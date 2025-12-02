https://ukraina.ru/20251202/1-dekabrya-2025-goda-vecherniy-efir-1072514178.html

1 декабря 2025 года, вечерний эфир

1 декабря 2025 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Александр Полищук - военный историк, автор книги "Битва за Донбасс"* Тема дня. Изменения в законодательстве об ОМС. Гость: Анна Сергеевна Литвиненко Директор Территориального фонда ОМС Херсонской области.* Радиомост Москва-Новороссия. Новости Донецка за выходные. Гость: Богдан Смирнов — главный редактор Первого республиканского ТВ* Аналитика от издания Украина.ру. Ключевые тезисы из пресс-конференции "Шок и трепет, или Мирный план Трампа", состоявшейся 28 ноября в рамках спецпроекта "Украинское досье" издания Украина.ру.

