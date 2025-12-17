Украинского правоохранителя поймали на переправке уклонистов в ЕС - 17.12.2025 Украина.ру
Украинского правоохранителя поймали на переправке уклонистов в ЕС
Украинского правоохранителя поймали на переправке уклонистов в ЕС
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины задержали уже бывшего правоохранителя из Черновцов, который помогал военнообязанным из Харькова незаконно выезжать в страны Европы. Об этом 17 декабря сообщило Государственное бюро расследований Украины
2025-12-17T12:05
2025-12-17T12:05
"После разоблачения канала и задержания организатора мужчина скрывался от следствия", - отметили в ГБР.Канал переправки уклонистов в Евросоюз сотрудники выявили и заблокировали в начале 2025 года. "Его организовал дезертир из Харькова, вместо прохождения военной службы наладивший "бизнес" на уклонистах", - констатировали в ведомстве.Контрактник подделал медицинскую справку о якобы наличии у жены второй группы инвалидности и необходимости постоянного ухода. На основании сфальсифицированных документов его уволили со службы. Где он служил - не уточняется."После разоблачения подделки приказ об увольнении отменили, однако мужчина в армию не вернулся, а начал организовывать незаконный выезд военнообязанных за границу", - рассказали в антикоррупционном ведомстве.В декабре 2024 года фигурант предложил своему знакомому, с которым раньше служил в Харькове, за 7 тысяч евро организовать канал переправки уклонистов "в одну из европейских стран". "Для этого он по почте направил незаполненные бланки командировок с печатями одного из правоохранительных органов. После внесения персональных данных в фальшивые документы "клиент" беспрепятственно прибыл в Черновцы, где его встретил сообщник организатора — местный милиционер. После получения средств тот сообщил, что пересечение границы будет происходить вне официального пункта пропуска, и дал инструкции по ожиданию благоприятного момента", - поведали в ГБР.Попытку сбежать с Украины пресекли сотрудники ГБР. Организатор был задержан, а "правоохранитель, помогавший в реализации схемы, начал скрываться". Он перестал выходить на службу, избавился от мобильного телефона и уехал в одну из деревень. Периодически он посылал родным обычные письма по почте, используя вымышленное имя и фамилию.Несмотря на такие меры конспирации, ГБР установило его местонахождение и задержало. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.Накануне стало известно, что Украинского пограничника поймали на переправке уклонистов в МолдавиюБольше новостей дня представлено в обзоре "Новая война" Трампа и цели России, по мнению США. Хроника событий на утро 17 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украинского правоохранителя поймали на переправке уклонистов в ЕС

12:05 17.12.2025
 
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины задержали уже бывшего правоохранителя из Черновцов, который помогал военнообязанным из Харькова незаконно выезжать в страны Европы. Об этом 17 декабря сообщило Государственное бюро расследований Украины
"После разоблачения канала и задержания организатора мужчина скрывался от следствия", - отметили в ГБР.
Канал переправки уклонистов в Евросоюз сотрудники выявили и заблокировали в начале 2025 года.
"Его организовал дезертир из Харькова, вместо прохождения военной службы наладивший "бизнес" на уклонистах", - констатировали в ведомстве.
Контрактник подделал медицинскую справку о якобы наличии у жены второй группы инвалидности и необходимости постоянного ухода. На основании сфальсифицированных документов его уволили со службы. Где он служил - не уточняется.
"После разоблачения подделки приказ об увольнении отменили, однако мужчина в армию не вернулся, а начал организовывать незаконный выезд военнообязанных за границу", - рассказали в антикоррупционном ведомстве.
В декабре 2024 года фигурант предложил своему знакомому, с которым раньше служил в Харькове, за 7 тысяч евро организовать канал переправки уклонистов "в одну из европейских стран".
"Для этого он по почте направил незаполненные бланки командировок с печатями одного из правоохранительных органов. После внесения персональных данных в фальшивые документы "клиент" беспрепятственно прибыл в Черновцы, где его встретил сообщник организатора — местный милиционер. После получения средств тот сообщил, что пересечение границы будет происходить вне официального пункта пропуска, и дал инструкции по ожиданию благоприятного момента", - поведали в ГБР.
Попытку сбежать с Украины пресекли сотрудники ГБР. Организатор был задержан, а "правоохранитель, помогавший в реализации схемы, начал скрываться". Он перестал выходить на службу, избавился от мобильного телефона и уехал в одну из деревень. Периодически он посылал родным обычные письма по почте, используя вымышленное имя и фамилию.
Несмотря на такие меры конспирации, ГБР установило его местонахождение и задержало. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Накануне стало известно, что Украинского пограничника поймали на переправке уклонистов в Молдавию
Больше новостей дня представлено в обзоре "Новая война" Трампа и цели России, по мнению США. Хроника событий на утро 17 декабря
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
