3 декабря 2025 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 03.12.2025

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Фильм "Сто дорог", участие в проекте ведущей Первого канала, возросшая опасность работы журналистов на новых территориях. Гость: Александр Гаюк, донецкий репортёр, видеооператор Первого канала, фотограф РИА Новости.* Знай наше. История песни "Спят курганы тёмные"* Культурное обозрение. Литературный фронт, поэтические концерты в Новороссии. Гость: Александр Чистяков - поэт, публицист, руководитель отдела специальных проектов "Литературной газеты"* Помогаем своим. Новые центры помощи Патриаршей гуманитарной миссии в ДНР. Гость: Наталья Летавина - руководитель отдела развития Патриаршей гуманитарной миссии* Трудовая быль. Развитие бизнеса в особых условиях, риски, перспективы. Гость: Павел Николаевич Морозов, предприниматель из ДНР.* Мы живем в России. Новые правила страховых выплат в Новороссии. Гость: Дарья Лантратова - сенатор Российской Федерации от Луганской Народной Республики, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике* Большое интервью. О проблемах фильтрации на российской границе. Гость: Лариса Шеслер - председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины

