https://ukraina.ru/20251217/gbr-ukrainy-razoblachila-masshtabnoe-razvorovyvanie-deneg-v-voinskoy-chasti-kievskoy-oblasti-1073217246.html

ГБР Украины разоблачила масштабное разворовывание денег в воинской части Киевской области

ГБР Украины разоблачила масштабное разворовывание денег в воинской части Киевской области - 17.12.2025 Украина.ру

ГБР Украины разоблачила масштабное разворовывание денег в воинской части Киевской области

Раскрыта масштабная преступная схема присвоения бюджетных средств в воинской части Киевской области, организованная военными и гражданскими должностными лицами. Об этом 16 декабря сообщило Государственное бюро расследований Украины

2025-12-17T09:53

2025-12-17T09:53

2025-12-17T10:00

новости

украина

киевская область

гбр

сво

дзен новости сво

новости сво

коррупция

всу

уклонисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/02/1045841561_0:198:3163:1977_1920x0_80_0_0_e4ddff429f9fd20c6906c34b4e87d05d.jpg

Неназванная воинская часть временно дислоцируется в Донецкой области, однако "бумажные" военнослужащие живут в Киевской и "некоторые даже находятся в розыске ТЦК" (переименованных военкоматов), отметили в ГБР.Следователи установили, что бухгалтер воинской части находил гражданских лиц, которым обещал работу в в/ч. Клиенты предоставляли ему пакет документов, в том числе свои банковские карты и персональные платежные данные. "Фигурант ежемесячно начислял на их счета фиктивные выплаты денежного довольствия и дополнительные вознаграждения в 100 тыс. гривен ($2,4 тыс). При этом мужчин он официально не оформлял, но небольшую часть выплат отдавал якобы за пользование карточками. Для реализации схемы данные "бойцов" искусственно вносились в бухгалтерские сведения, передаваемые в банковское учреждение. При этом они не были в списках личного состава воинской части", - рассказали в ГБР.Ущерб государтву от криминальной схемы оценён в 15,5 миллиона гривен ($370 тыс). По бухгалтеру открыто отдельное уголовное производство. Досудебное расследование продолжается. ГБР устанавливает других должностных лиц воинской части и гражданских лиц, которые могли быть причастны к хищению бюджетных средств в условиях военного положения. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Новая война" Трампа и цели России, по мнению США. Хроника событий на утро 17 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

киевская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киевская область, гбр, сво, дзен новости сво, новости сво, коррупция, всу, уклонисты, криминал, военное положение, минобороны украины, тцк