"Мангалы" для Пхеньяна: эксперт про появление самодельной защиты на технике КНДР в случае войны
Армия КНДР демонстрирует активное развитие беспилотников и систем РЭБ, однако на парадах до сих пор не были замечены средства защиты бронетехники от дронов, аналогичные тем, что массово применяются в зоне СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт по КНДР журнала "Национальная оборона" Виталий Лебедев
На вопрос о том, учитывает ли программа развития вооружений КНДР новейший опыт противодействия БПЛА, Лебедев дал однозначный ответ. "Практика показала, что надёжной защиты от дронов нет. Есть системы радиоэлектронной борьбы, которые устанавливаются на бронетехнику в нашей армии. На парадах в КНДР никаких подобных систем на технике пока не было замечено", — констатировал эксперт.Он также прокомментировал феномен самодельных средств защиты. "Что касается "мангалов" на бронетехнике в СВО, то это вынужденная мера, повышающая живучесть бронетехники за счёт снижения её боевых показателей". Лебедев уверен, что в случае гипотетического конфликта на Корейском полуострове подобные решения появятся и там: "Я уверен, что если что-то начнётся на Корейском полуострове, то и там мы увидим "мангалы" по обе стороны фронта. Но ничего подобного они пока не демонстрируют".Эксперт отметил, что Пхеньян активно работает в этом направлении. "Свою эффективность продемонстрировали системы РЭБ, и в КНДР активно работают по этому направлению". Что касается применения дронов, то, по словам Лебедева, "в КНДР ведутся работы по созданию и развитию различных классов беспилотных летательных аппаратов" для разведки и других задач.Полный текст материала "Виталий Лебедев: КНДР дала России оружие, которое бьет ВСУ в руинах городов и на коротких дистанциях" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Олег Матвейчев: Россия будет бить Украину на фронте до тех пор, пока там не появится легитимная власть" на сайте Украина.ру.
04:00 30.11.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов
- РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Армия КНДР демонстрирует активное развитие беспилотников и систем РЭБ, однако на парадах до сих пор не были замечены средства защиты бронетехники от дронов, аналогичные тем, что массово применяются в зоне СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт по КНДР журнала "Национальная оборона" Виталий Лебедев
На вопрос о том, учитывает ли программа развития вооружений КНДР новейший опыт противодействия БПЛА, Лебедев дал однозначный ответ.
"Практика показала, что надёжной защиты от дронов нет. Есть системы радиоэлектронной борьбы, которые устанавливаются на бронетехнику в нашей армии. На парадах в КНДР никаких подобных систем на технике пока не было замечено", — констатировал эксперт.
Он также прокомментировал феномен самодельных средств защиты. "Что касается "мангалов" на бронетехнике в СВО, то это вынужденная мера, повышающая живучесть бронетехники за счёт снижения её боевых показателей".
Лебедев уверен, что в случае гипотетического конфликта на Корейском полуострове подобные решения появятся и там: "Я уверен, что если что-то начнётся на Корейском полуострове, то и там мы увидим "мангалы" по обе стороны фронта. Но ничего подобного они пока не демонстрируют".
Эксперт отметил, что Пхеньян активно работает в этом направлении. "Свою эффективность продемонстрировали системы РЭБ, и в КНДР активно работают по этому направлению".
Что касается применения дронов, то, по словам Лебедева, "в КНДР ведутся работы по созданию и развитию различных классов беспилотных летательных аппаратов" для разведки и других задач.
Полный текст материала "Виталий Лебедев: КНДР дала России оружие, которое бьет ВСУ в руинах городов и на коротких дистанциях" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Олег Матвейчев: Россия будет бить Украину на фронте до тех пор, пока там не появится легитимная власть" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния