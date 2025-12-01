https://ukraina.ru/20251201/tri-avantyury-zelenskogo-politolog-bavyrin-o-poslednikh-nadezhdakh-kievskogo-rezhima-1072324399.html

"Три авантюры Зеленского": политолог Бавырин о последних надеждах киевского режима

Зеленский строит свои расчеты на трех маловероятных событиях, которые должны спасти его режим от краха. Это тяжелая зима, выборы в Венгрии и американские выборы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин

Отвечая на вопрос о том, сможет ли Владимир Зеленский дотянуть до весны, эксперт выделил три основные надежды киевского режима. "Во-первых, зима будет тяжелой из-за проблем с электроэнергетикой, успехов российских войск и коррупционных скандалов", — констатировал Бавырин."Зеленский прямо говорит, что "это будет самая тяжелая зима в истории Украины". Если он ее переживет – для него это уже будет успех", — заявил политолог. Второй надеждой он назвал апрельские выборы в Венгрии, где есть вероятность проигрыша президента страны Виктора Орбана.Третья ставка Зеленского, по словам эксперта, — ноябрьские выборы в Конгрессе США. "А третья надежда Зеленского — это то, что в ноябре республиканцы проиграют выборы в Конгресс, и Конгресс станет демократическим", — отметил Бавырин. Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине — в материале Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.

