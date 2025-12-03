3 декабря 2025 года, утренний эфир - 03.12.2025 Украина.ру
3 декабря 2025 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Фильм "Сто дорог", участие в проекте ведущей Первого канала, возросшая опасность работы журналистов на новых территориях. Гость: Александр Гаюк, донецкий репортёр, видеооператор Первого канала, фотограф РИА Новости.* Знай наше. История песни "Спят курганы тёмные"* Культурное обозрение. Литературный фронт, поэтические концерты в Новороссии. Гость: Александр Чистяков - поэт, публицист, руководитель отдела специальных проектов "Литературной газеты"* Помогаем своим. Новые центры помощи Патриаршей гуманитарной миссии в ДНР. Гость: Наталья Летавина - руководитель отдела развития Патриаршей гуманитарной миссии* Трудовая быль. Развитие бизнеса в особых условиях, риски, перспективы. Гость: Павел Николаевич Морозов, предприниматель из ДНР.* Мы живем в России. Новые правила страховых выплат в Новороссии. Гость: Дарья Лантратова - сенатор Российской Федерации от Луганской Народной Республики, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике* Большое интервью. О проблемах фильтрации на российской границе. Гость: Лариса Шеслер - председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины
Новороссия, Донецкая Народная Республика, Россия, Лариса Шеслер, Литературная газета, Совет Федерации, Новороссия сегодня

3 декабря 2025 года, утренний эфир

13:43 03.12.2025
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Фильм "Сто дорог", участие в проекте ведущей Первого канала, возросшая опасность работы журналистов на новых территориях. Гость: Александр Гаюк, донецкий репортёр, видеооператор Первого канала, фотограф РИА Новости.
* Знай наше. История песни "Спят курганы тёмные"
* Культурное обозрение. Литературный фронт, поэтические концерты в Новороссии. Гость: Александр Чистяков - поэт, публицист, руководитель отдела специальных проектов "Литературной газеты"
* Помогаем своим. Новые центры помощи Патриаршей гуманитарной миссии в ДНР. Гость: Наталья Летавина - руководитель отдела развития Патриаршей гуманитарной миссии
* Трудовая быль. Развитие бизнеса в особых условиях, риски, перспективы. Гость: Павел Николаевич Морозов, предприниматель из ДНР.
* Мы живем в России. Новые правила страховых выплат в Новороссии. Гость: Дарья Лантратова - сенатор Российской Федерации от Луганской Народной Республики, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике
* Большое интервью. О проблемах фильтрации на российской границе. Гость: Лариса Шеслер - председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины
