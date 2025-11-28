https://ukraina.ru/20251128/kto-znaet-poslednyuyu-versiyu-plana-trampa-i-nado-li-pereimenovat-krasnoarmeysk-v-putingrad--gasparyan-1072351576.html
Кто знает последнюю версию плана Трампа и нужно ли переименовывать Красноармейск в Путинград — Гаспарян
Кто знает последнюю версию плана Трампа и нужно ли переименовывать Красноармейск в Путинград — Гаспарян - 28.11.2025 Украина.ру
Кто знает последнюю версию плана Трампа и нужно ли переименовывать Красноармейск в Путинград — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном в эфире Украина.ру обсудили европейскую корректировку... Украина.ру, 28.11.2025
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном в эфире Украина.ру обсудили европейскую корректировку плана Трампа и вопрос о переименовании населённых пунктов, освобождённых в ходе СВО: 00:24 - Мирный план Трампа: европейская редакция; 09:12 - Информационная вакханалия вокруг "мирного плана Трампа"; 13:15 - О переименовании населённых пунктов, освобождённых в ходе СВО. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном в эфире Украина.ру обсудили европейскую корректировку плана Трампа и вопрос о переименовании населённых пунктов, освобождённых в ходе СВО:
00:24 - Мирный план Трампа: европейская редакция;
09:12 - Информационная вакханалия вокруг "мирного плана Трампа";
13:15 - О переименовании населённых пунктов, освобождённых в ходе СВО.
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan