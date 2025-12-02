https://ukraina.ru/20251202/dobru-pridetsya-byt-s-kulakami-ukraina-i-ssha-o-mire-ne-dogovorilis-1072504519.html

Добру придется быть с кулаками. Украина и США о мире не договорились

Встреча делегаций Украины и США в Майами 30 ноября завершилась без прорыва. Что было ожидаемо. Стороны охарактеризовали переговоры как "конструктивные", однако по фундаментальным вопросам — будущему Донбасса и статусу Украины — согласия достичь не удалось.

Переговоры будут продолжены, Умеров сообщил Зеленскому основные тезисы переговоров, а тот поехал их согласовывать с Макроном. Сложные дипломатические маневры предваряют визит американского спецпредставителя в Москву. Он состоится уже 2 декабря.Переговоры прошли в закрытом формате в престижном гольф-клубе Shell Bay во Флориде. Американскую сторону возглавляли влиятельные фигуры: госсекретарь Марко Рубио, специальный представитель президента по вопросам урегулирования Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинскую делегацию представляли глава Службы безопасности национальной обороны и совета Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Андрей Гнатов, что подчеркивало военно-стратегический фокус переговоров для Киева. Наиболее болезненные пункты потенциального мирного соглашения – территориальные, а вывод войск из ДНР и ЛНР Украина считает капитуляцией. Однако по данным источников, американская сторона, настаивает на этом в обмен на гарантии безопасности и будущее урегулирование.Также вопрос членства в НАТО – еще один камень преткновения. Впрочем, всё это не новость, и эту позицию неоднократно озвучивал Зеленский во всех публичных заявлениях. Поэтому со стороны может показаться, что переговоры делегаций – это переливание из пустого в порожнего. Очевидно, стороны затягивают время. Так ли это? Рассуждали эксперты в своих соцсетях.Политолог Виктор НебоженкоСудя по фото с переговоров в Майями, членам украинской делегации предлагается подписать себе приговор.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаГлавный вопрос по итогам переговоров США—Украина: зачем Уиткофф и Кушнер летят в Москву? Тема послевоенных границ доминировала в "интенсивных" переговорах между представителями США и Украины на минувших выходных во Флориде, утверждает Axios со ссылкой на двух киевских чиновников. По их словам, на узких переговорах "трое на трое" обсуждалась практически только линия территориального разграничения. Со стороны США присутствовали Уиткофф, Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер. Украину представляли Умеров, генерал Андрей Гнатов от генштаба ВСУ и Вадим Скибицкий из ГУР. После завершения переговоров Умеров провёл ещё одну встречу с Уиткоффом, а затем проинформировал Зеленского об итогах. По всем признакам, договориться не удалось. Это следует как из заявлений источников, так и из слов Трампа, который заявил журналистам: "Есть хороший шанс, что мы сможем заключить сделку". То есть, сейчас сделки нет. Добавление от Умерова только подтверждает это: "Мы добились значительного прогресса в достижении справедливого мира и в сближении наших позиций с позициями американской стороны". Версии, циркулирующие в украинских изданиях, также говорят о том, что ни по одному из ключевых вопросов на встрече в Майами договориться не удалось. В частности, киевская делегация отказалась выводить войска из Донбасса, аргументировав это конституционными ограничениями, мнением украинского общества, а также "несоответствием реальной ситуации". Позиция Киева остаётся прежней: прекращение огня должно быть по текущей линии фронта. И только после этого должно начаться обсуждение территориального вопроса. Также Киев отверг ещё один пункт плана Трампа — отказ Украины от членства в НАТО. При этом представители украинской делегации ссылались на то, что"курс на членство в альянсе закреплён в конституции, и её изменение ради заключения мирного соглашения является плохим прецедентом". Другими словами, всё это категорически не согласуется с "Планом-28", в котором упомянутые пункты являются доминирующими, а для России — и вовсе принципиальными. На этом фоне главный вопрос звучит так: а зачем, в таком случае, Кушнер и Уиткофф летят в Москву? Ведь реакцию российской стороны на предложение принять план с вычеркнутыми краеугольными положениями предсказать нетрудно. Тут одно из двух. Либо Уиткофф так расхвалил Кушнеру московские чебуреки, что оба решили лишний раз посетить российскую столицу. Либо достигнутые во Флориде варианты, по мнению американской стороны, могут Россию удовлетворить. И, поскольку позиция Москвы в последний раз подчёркивалась на прошлой неделе, а Уиткофф производит впечатление умного человека, то реальные договорённости, достигнутые на переговорах США—Украина, могут оказаться не теми, которые сейчас транслируются украинскими СМИ. Впрочем, в данном случае дипломатия явно идёт в хвосте у военных событий. С учётом заявлений Киева о том, что Россия в Донбассе побеждает как-то слабо и отдавать территорию причин нет, добру придётся быть с кулаками. Таким образом, успехи ВС РФ "на земле" остаются главным двигателем реальной дипломатии.