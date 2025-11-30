https://ukraina.ru/20251130/mangaly-dlya-pkhenyana-ekspert-pro-poyavlenie-samodelnoy-zaschity-na-tekhnike-kndr-v-sluchae-voyny-1072148414.html

"Мангалы" для Пхеньяна: эксперт про появление самодельной защиты на технике КНДР в случае войны

Армия КНДР демонстрирует активное развитие беспилотников и систем РЭБ, однако на парадах до сих пор не были замечены средства защиты бронетехники от дронов, аналогичные тем, что массово применяются в зоне СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт по КНДР журнала "Национальная оборона" Виталий Лебедев

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/03/1060764663_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_b5b4b9b9d45fe976510942d7492dd69b.jpg

На вопрос о том, учитывает ли программа развития вооружений КНДР новейший опыт противодействия БПЛА, Лебедев дал однозначный ответ. "Практика показала, что надёжной защиты от дронов нет. Есть системы радиоэлектронной борьбы, которые устанавливаются на бронетехнику в нашей армии. На парадах в КНДР никаких подобных систем на технике пока не было замечено", — констатировал эксперт.Он также прокомментировал феномен самодельных средств защиты. "Что касается "мангалов" на бронетехнике в СВО, то это вынужденная мера, повышающая живучесть бронетехники за счёт снижения её боевых показателей". Лебедев уверен, что в случае гипотетического конфликта на Корейском полуострове подобные решения появятся и там: "Я уверен, что если что-то начнётся на Корейском полуострове, то и там мы увидим "мангалы" по обе стороны фронта. Но ничего подобного они пока не демонстрируют".Эксперт отметил, что Пхеньян активно работает в этом направлении. "Свою эффективность продемонстрировали системы РЭБ, и в КНДР активно работают по этому направлению". Что касается применения дронов, то, по словам Лебедева, "в КНДР ведутся работы по созданию и развитию различных классов беспилотных летательных аппаратов" для разведки и других задач.Полный текст материала "Виталий Лебедев: КНДР дала России оружие, которое бьет ВСУ в руинах городов и на коротких дистанциях" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Олег Матвейчев: Россия будет бить Украину на фронте до тех пор, пока там не появится легитимная власть" на сайте Украина.ру.

