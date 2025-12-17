https://ukraina.ru/20251217/gbr-ukrainy-razoblachila-masshtabnoe-razvorovyvanie-deneg-v-voinskoy-chasti-kievskoy-oblasti-1073217246.html
ГБР Украины разоблачила масштабное разворовывание денег в воинской части Киевской области
Раскрыта масштабная преступная схема присвоения бюджетных средств в воинской части Киевской области, организованная военными и гражданскими должностными лицами. Об этом 16 декабря сообщило Государственное бюро расследований Украины
Неназванная воинская часть временно дислоцируется в Донецкой области, однако "бумажные" военнослужащие живут в Киевской и "некоторые даже находятся в розыске ТЦК" (переименованных военкоматов), отметили в ГБР.Следователи установили, что бухгалтер воинской части находил гражданских лиц, которым обещал работу в в/ч. Клиенты предоставляли ему пакет документов, в том числе свои банковские карты и персональные платежные данные. "Фигурант ежемесячно начислял на их счета фиктивные выплаты денежного довольствия и дополнительные вознаграждения в 100 тыс. гривен ($2,4 тыс). При этом мужчин он официально не оформлял, но небольшую часть выплат отдавал якобы за пользование карточками. Для реализации схемы данные "бойцов" искусственно вносились в бухгалтерские сведения, передаваемые в банковское учреждение. При этом они не были в списках личного состава воинской части", - рассказали в ГБР.Ущерб государтву от криминальной схемы оценён в 15,5 миллиона гривен ($370 тыс). По бухгалтеру открыто отдельное уголовное производство. Досудебное расследование продолжается. ГБР устанавливает других должностных лиц воинской части и гражданских лиц, которые могли быть причастны к хищению бюджетных средств в условиях военного положения.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.