Не могут или не хотят? Зубец объяснил, почему Запад до сих пор не конфисковал российские активы
План Запада по использованию замороженных российских активов можно расценивать как воровство, однако его реализация невозможна без согласия Москвы. Сам факт того, что конфискация активов до сих пор не произошла, говорит о наличии серьезных препятствий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
Согласно версии США, российские активы планируется направить на восстановление Украины, а часть из них – в российско-американский инвестиционный проект. Европейцы настаивают на том, что российская собственность останется под арестом до полного возмещения ущерба Украине.На утверждение журналиста Украина.ру о том, что все версии Запада предполагают воровство, Зубец ответил однозначно. "Совершенно верно", — подтвердил эксперт. Эта оценка относится как к американской идее инвестиционного проекта, так и к европейскому плану конфискации активов.При этом он обратил внимание на ключевую деталь, которая ставит под сомнение реализуемость этих планов. "Но если они их не украли до сих пор, это значит, что они не могут или не хотят это делать", — заявил экономист.Это приводит его к главному выводу о роли России в данном вопросе. "То есть без России этот вопрос решиться не может", — резюмировал собеседник издания.
Согласно версии США, российские активы планируется направить на восстановление Украины, а часть из них – в российско-американский инвестиционный проект. Европейцы настаивают на том, что российская собственность останется под арестом до полного возмещения ущерба Украине.
На утверждение журналиста Украина.ру о том, что все версии Запада предполагают воровство, Зубец ответил однозначно. "Совершенно верно", — подтвердил эксперт. Эта оценка относится как к американской идее инвестиционного проекта, так и к европейскому плану конфискации активов.
При этом он обратил внимание на ключевую деталь, которая ставит под сомнение реализуемость этих планов. "Но если они их не украли до сих пор, это значит, что они не могут или не хотят это делать", — заявил экономист.
Это приводит его к главному выводу о роли России в данном вопросе. "То есть без России этот вопрос решиться не может", — резюмировал собеседник издания.