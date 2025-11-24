Что может убить режим Зеленского и зачем Западу нужен украинский террор в России — Матвейчев - 24.11.2025 Украина.ру
Что может убить режим Зеленского и зачем Западу нужен украинский террор в России — Матвейчев
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев в эфире Украина.ру проанализировал новый план США по урегулированию украинского конфликта, а также рассказал о шокирующем вранье европейских элит через СМИ:
00:28 - План США по украинскому конфликту.02:46 - О смене власти на Украине.05:39 - Точки соприкосновения в переговорной линии.11:32 - Вероятность общественного протеста в Европе.14:44 - Украинский террор в руках Запада.
Что может убить режим Зеленского и зачем Западу нужен украинский террор в России — Матвейчев

09:05 24.11.2025
 
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев в эфире Украина.ру проанализировал новый план США по урегулированию украинского конфликта, а также рассказал о шокирующем вранье европейских элит через СМИ:
00:28 - План США по украинскому конфликту.
02:46 - О смене власти на Украине.
05:39 - Точки соприкосновения в переговорной линии.
11:32 - Вероятность общественного протеста в Европе.
14:44 - Украинский террор в руках Запада.
09:05Что может убить режим Зеленского и зачем Западу нужен украинский террор в России — Матвейчев
