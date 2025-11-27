https://ukraina.ru/20251127/26-noyabrya-2025-goda-vecherniy-efir-1072274074.html
26 ноября 2025 года, вечерний эфир
26 ноября 2025 года, вечерний эфир - 27.11.2025 Украина.ру
26 ноября 2025 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 27.11.2025
2025-11-27T13:37
2025-11-27T13:37
2025-11-27T13:37
донецкая народная республика
россия
сша
михаил павлив
олег матвейчев
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1b/1072273940_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_706969c402febefcb554fc8555f7ed99.jpg
Сегодня в эфире: Новости и фронтовые сводки. Гость: Тимофей Ермаков - военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тема дня. Юбилей работы КСВО. Гость: Анжелика Байрачная, руководитель Комитета семей воинов Отечества в ДНР Что происходит. Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог Большое интервью. О планах США по урегулированию украинского конфликта. Гость: Олег Матвейчев - депутат Государственной Думы, профессор Финансового университета при Правительстве РФ
донецкая народная республика
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1b/1072273940_28:0:988:720_1920x0_80_0_0_cc888cc103a8e40c6c8589a3d5ca76de.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донецкая народная республика, россия, сша, михаил павлив, олег матвейчев, новороссия сегодня, видео
Донецкая Народная Республика, Россия, США, Михаил Павлив, Олег Матвейчев, Новороссия сегодня
Новости и фронтовые сводки. Гость: Тимофей Ермаков - военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода"
Тема дня. Юбилей работы КСВО. Гость: Анжелика Байрачная, руководитель Комитета семей воинов Отечества в ДНР
Что происходит. Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог
Большое интервью. О планах США по урегулированию украинского конфликта. Гость: Олег Матвейчев - депутат Государственной Думы, профессор Финансового университета при Правительстве РФ