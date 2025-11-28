https://ukraina.ru/20251128/na-peregovorakh-nuzhen-legitimnyy-prezident-putin-zapustil-v-ukraine-izbiratelnyy-protsess-1072321361.html

На переговорах нужен легитимный. Президент Путин запустил в Украине избирательный процесс

На пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию президент России Владимир Путин в который раз подтвердил: у Украины есть будущее, если ее политики подтвердят, что готовы играть по правилам.

В политические шахматы, а не шахматной доской оппонента по голове, как на Украине повелось, начиная с "оранжевой революции" 2004 года и госпереворота 2014-го и после.Во-первых, Путин сказал, что переговоры о мире остаются в повестке дня, и Россия как была к ним готова раньше, так готова и сейчас, когда появились некие мирные планы, предложенные американской стороной и вызвавшие такой вой недовольства у всех противников мира. Особенно в Европе, для которой война в Украине – мать родна, ибо европолитики с войны живут. И собираются жить дальше, на боевых действиях и на военных приготовлениях возрождая экономику и разворовывая военные бюджеты. Особенно в Киеве от такой возможности, что называется, тащатся.Такой подход однозначно подтверждает прежнюю позицию Москвы: Россия воюет не с Украиной и не с украинцами как народом, а с военной кликой, которая захватила власть в 2014 году и превратили страну в рассадник неоанцизма и человеконенавистнической русофобии. Во всех ее звериных проявлениях и в геноциде русских и всего русского.Во-вторых, – и Путин это подчеркнул особо – переговоры о мире возможны только с полностью легитимной властью на Украине. Точнее – переговоры могут вестись с любыми представителями Украины, даже с ее нынешним просроченным и нелегитимным недопрезидентом Владимиром Зеленским, но вот мирный договор в любом его виде Россия готова и будет подписывать только с властью, которая легитимна по украинской Конституции и законам и в таком качестве признана в Москве и во всем остальном мире. "Нужно международное признание договоренностей", – особо подчеркнул ПутинЧтобы комар носа не подточил. И не нашелся какой-то штымп, который бы, придя к власти любым путем, не отменил бы достигнутые договоренности по причине их нелегитимности.А, судя по всему и по тем ухищрениям, предпринимаемым в Киеве с подачи западных кураторов, украинская властная шайка держит в уме именно такой сценарий. Хочет на фейковых переговорах получить передышку для перегруппировки сил за какой-то пописанной бумажкой, а потом отбросить ее (бумажку) и опять пустить в дело танки, дроны и ракеты. "Не получится!, – спокойно резюмировал российский президент. Дескать, мы все видим и все понимает в ваших хитросплетениях и маневрах, дураками нас не считайте.И, наконец, в-третьих, Путин, как опытный юрист-правовед, провел детальный, подробный и скрупулезный политико-правовой анализ деятельности и статуса нынешних украинских властей и фактически запустил новый избирательный процесс на Украине.По словам Путина, сейчас на Украине один легитимный орган власти – Верховная Рада, парламент, который по украинским законам единственный имеет право продлять свои полномочия во время военного положения, то есть войны. И хотя война России Украиной официально не объявлена, военное положение имеется и даже послужило основанием для того, чтобы не проводить президентские выборы, на которых Зеленский мог пролететь скоростью ДСП (древесно-стружечной плиты) над Парижем.Сейчас Зеленский в кресле держится только потому, что в качестве президента признан и принимаем на Западе. Его легитимность, условно говоря, как статус у воровки – на доверии. Зеленский втерся в доверие западникам, наобещал им с три короба всяких вкусняшек с Украины и теперь держится. Потому что от него ждут отдачи. А он ворует. И за себя и за тех парней из США и Европы. Крупно ворует, аж майки заворачиваются у подельников.Но на Россию это не действует. В Москве понимают, что от нелегитимных бумажек, пописанных нелегитимным полуфюрером укро-неонацистов, на Западе и в Украине все откажутся аж бегом.И потому Путин фактически предложил три варианта выхода их этого политико-правового тупика:– во время переговорного процесса решиться на апгрейд власти и провести президентские выборы и получить легитимного главу государства. Путин намекнул, что Зеленский так не хочет, ибо без подтасовок проиграет. Но по сути это вариант дает возможность и шанс даже Зеленскому сохраниться;– для полной и пущей легитимности провести и президентские, и парламентские выборы, чтобы ни у кого никаких сомнений не возникало. Ведь на выходе получатся легитимные органы власти, с которыми можно иметь дело по всем вопросам. И которые с полным основанием могут брать на себя ответственность за страну;– наконец, самый стремный и непредсказуемый вариант: или убрать Зеленского от власти, или отстранить его от переговорного процесса и поручить подписывать документы о мире спикеру парламента. По Украинской Конституции (статья 112) в случае отстранения президента от власти почти все его полномочия переходят к председателю Рады. И на Украине уже был такой вариант: в 2014 году переворотом отстранили от власти президента Виктора Януковича, который трусливо сбежал из страны, и его функции исполнял Александр Турчинов, кровавый пастор которого в шутку называли "спикеропрезидентом" и которого под это дело срочно избрали в парламенте, отстранив от власти неугодного и уже забытого Владимира Рыбака, "регионала" и такого же трусливого соратника Януковича.