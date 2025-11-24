https://ukraina.ru/20251124/chto-mozhet-ubit-rezhim-zelenskogo-i-zachem-zapadu-nuzhen-ukrainskiy-terror-v-rossii--matveychev-1072075891.html
Что может убить режим Зеленского и зачем Западу нужен украинский террор в России — Матвейчев
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев в эфире Украина.ру проанализировал новый план США по урегулированию украинского конфликта, а также рассказал о шокирующем вранье европейских элит через СМИ:
00:28 - План США по украинскому конфликту.02:46 - О смене власти на Украине.05:39 - Точки соприкосновения в переговорной линии.11:32 - Вероятность общественного протеста в Европе.14:44 - Украинский террор в руках Запада.
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев в эфире Украина.ру проанализировал новый план США по урегулированию украинского конфликта, а также рассказал о шокирующем вранье европейских элит через СМИ:
