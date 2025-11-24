"Такие машины просто необходимы": эксперт о необходимости создавать БТРы на танковых шасси - 24.11.2025 Украина.ру
"Такие машины просто необходимы": эксперт о необходимости создавать БТРы на танковых шасси
"Такие машины просто необходимы": эксперт о необходимости создавать БТРы на танковых шасси - 24.11.2025 Украина.ру
"Такие машины просто необходимы": эксперт о необходимости создавать БТРы на танковых шасси
Создание тяжелобронированных машин обеспечения на базе танков жизненно необходимо для успешного проведения штурмовых действий и снабжения войск в зоне СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта (Донецк) Владимир Разин, который регулярно посещает зону боевых действий
2025-11-24T05:00
2025-11-24T05:00
новости
россия
украина.ру
бтр-82
бронетранспортеры
техника
военная техника
бронетехника
танки
логистика
Отвечая на вопрос о том, возможно ли создавать БТРы на готовых танковых шасси, Разин ответил утвердительно. "Возможно. У нас есть много модификаций БТР на базе танков и самих танков. В зоне СВО бойцы максимально увеличивают их защиту", — отметил военкор.Эксперт пояснил, что со временем такая модернизированная машина может выполнять и логистические задачи в зоне СВО. Он подчеркнул необходимость серийного производства. "Повторюсь, чтобы увеличить насыщение и уменьшить время, такие машины нам просто необходимы. И не в исполнении фронтовых кулибиных, а в заводской норме, чтобы можно было туда загрузить грузы и личный состав ", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в статье Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.
новости, россия, украина.ру, бтр-82, бронетранспортеры, техника, военная техника, бронетехника, танки, логистика, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, спецоперация, война на украине
Новости, Россия, Украина.ру, БТР-82, бронетранспортеры, техника, военная техника, бронетехника, танки, логистика, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, Спецоперация, война на Украине

"Такие машины просто необходимы": эксперт о необходимости создавать БТРы на танковых шасси

05:00 24.11.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО
Подготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Создание тяжелобронированных машин обеспечения на базе танков жизненно необходимо для успешного проведения штурмовых действий и снабжения войск в зоне СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта (Донецк) Владимир Разин, который регулярно посещает зону боевых действий
Отвечая на вопрос о том, возможно ли создавать БТРы на готовых танковых шасси, Разин ответил утвердительно. "Возможно. У нас есть много модификаций БТР на базе танков и самих танков. В зоне СВО бойцы максимально увеличивают их защиту", — отметил военкор.
Эксперт пояснил, что со временем такая модернизированная машина может выполнять и логистические задачи в зоне СВО.
"То есть БТР или танк с большим количеством брони, способный преодолевать всевозможные препятствия по дороге и выдерживать не одно попадание дрона, становится тяжелобронированной машиной обеспечения", — заявил Разин.
Он подчеркнул необходимость серийного производства. "Повторюсь, чтобы увеличить насыщение и уменьшить время, такие машины нам просто необходимы. И не в исполнении фронтовых кулибиных, а в заводской норме, чтобы можно было туда загрузить грузы и личный состав ", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в статье Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.
Новости Россия Украина.ру БТР-82 бронетранспортеры техника военная техника бронетехника танки логистика СВО
 