Другими словами, сегодня подписывать документы от имени Украины может один человек – спикер Рады Руслан Стефанчук. Но вы ж видели и слышали этого свиноподобного персонажа, который предан неонацизму и готов зиговать хоть круглые сутки, лишь бы его держали на этой хлебной должности. Сейчас он, чтобы подтвердить лояльность Зеленскому и его кураторам, при всяком удобном и неудобном случае орет "Крым наш, без него никаких переговоров".Все эти годы такой вопрос его не волновал, а тут вдруг засвербело. Понятно же, что Стефанчук хочет, чтобы его кормили и дальше. За лояльность прежнему курсу. И на роль подписанта он не походит – слишком туп и труслив, держась за свое кресло. И его нужно гнать поганой метлой на тот хутор, откуда он выполз "побороться за нэньку".А кто тогда? А вот тут-то и наступает самое интересное: если Зеленского сковырнут, Стефанчука отстранят за ненадобностью и бесполезной нефункциональностью, а на президентские выборы не решатся, то тогда в Раде начнется самая настоящая война пауков в банке и гадюк в террариуме. За место спикера! Это будет самый большой и хлебный приз!Тут так называемые украинские политэлиты и развернутся во всю ширь своей подлости, цинизма, взаимной продажности и изворотливости. Очень сложно представить, чтобы разрозненный и разномастный парламент смог объединиться под одну согласованную кандидатуру. Чтобы такого персонажа согласовать, нужны или огромные деньги на покупку 226 голосов (простое большинство, способное спикера избрать), или команда из такого центра, чьи приказы укро-депутаты послать не решатся. Например, из США или из структур Джорджа Сороса, на чьем подсосе сидят многие нардепы.И такие варианты возможны, если например, соросята по команде от демократов США объединятся и изберут, например, Давида Арахамия, который верой и правдой, по-собачьи служит кому угодно (леволибералам-глобалистам, демократам, США и ее спецслужбам), но только не Украине.Но тут же возникает вопрос: а зачем такой спикер, как лживый криптодемократ Арахамия, нужен не только России, но и республиканцам США и их президенту Дональду Трампу? Арахамия с чужого голоса же также может начать топить за войну и торпедировать переговорный процесс.И в полной мере касается это и других претендентов, которых может выродить этот депутатский корпус. И экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова, который вроде бы и не запятнан в преступлениях этого режима, но именно он его интеллектуально в 2019 году выпестовал и привел к власти лживыми речами и посулами. Разумков кровью украинцев повязан с Зеленским, и это вряд ли можно смыть каким-то очистителем.Это же можно сказать, но с некоторыми несущественными нюансами м про экс-президента Петра Порошенко*, который уже многих нардепов прикупил и с грациозностью танка пыжится в лидеры "антизеленской" оппозиции. И про единственного "мужика с яйцами в украинской политике" – изрядно потускневшую, постаревшую и затасканную дрязгами, но все-также властолюбивую Юлию Тимошенко, лидера партии "Батькивщина", которая сейчас набрасывается на Зеленского с резвостью бешеной фурии, у которой к недопрезиденту – что-то женское и личное.А всех остальных, кто из нардепов мылится во власть, и рассматривать не стоит – такие они ничтожные, никчемные и мелкотравчатые. Даже сидящий в СИЗО Александр Дубинский, который тоже пыжится во фронтмены антизеленской борьбы, должен подумать, где на нем можно поставить именно позорное клеймо, ибо он заклеймен верностью олигарху Игорю Коломойскому*, приход которого (или его ставленника) к власти равнозначен эпидемии чумы или холеры.А все другие претенденты на папаху типа экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, начальника главуправления разведки (ГРУ) Минообороны, садиста и террориста Кирилла Буданова*, мэра Киева Виталия Кличко или новоявленного типа "чистого" кандидата из отбитоголовых боксеров Александра Усика еще должны либо попасть в парламент, либо пройти горнило президентской гонки. А это в украинских реалиях сложно – тащить бегемота из болота, ибо бегемоты в украинских болотах, увы, не водятся…О перипетиях президентской гонки в Украине читайте в статье Владимира Скачко "Полупрезидент Арахамия. Как коррупция и демократы США готовят Зеленскому сменщика".*Внесен в России в список террористов и экстремистов.

