Финляндия 27 ноября начинает учения с участием 6,5 тысяч военнослужащих и 900 единиц техники, манёвры пройдут, в том числе, в приграничной с Россией области. Об этом сообщает РИА Новости
новости
украина.ру
финляндия
нато
военные учения
русофобия
россия
По официальной информации сухопутных сил страны, учения под названием Lively Sentry 25 пройдут с 27 ноября по 4 декабря. В них примут участие 6,5 тысяч человек, в частности, военнослужащие гвардейского егерского полка, бронетанковой бригады, бригады Пори, Карельской бригады, академии сухопутных сил, Карельского авиакрыла и пограничной охраны. В учениях также будут задействовано более 900 единиц техники, включая бронетехнику, вертолеты MD500, истребители и беспилотники.Манёвры финской армии запланированы в областях Уусимаа, Пяйят-Хяме и граничащей с Россией области Кюменлааксо.Ранее сообщалось о начале 24 ноября в Балтийском море военно-морских учений стран НАТО под руководством ВМС Финляндии с участием около пяти тысяч военных. Учения, в которых задействованы корабли и личный состав не только Финляндии, но и Латвии, Литвы, Эстонии, Бельгии, Франции, Дании, Польши, Германии, Нидерландов и США, пройдут до 4 декабря.Подробнее в публикации - На Балтике начались учения стран НАТО с участием тысяч военных.По данным посла России в Финляндии Павла Кузнецова, на 2025 год на территории новоиспечённого члена альянса запланировано 115 военных учений.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
финляндия
россия
новости, украина.ру, финляндия, нато, военные учения, русофобия, россия
Новости, Украина.ру, Финляндия, НАТО, военные учения, Русофобия, Россия

В Финляндии недалеко от границы с Россией начались военные учения

03:36 27.11.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Puolustusvoimat - Försvarsmakten
- РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Puolustusvoimat - Försvarsmakten
Финляндия 27 ноября начинает учения с участием 6,5 тысяч военнослужащих и 900 единиц техники, манёвры пройдут, в том числе, в приграничной с Россией области. Об этом сообщает РИА Новости
По официальной информации сухопутных сил страны, учения под названием Lively Sentry 25 пройдут с 27 ноября по 4 декабря. В них примут участие 6,5 тысяч человек, в частности, военнослужащие гвардейского егерского полка, бронетанковой бригады, бригады Пори, Карельской бригады, академии сухопутных сил, Карельского авиакрыла и пограничной охраны. В учениях также будут задействовано более 900 единиц техники, включая бронетехнику, вертолеты MD500, истребители и беспилотники.
Манёвры финской армии запланированы в областях Уусимаа, Пяйят-Хяме и граничащей с Россией области Кюменлааксо.
Ранее сообщалось о начале 24 ноября в Балтийском море военно-морских учений стран НАТО под руководством ВМС Финляндии с участием около пяти тысяч военных. Учения, в которых задействованы корабли и личный состав не только Финляндии, но и Латвии, Литвы, Эстонии, Бельгии, Франции, Дании, Польши, Германии, Нидерландов и США, пройдут до 4 декабря.
Подробнее в публикации - На Балтике начались учения стран НАТО с участием тысяч военных.
По данным посла России в Финляндии Павла Кузнецова, на 2025 год на территории новоиспечённого члена альянса запланировано 115 военных учений.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
НовостиУкраина.руФинляндияНАТОвоенные ученияРусофобияРоссия
 
