"Он давно уже покойник": генерал-майор ФСБ предрек Зеленскому незавидное политическое будущее - 09.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251209/on-davno-uzhe-pokoynik-general-mayor-fsb-predrek-zelenskomu-nezavidnoe-politicheskoe-buduschee--1072818345.html
"Он давно уже покойник": генерал-майор ФСБ предрек Зеленскому незавидное политическое будущее
"Он давно уже покойник": генерал-майор ФСБ предрек Зеленскому незавидное политическое будущее - 09.12.2025 Украина.ру
"Он давно уже покойник": генерал-майор ФСБ предрек Зеленскому незавидное политическое будущее
Политическая судьба Владимира Зеленского предрешена, а его ставка на морской террор лишь ускоряет развязку. Атаки на гражданские суда — это акты агрессии, которые мир вряд ли простит Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома "Офицеров России" Александр Михайлов
2025-12-09T06:00
2025-12-09T06:00
новости
украина
запад
черное море
александр михайлов
владимир зеленский
украина.ру
фсб
трамп и зеленский
офицеры россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/01/1064543445_0:141:1072:744_1920x0_80_0_0_d539f8a46c7b23453828dd7c4d4fe2cf.jpg.webp
Отвечая на вопрос о ставке киевского режима на морской террор, эксперт был категоричен. "А что ему остаётся делать. Он влез в войну по самые уши, и назад пути нет. Его же свои порвут на британский флаг… Зачем были жертвы и кто ответит? Это вопросы напрямую обращены к нему", — заявил Михайлов.Он дал однозначную оценку политическому статусу Владимира Зеленского. "Поэтому он и требует гарантий безопасности для Украины. Но по сути он давно уже покойник — политически он умер однозначно", — констатировал эксперт.Говоря об атаках на танкеры, собеседник издания подчеркнул, что это выходит за рамки пиратства. "И атаку на танкеры иных государств вряд ли ему простят. Это нарушение международного права… Это акты агрессии по отношению к странам, под чьими флагами ходят суда. Это акты морской войны", — подытожил Михайлов.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Михайлов: Запад подсовывает публике “ржавую селедку”, чтобы отвлечь от успехов РФ" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.
украина
запад
черное море
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/01/1064543445_0:125:1073:929_1920x0_80_0_0_bf04b37bd6ae0217b8b881a4c0448aaf.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, черное море, александр михайлов, владимир зеленский, украина.ру, фсб, трамп и зеленский, офицеры россии, пираты, флот, танкер, атака, международное право, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, война, война на украине, прогноз, прогноз войны на украине, прогноз по украине
Новости, Украина, Запад, Черное море, Александр Михайлов, Владимир Зеленский, Украина.ру, ФСБ, Трамп и Зеленский, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, пираты, флот, танкер, атака, международное право, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, война, война на Украине, прогноз, прогноз войны на Украине, прогноз по Украине

"Он давно уже покойник": генерал-майор ФСБ предрек Зеленскому незавидное политическое будущее

06:00 09.12.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Читать в
ДзенTelegram
Политическая судьба Владимира Зеленского предрешена, а его ставка на морской террор лишь ускоряет развязку. Атаки на гражданские суда — это акты агрессии, которые мир вряд ли простит Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома "Офицеров России" Александр Михайлов
Отвечая на вопрос о ставке киевского режима на морской террор, эксперт был категоричен. "А что ему остаётся делать. Он влез в войну по самые уши, и назад пути нет. Его же свои порвут на британский флаг… Зачем были жертвы и кто ответит? Это вопросы напрямую обращены к нему", — заявил Михайлов.
Он дал однозначную оценку политическому статусу Владимира Зеленского. "Поэтому он и требует гарантий безопасности для Украины. Но по сути он давно уже покойник — политически он умер однозначно", — констатировал эксперт.
Говоря об атаках на танкеры, собеседник издания подчеркнул, что это выходит за рамки пиратства. "И атаку на танкеры иных государств вряд ли ему простят. Это нарушение международного права… Это акты агрессии по отношению к странам, под чьими флагами ходят суда. Это акты морской войны", — подытожил Михайлов.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Михайлов: Запад подсовывает публике “ржавую селедку”, чтобы отвлечь от успехов РФ" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЗападЧерное мореАлександр МихайловВладимир ЗеленскийУкраина.руФСБТрамп и ЗеленскийОФИЦЕРЫ РОССИИпиратыфлоттанкератакамеждународное правоСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасСпецоперациявойнавойна на Украинепрогнозпрогноз войны на Украинепрогноз по Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:20США анонсировали сокращение поддержки Киева - Politico
06:00"Он давно уже покойник": генерал-майор ФСБ предрек Зеленскому незавидное политическое будущее
05:30"Противнику нельзя давать передышку": эксперт рассказал, почему посыпалась оборона ВСУ на южном фронте
05:27Алексей Анпилогов: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время
05:25Энергетические войны: Китай наращивает закупки российского СПГ, а США хотят пошатнуть позиции "Росатома"
05:10Зеленскому говорят: "Потеряешь страну". Эксперты и политики о трезвом подходе к происходящему
05:00"Режим Зеленского без Зеленского": Евстафьев о том, как власти Украины превратились в угрозу для Запада
04:50"Перевоспитание" депутата или "подножка" планам Трампа. Что говорят на Украине о деле Анны Скороход
04:40Doha* как зеркало новой эпохи. Как мир освобождается от западных иллюзий и роль в этом процессе Трампа
04:38Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:30"Война Лондона чужими руками против Трампа": эксперт про удары по нефтяной инфраструктуре
04:23Украинские БПЛА нарастили активность: закрытые аэропорты и угрозы по регионам России к этому часу
04:15"Ржавая селедка" Запада: генерал-майор ФСБ назвал заказчика убийства Игоря Кириллова
04:00Режим "закрытого неба" для торговых судов: как Россия ответит на атаки танкеров — мнение Михайлова
03:59Милитаризация и обязательная военная служба: канцлер Германии поговорил с немцами
03:14Циклон заметает снегом Петропавловск-Камчатский
02:49Президент России утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2030 года
02:29Стало известно содержание последнего разговора Зеленского с представителями Трампа
01:58Сводка событий за 8 декабря от канала "Украина.ру"
01:16Обстановку на ключевых направлениях СВО докладывает "Дневник десантника"
Лента новостейМолния