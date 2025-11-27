https://ukraina.ru/20251127/v-finlyandii-nedaleko-ot-granitsy-s-rossiey-nachalis-voennye-ucheniya-1072251772.html

В Финляндии недалеко от границы с Россией начались военные учения

В Финляндии недалеко от границы с Россией начались военные учения

Финляндия 27 ноября начинает учения с участием 6,5 тысяч военнослужащих и 900 единиц техники, манёвры пройдут, в том числе, в приграничной с Россией области. Об этом сообщает РИА Новости

По официальной информации сухопутных сил страны, учения под названием Lively Sentry 25 пройдут с 27 ноября по 4 декабря. В них примут участие 6,5 тысяч человек, в частности, военнослужащие гвардейского егерского полка, бронетанковой бригады, бригады Пори, Карельской бригады, академии сухопутных сил, Карельского авиакрыла и пограничной охраны. В учениях также будут задействовано более 900 единиц техники, включая бронетехнику, вертолеты MD500, истребители и беспилотники.Манёвры финской армии запланированы в областях Уусимаа, Пяйят-Хяме и граничащей с Россией области Кюменлааксо.Ранее сообщалось о начале 24 ноября в Балтийском море военно-морских учений стран НАТО под руководством ВМС Финляндии с участием около пяти тысяч военных. Учения, в которых задействованы корабли и личный состав не только Финляндии, но и Латвии, Литвы, Эстонии, Бельгии, Франции, Дании, Польши, Германии, Нидерландов и США, пройдут до 4 декабря.Подробнее в публикации - На Балтике начались учения стран НАТО с участием тысяч военных.По данным посла России в Финляндии Павла Кузнецова, на 2025 год на территории новоиспечённого члена альянса запланировано 115 военных учений.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Новости

