – так себе связь.С шагом как-то более очевидно.НБУ сообщает, что "название "шаг" – украинского происхождения, которое уже использовалось как на территории Украины, так и в украинском денежном исчислении с XVI-XVII в.в. Это уникальное название монеты, которое не знают другие лингвокультуры".Начнём с того, шаг, по-украински – крок. Т.е., шаг как денежная единица к спортивной (а равно любой другой) ходьбе никакого отношения не имеет.Сотрудники банка тут всё же не переходят грани откровенной брехни, поскольку никакой денежной системы на Украине не было до 1918 года, а собственной монеты – до 1992 года. Между тем, наличие собственной финансовой системы и собственной монеты – один из важных (но не обязательных, особенно когда речь идёт о периоде до XIX века) признаков государственности.Что касается "лингвокультуры", то ничего особенно уникального тут нет. Скорее всего, "шаг" связан со словом "шеляг". Оно встречается в "Повести временных лет", но исследователи сомневаются в его аутентичности. Зато совершенно точно известно, что этим словом в Речи Посполитой сначала обозначали шиллинги Ливонского ордена, а с XVIвека – монеты, которые Польша чеканила уже для себя. Для Галичины шеляги чеканились австрийцами ещё в начале XIX века.Характерное для Украины бытовое название "шаг" в большей степени относится к польскому "трояку" (три гроша – девять шелягов) XVII-XVIII веков, которые позже были приравнены к русским двум копейкам.В общем, название такое же "оригинальное" как русская денга, являющаяся адаптацией тюркского "танга" (современные тенге и таньга – оттуда же) или русский же "ефимок", являющийся адаптацией чешского иоахимсталера. Опять же, ничего особенного в таком заимствовании нет, но хотелось бы меньше пафоса относительно "уникального названия"."Во времена Украинской революции 1917-1921 годов в реальный денежный оборот были введены денежные знаки с названием "шаг", что было закреплено на законодательном уровне. Поэтому возрождение такой практики обосновано исторической и языковой традицией Украины".Автор этот статьи о существовании шагов узнал в школе, когда читал "Фиолетовый луч" Константина Паустовского:"Не было ни одной типографии, где наборщики и литографы не выпускали бы, веселясь, поддельные петлюровские ассигнации – карбованцы и шаги. Шаг был самой мелкой монетой. Он стоил полкопейки".Тут внимательный читатель должен сделать замечание – автор ведь написал, что до 1992 года никаких собственных монет на Украине не было? Правильно, не было. Не было монетного двора и у Директории УНР.Шаги печатались на бумаге в виде… марок. С наивной надписью "ходит наравне со звонкой монетой".Тут, правда, ничего особенного нет, ведь марка это знак почтовой оплаты, т.е. в какой мере аналог денежных бонов. Так же как в случае с купюрами их оборот гарантируется государством, но только в конкретной сфере почтовых отправлений. Автору даже приходилось слышать рассказ, в виде описания некоего курьёза, о том, как его знакомый накануне денежной реформы 1961 года купил за почтовую марку газету в киоске "Союзпечати".Впрочем, во времена дефицита наличной монеты специальные непочтовые марки могли использоваться для оплаты в других сферах. В Российской империи марки-деньги были введены в оборот в 1915 году. Во время Гражданской войны такие боны были популярны у различных местных правительств, например – в Одессе и в Крыму. Так что Петлюра тут Америки не открыл.Номинал Паустовский указал правильно – 1/100 гривны или 1/200 карбованца (по советской традиции писатель переводит карбованец как рубль). Т.е., действительно полкопейки.Предпоследний этап истории шага имел место быть в 1992 году, когда Украина начала печатать боны и монеты за рубежом. Своих мощностей у Украины не было, фабрика "Гознак" и монетный двор остались в Москве, а там неправильно поняли бы размещение такого заказа – ведь до декабря 1991 года Украина вела переговоры о вступление в новый союз с единой денежно-кредитной политикой, да и позже собиралась пользоваться возможностями эмиссионного центра (и была очень разочарована, когда ей эти возможности отрубили).В 1992 году монеты печатались в Испании и Великобритании, причём сообщалось, что часть монет английского производства в оборот не поступала. Автор в своё время пытался выяснить судьбу этих монет, но доступные источники в НБУ ничего не знали. Сейчас же стало понятно – похоже речь шла об опытной партии шагов, выпущенных параллельно копейкам, чей дизайн не был утверждён. Вполне вероятно, что запасы этих монет и сейчас лежат где-то в подвалах модернового здания на Институтской…Что до введения сейчас новой монеты, то время выбрано, прямо скажем, не самое удачное.Нынешняя гривна – совсем не то, что гривна 1996 года. В СССР универсальным мерилом была коробка спичек, стоившая 1 копейку. На Украине сейчас коробка спичек стоит около гривны (мелкий опт, в розницу – 8-12 гривен). Монета, по сути, вымыта из оборота, купить за неё ничего нельзя. Предполагаемый замен копеек шагами лишён какого-то смысла, кроме освоения бюджетов.Ну а после окончания войны Украина лишится западной поддержки и что тогда будет с инфляцией не знает даже МВФ. Наиболее вероятный сценарий – разменной монетой станут нынешние стогривенные купюры, как это уже было в 90-х (напомним, что гривна 1996 года обменивалась на 100 тысяч купоно-карбованцев).

2025

