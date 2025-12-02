1 декабря 2025 года, вечерний эфир - 02.12.2025 Украина.ру
1 декабря 2025 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 02.12.2025
2025-12-02T12:37
2025-12-02T12:37
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Александр Полищук - военный историк, автор книги "Битва за Донбасс"* Тема дня. Изменения в законодательстве об ОМС. Гость: Анна Сергеевна Литвиненко Директор Территориального фонда ОМС Херсонской области.* Радиомост Москва-Новороссия. Новости Донецка за выходные. Гость: Богдан Смирнов — главный редактор Первого республиканского ТВ* Аналитика от издания Украина.ру. Ключевые тезисы из пресс-конференции "Шок и трепет, или Мирный план Трампа", состоявшейся 28 ноября в рамках спецпроекта "Украинское досье" издания Украина.ру.
1 декабря 2025 года, вечерний эфир

12:37 02.12.2025
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки. Гость: Александр Полищук - военный историк, автор книги "Битва за Донбасс"
* Тема дня. Изменения в законодательстве об ОМС. Гость: Анна Сергеевна Литвиненко Директор Территориального фонда ОМС Херсонской области.
* Радиомост Москва-Новороссия. Новости Донецка за выходные. Гость: Богдан Смирнов — главный редактор Первого республиканского ТВ
* Аналитика от издания Украина.ру. Ключевые тезисы из пресс-конференции "Шок и трепет, или Мирный план Трампа", состоявшейся 28 ноября в рамках спецпроекта "Украинское досье" издания Украина.ру.
12:40Британского наемника на Украине обвиняют в поставках оружия для убийств
12:371 декабря 2025 года, вечерний эфир
12:29Президент Польши против договорённостей с Россией
12:23Валерий Залужный: ядерное оружие для ядерного электората
12:12Дмитриев назвал сегодняшний день важным для мира. Главные новости к этому часу
12:05Песков рассказал о встрече Путина и Уиткоффа
12:00Почему мирные усилия встречают столько препятствий? Ордуханян о возвращении к реальной политике
11:53Франция по-прежнему ищет варианты прямого участия в конфликте на Украине - СВР
11:50Добру придется быть с кулаками. Украина и США о мире не договорились
11:42Подразделениями группировки войск "Восток" освобождены населенные пункты Доброполье и Зеленый Гай
11:25Военнослужащие ВС РФ эвакуировали мирных жителей из Волчанска
11:06Зеленский может остаться в Ирландии из-за расследования НАБУ — аналитик
11:01Мигранты или украинцы? О фильтрации в Шереметьево, угрозах для Зеленского и врагах России — Шеслер
10:56Добропольское направление: ВС РФ продвигаются с давлением на Новопавловку
10:42Атакован танкер Midvolga 2 по пути из России в Грузию
10:24Российские военные ударили по позициям ВСУ в Павловке
10:19Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 2 декабря
10:17"Непростая ситуация в регионе": Хинштейн доложил Путину о восстановлении и развитии Курской области
09:59RT выявил бенефициаров хищений на Украине
09:53Гуляйполе - это лишь промежуточная станция на пути "Восточного экспресса"
Лента новостейМолния