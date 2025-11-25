https://ukraina.ru/20251125/seyut-uzhas-v-ryadakh-vsu--voennyy-analitik-rasskazal-za-chto-boytsy-khvalyat--severokoreyskie-pushki-1072119503.html
"Сеют ужас в рядах ВСУ" — военный аналитик рассказал, за что бойцы хвалят северокорейские пушки
Артиллерия остается ключевым родом войск для КНДР в силу военной доктрины, которая делает ставку на массовость, плотность огня и относительную дешевизну в сочетании с огромной разрушительной силой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт по КНДР журнала "Национальная оборона" Виталий Лебедев
Полный текст материала "Виталий Лебедев: КНДР дала России оружие, которое бьет ВСУ в руинах городов и на коротких дистанциях" на сайте Украина.ру.Читайте также: Ростислав Ищенко: Европа и Южная Корея заплатят за то, чтобы США продолжили борьбу с Китаем.
Журналист поинтересовался, почему артиллерию называют изюминкой армии КНДР. "Прежде всего это связано с военной доктриной армии КНДР. Авиации в КНДР отведена далеко не первая роль по вполне очевидным причинам. Долгое время костяком армии КНДР являлись ствольная артиллерия и спецназ", — ответил Лебедев.
Эксперт напомнил известную поговорку, что "артиллерия — бог войны", пояснив, что Пхеньяну необходима "длинная рука".
"То есть необходимо иметь "длинную руку" на линии боевого соприкосновения и в глубину, которая будет иметь массовое применение, хорошую плотность огня и относительно низкую себестоимость по сравнению с другими типами вооружения", — заявил он.
Лебедев выделил дальнобойные САУ "Коксан" и реактивную артиллерию с радиусом действия до 400 км, что "для Корейского полуострова это уже глубокий тыл". Особое внимание эксперт уделил успешному применению северокорейских орудий в зоне СВО.
"Что же касается применения САУ типа "Коксан" на СВО, то наши военнослужащие хвалят северокорейские пушки за хорошую дальность стрельбы и высокий ресурс ствола. САУ КНДР позволяют нашей армии успешно вести контрбатарейную борьбу и сеять ужас в рядах ВСУ", — констатировал аналитик.