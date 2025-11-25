https://ukraina.ru/20251125/seyut-uzhas-v-ryadakh-vsu--voennyy-analitik-rasskazal-za-chto-boytsy-khvalyat--severokoreyskie-pushki-1072119503.html

"Сеют ужас в рядах ВСУ" — военный аналитик рассказал, за что бойцы хвалят северокорейские пушки

"Сеют ужас в рядах ВСУ" — военный аналитик рассказал, за что бойцы хвалят северокорейские пушки - 25.11.2025 Украина.ру

"Сеют ужас в рядах ВСУ" — военный аналитик рассказал, за что бойцы хвалят северокорейские пушки

Артиллерия остается ключевым родом войск для КНДР в силу военной доктрины, которая делает ставку на массовость, плотность огня и относительную дешевизну в сочетании с огромной разрушительной силой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт по КНДР журнала "Национальная оборона" Виталий Лебедев

2025-11-25T05:40

2025-11-25T05:40

2025-11-25T05:40

новости

кндр

россия

европа

украина.ру

сау

артиллерия

спецназ

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/18/1072119094_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_dfc7d2fc70a34907fb8c881082bbead6.jpg

Журналист поинтересовался, почему артиллерию называют изюминкой армии КНДР. "Прежде всего это связано с военной доктриной армии КНДР. Авиации в КНДР отведена далеко не первая роль по вполне очевидным причинам. Долгое время костяком армии КНДР являлись ствольная артиллерия и спецназ", — ответил Лебедев.Эксперт напомнил известную поговорку, что "артиллерия — бог войны", пояснив, что Пхеньяну необходима "длинная рука". Лебедев выделил дальнобойные САУ "Коксан" и реактивную артиллерию с радиусом действия до 400 км, что "для Корейского полуострова это уже глубокий тыл". Особое внимание эксперт уделил успешному применению северокорейских орудий в зоне СВО. "Что же касается применения САУ типа "Коксан" на СВО, то наши военнослужащие хвалят северокорейские пушки за хорошую дальность стрельбы и высокий ресурс ствола. САУ КНДР позволяют нашей армии успешно вести контрбатарейную борьбу и сеять ужас в рядах ВСУ", — констатировал аналитик.Полный текст материала "Виталий Лебедев: КНДР дала России оружие, которое бьет ВСУ в руинах городов и на коротких дистанциях" на сайте Украина.ру.Читайте также: Ростислав Ищенко: Европа и Южная Корея заплатят за то, чтобы США продолжили борьбу с Китаем.

кндр

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кндр, россия, европа, украина.ру, сау, артиллерия, спецназ, сво, спецоперация, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, пушка