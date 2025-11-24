"Такие машины просто необходимы": эксперт о необходимости создавать БТРы на танковых шасси
Создание тяжелобронированных машин обеспечения на базе танков жизненно необходимо для успешного проведения штурмовых действий и снабжения войск в зоне СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта (Донецк) Владимир Разин, который регулярно посещает зону боевых действий
Отвечая на вопрос о том, возможно ли создавать БТРы на готовых танковых шасси, Разин ответил утвердительно. "Возможно. У нас есть много модификаций БТР на базе танков и самих танков. В зоне СВО бойцы максимально увеличивают их защиту", — отметил военкор.
Эксперт пояснил, что со временем такая модернизированная машина может выполнять и логистические задачи в зоне СВО.
"То есть БТР или танк с большим количеством брони, способный преодолевать всевозможные препятствия по дороге и выдерживать не одно попадание дрона, становится тяжелобронированной машиной обеспечения", — заявил Разин.
Он подчеркнул необходимость серийного производства. "Повторюсь, чтобы увеличить насыщение и уменьшить время, такие машины нам просто необходимы. И не в исполнении фронтовых кулибиных, а в заводской норме, чтобы можно было туда загрузить грузы и личный состав ", — резюмировал собеседник издания.