Политолог Дмитрий Евстафьев… в американской коммуникационной культуре использование термина "продуктивно" означает, что договориться в принципе ни о чем не получилось. Так что всё еще "кислее", нежели по горячим следам отметили коллеги. Отмечу любопытную деталь: кандидатура главы украинской делегации. Формально никаких проблем нет, но с учетом событий, происходивших вокруг Умерова в последнее время всё выглядит как некая "страховка" на случай, если Умеров даст слабину. От него - человека, затронутого скандалом с "планом 28 пунктов" и одновременно "коррупционера" - всегда можно откреститься. Нет сомнений, что Киев пытается выиграть время. Но не для замораживания, а для задействования лоббистских связей в Вашингтоне и Лондоне.В активную фазу перешло противоборство двух сил: "Америки Трампа" и коалиции "неоглобальный Лондон". И обе они являются ситуативными коалициями, лишенными единства. В обоих объединениях нет "ценностной" составляющей. "Неоглобальный Лондон" внешне выглядит как попытка собрать "аутсайдеров второй очереди" американоцентричной глобализации, осознавших, что они потеряют больше всех на следующем витке "геополитики Трампа" (вне зависимости от удачности витка). А главное - уверенных, что Трамп глобализацию развалит.… британцы "партию" на Украине постепенно сдают, но перед полным "сливом" отожмут диверсионно-террористический потенциал Киева "по полной". Это вполне логично: жизнеспособность "хунты" без Ермака – резко снижается, переход Киева под контроль "политического Вашингтона" (в данном случае не важно, какого из его кланов) – вопрос времени, утрата экономических позиций в системе отмывания украденных в США средств, думаю, уже происходит. Вполне логично сделать так, чтобы Трамп получил полностью дискредитированную систему, с которой (в силу ее откровенно террористического характера) Москва даже не будет пытаться договариваться. И Трамп будет вынужден, чтобы сохранить "актив" хотя бы для "расторговки", глубже втягиваться в конфликт. Только снизив требования по условиям поставок вооружения.Общественный деятель Александр СкубченкоУмеров доложил Зеленскому о результатах переговоров, отметив "сближении наших позиций с американской стороной". Простым языком: не Украина склоняет США к своей позиции, а США принуждают Украину к своей. Рубио заявил, что Россия должна быть включена в "уравнение" по урегулированию на Украине. Характер гарантий безопасности для Украины от США и Запада пока не определён, - пишет WSJ. Простым языком: характер гарантий Украине должен быть согласован Россией, без которой "уравнение" не работает. Уиткофф и Кушнер летят в Москву. Конечно, от позиции Киева многое сейчас зависит, но решается всё только в Москве. Ждём американцев в Кремле.Народный депутат Макс БужанскийЕсть ощутимый прогресс на пути к установлению справедливого мира- Умеров. - Прибор? - Восемь! - Что восемь? - А что прибор? Что такое справедливый мир, неизвестно. Прекращение огня, прекращение войны, достижение договорённостей по деталям мирного соглашения - это понятные критерии. Справедливый мир - нет. Мне кажется, мы все уже в той ситуации, когда нужно коммуницировать с гражданами терминами, которые можно объяснить. В том, что Умеров может объяснить, что такое "справедливый мир", я не уверен. Думаю никто не сможет.Американист Алексей НаумовАмериканская стратегия в деле переговоров с Украиной проста, и это вовсе не пророссийская стратегия. Я бы назвал ее проукраинской, но именно с американской точки зрения. США полагают, что без них Украина не выстоит — это правда. Соответственно, США формулируют те условия мира, которые они считают приемлемыми: сюда входит, например, отказ Киева от НАТО. Таким образом, американцы как бы говорят украинцам: "дайте нам представлять ваши интересы в разговоре с Россией, мы не сдадим ваш суверенитет и обеспечим лучшие возможные условия сделки. Для этого нам нужна ваша готовность пойти на такие уступки, взамен мы получим что-то от русских". Американцы действительно считают, что это лучшая возможная для Украины ситуация. Потому что иначе — в случае отказа — ее ждут более тяжёлые условия и ухудшение переговорной позиции.Украинский политический аналитик Сергей Марченко24 мая 1626 года голландец Петер Минёйт заключил соглашение о покупке острова Манхэттен у индейцев племени Канарси за товары (стеклянные бусы, одеяла, текстиль, железные изделия) на сумму 60 гульденов. На наши деньги это около тысячи долларов. Когда Марко Рубио рассказывает нам о своем мирном плане и невероятном экономическом развитии Украины и нашем огромном потенциале, он, в отличие от своих предшественников, не дает нам даже те стеклянное ожерелье и одеяла, за которые у индейцев купили Манхэттен. Это просто тупые, ничем не подкрепленные обещания, о нашем невероятном богатстве, как только отдадим Путину всё, что он хочет, которые будут оформлены в очередные Планы Прекрасного Чудесного Невероятного МИРА от Лучшего Президента Всех Времен – Трампушки!!!! Мы снова подписываем множество каких-то "безопасных" соглашений, как подписывали в прошлом году и они снова НИЧЕГО не будут стоить. Сейчас много говорят о давлении на президента со стороны общества. Но никакого давления не будет, если наша переговорная позиция будет учитывать наши национальные интересы. Напротив, люди сплотятся вокруг общих интересов, мира, наказания агрессора. Обществу критически не хватает информации, что президент делает на внешнем треке и о чем ведет переговоры. Как-то так сложилось, что он дает интервью исключительно ИНОСТРАННЫМ медиа и посылает месседжи Трампу, Европе, их избирателям – кому угодно, кроме украинцев. И когда вам не нравится, что общество давит, потому что оно не понимает, что происходит, нужно просто говорить с обществом. Как со взрослыми. Как с равными.О том, с какой целью на Украину возвращается Залужный - в статье "В Киев привезут Залужного. К какой роли готовят "железного генерала""

