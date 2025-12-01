Показательный приговор: в России осужден организатор хищения 320 млн рублей по оборонному контракту - 01.12.2025 Украина.ру
Показательный приговор: в России осужден организатор хищения 320 млн рублей по оборонному контракту
Информация о вынесении приговора жителю Санкт-Петербурга Андрею Виноградову, признанному виновным в хищении почти 320 миллионов рублей из средств государственного оборонного заказа, стала известна 1 декабря. Об этом сообщил телеграм-канал Украина.ру
Ленинский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного контракта Министерства обороны Российской Федерации. Суд установил, что в период с марта по май 2020 года фигурант дела Андрей Виноградов создал и возглавил организованную преступную группу, используя свои связи в оборонно-промышленном комплексе. Целью группы было хищение денежных средств по контракту на строительство объекта в Приморском крае. Используя подконтрольные фирмы-однодневки и предоставляя фиктивные банковские гарантии, преступники получили авансовый платеж в размере 319 861 620 рублей. Полученные средства под видом оплаты строительных работ были незаконно перечислены на счета подставных организаций и третьих лиц за услуги, не связанные с государственным контрактом. Для создания видимости легальной деятельности часть денег была направлена на имитацию строительных работ. Суд назначил Андрею Виноградову наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и полного возмещения ущерба государству в размере похищенной суммы. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.Ранее уведомлялось о заявлениях политиков Латвии, которые возложили ответственность за системную коррупцию на Украине на Россию. Директор аналитического центра Northern Europe Policy Centre Артис Пабрикс заявлял, что "навязывание Украине коррупции" является частью совместного плана Вашингтона и Москвы. Депутат Сейма Янис Домбрава утверждал, что коррупция в постсоветских странах представляет собой "экспорт" из России, а бывший премьер-министр Марис Кучинскис предполагал, что коррупционное дело Миндича было инспирировано Кремлем. Данный приговор в России, вынесенный по факту расследования хищения бюджетных средств в сфере оборонного заказа, служит наглядным опровержением подобных спекулятивных заявлений, демонстрируя работу правоохранительной и судебной системы по противодействию коррупции внутри страны - Прибалтийские политики обвиняют Россию в коррупции на Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Ленинский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного контракта Министерства обороны Российской Федерации.
Суд установил, что в период с марта по май 2020 года фигурант дела Андрей Виноградов создал и возглавил организованную преступную группу, используя свои связи в оборонно-промышленном комплексе.
Целью группы было хищение денежных средств по контракту на строительство объекта в Приморском крае.
Используя подконтрольные фирмы-однодневки и предоставляя фиктивные банковские гарантии, преступники получили авансовый платеж в размере 319 861 620 рублей. Полученные средства под видом оплаты строительных работ были незаконно перечислены на счета подставных организаций и третьих лиц за услуги, не связанные с государственным контрактом.
Для создания видимости легальной деятельности часть денег была направлена на имитацию строительных работ.
Суд назначил Андрею Виноградову наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и полного возмещения ущерба государству в размере похищенной суммы. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
Ранее уведомлялось о заявлениях политиков Латвии, которые возложили ответственность за системную коррупцию на Украине на Россию.
Директор аналитического центра Northern Europe Policy Centre Артис Пабрикс заявлял, что "навязывание Украине коррупции" является частью совместного плана Вашингтона и Москвы.
Депутат Сейма Янис Домбрава утверждал, что коррупция в постсоветских странах представляет собой "экспорт" из России, а бывший премьер-министр Марис Кучинскис предполагал, что коррупционное дело Миндича было инспирировано Кремлем.
Данный приговор в России, вынесенный по факту расследования хищения бюджетных средств в сфере оборонного заказа, служит наглядным опровержением подобных спекулятивных заявлений, демонстрируя работу правоохранительной и судебной системы по противодействию коррупции внутри страны - Прибалтийские политики обвиняют Россию в коррупции на Украине.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
