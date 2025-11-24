https://ukraina.ru/20251124/takie-mashiny-prosto-neobkhodimy-ekspert-o-neobkhodimosti-sozdavat-btry-na-tankovykh-shassi-1071731574.html

"Такие машины просто необходимы": эксперт о необходимости создавать БТРы на танковых шасси

"Такие машины просто необходимы": эксперт о необходимости создавать БТРы на танковых шасси - 24.11.2025 Украина.ру

"Такие машины просто необходимы": эксперт о необходимости создавать БТРы на танковых шасси

Создание тяжелобронированных машин обеспечения на базе танков жизненно необходимо для успешного проведения штурмовых действий и снабжения войск в зоне СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта (Донецк) Владимир Разин, который регулярно посещает зону боевых действий

2025-11-24T05:00

2025-11-24T05:00

2025-11-24T05:00

новости

россия

украина.ру

бтр-82

бронетранспортеры

техника

военная техника

бронетехника

танки

логистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056914731_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_dbc0e9ff3c5b05f7805f187ec6c6426a.jpg

Отвечая на вопрос о том, возможно ли создавать БТРы на готовых танковых шасси, Разин ответил утвердительно. "Возможно. У нас есть много модификаций БТР на базе танков и самих танков. В зоне СВО бойцы максимально увеличивают их защиту", — отметил военкор.Эксперт пояснил, что со временем такая модернизированная машина может выполнять и логистические задачи в зоне СВО. Он подчеркнул необходимость серийного производства. "Повторюсь, чтобы увеличить насыщение и уменьшить время, такие машины нам просто необходимы. И не в исполнении фронтовых кулибиных, а в заводской норме, чтобы можно было туда загрузить грузы и личный состав ", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в статье Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина.ру, бтр-82, бронетранспортеры, техника, военная техника, бронетехника, танки, логистика, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, спецоперация, война на украине