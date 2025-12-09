https://ukraina.ru/20251209/on-davno-uzhe-pokoynik-general-mayor-fsb-predrek-zelenskomu-nezavidnoe-politicheskoe-buduschee--1072818345.html

"Он давно уже покойник": генерал-майор ФСБ предрек Зеленскому незавидное политическое будущее

Политическая судьба Владимира Зеленского предрешена, а его ставка на морской террор лишь ускоряет развязку. Атаки на гражданские суда — это акты агрессии, которые мир вряд ли простит Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома "Офицеров России" Александр Михайлов

Отвечая на вопрос о ставке киевского режима на морской террор, эксперт был категоричен. "А что ему остаётся делать. Он влез в войну по самые уши, и назад пути нет. Его же свои порвут на британский флаг… Зачем были жертвы и кто ответит? Это вопросы напрямую обращены к нему", — заявил Михайлов.Он дал однозначную оценку политическому статусу Владимира Зеленского. "Поэтому он и требует гарантий безопасности для Украины. Но по сути он давно уже покойник — политически он умер однозначно", — констатировал эксперт.Говоря об атаках на танкеры, собеседник издания подчеркнул, что это выходит за рамки пиратства. "И атаку на танкеры иных государств вряд ли ему простят. Это нарушение международного права… Это акты агрессии по отношению к странам, под чьими флагами ходят суда. Это акты морской войны", — подытожил Михайлов.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Михайлов: Запад подсовывает публике “ржавую селедку”, чтобы отвлечь от успехов РФ" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.

новости, украина, запад, черное море, александр михайлов, владимир зеленский, украина.ру, фсб, трамп и зеленский, офицеры россии, пираты, флот, танкер, атака, международное право, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, война, война на украине, прогноз, прогноз войны на украине, прогноз по украине