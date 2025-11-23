Упадок немецкой армии: Тимофей Борисов рассказал о плачевном состоянии Бундесвера - 23.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251123/upadok-nemetskoy-armii-timofey-borisov-rasskazal-o-plachevnom-sostoyanii-bundesvera-1071926116.html
Упадок немецкой армии: Тимофей Борисов рассказал о плачевном состоянии Бундесвера
Упадок немецкой армии: Тимофей Борисов рассказал о плачевном состоянии Бундесвера - 23.11.2025 Украина.ру
Упадок немецкой армии: Тимофей Борисов рассказал о плачевном состоянии Бундесвера
Кадровый коллапс стал одной из главных проблем германской армии. После многолетнего разоружения Бундесвер потерял костяк инструкторов и не имеет инфраструктуры для подготовки Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
2025-11-23T04:45
2025-11-23T04:45
новости
германия
украина
россия
борис писториус
бундесвер
украина.ру
армия
полигон
военный эксперт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065810989_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_ecb0267b0cd89cf99d5b41b87501db5f.jpg
Немецкая армия переживает системный кризис, вызванный годами последовательного разоружения. По оценке эксперта, Бундесвер потерял костяк профессиональных инструкторов и лишился ключевой инфраструктуры для подготовки военнослужащих.Ситуация с кадровым составом немецкой армии оценивается как критическая. "Военные инструктора или умерли, или ушли на пенсию", — констатировал Борисов, подчеркнув масштаб проблемы.Не менее серьезной выглядит ситуация с учебной инфраструктурой. "Нет полигонов и медицинских комиссий, а их воссоздание в условиях Германии требует колоссального времени и денег", — пояснил политолог.По словам специалиста, демонтаж военной системы в Германии проводился целенаправленно. "С 2011 года распроданы казармы и превращены в офисы и торговые центры", — отметил германист.Полный текст материала Дениса Рудометова "Тимофей Борисов: Писториус решил, что война с Украиной ослабила Россию, поэтому Запад может начать первым" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне спецоперации и коррупционный скандал в Киеве — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Либо Зеленского сменит военный диктатор, либо Украине придется пойти на условия России" на сайте Украина.ру.
германия
украина
россия
армия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065810989_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_f03c37fddbbf79c87664700d041c1811.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, украина, россия, борис писториус, бундесвер, украина.ру, армия, полигон, военный эксперт, война, аналитики, аналитика, эксперты
Новости, Германия, Украина, Россия, Борис Писториус, Бундесвер, Украина.ру, Армия, полигон, военный эксперт, война, аналитики, Аналитика, эксперты

Упадок немецкой армии: Тимофей Борисов рассказал о плачевном состоянии Бундесвера

04:45 23.11.2025
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP / Mindaugas Kulbis
Читать в
ДзенTelegram
Кадровый коллапс стал одной из главных проблем германской армии. После многолетнего разоружения Бундесвер потерял костяк инструкторов и не имеет инфраструктуры для подготовки Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
Немецкая армия переживает системный кризис, вызванный годами последовательного разоружения. По оценке эксперта, Бундесвер потерял костяк профессиональных инструкторов и лишился ключевой инфраструктуры для подготовки военнослужащих.
Ситуация с кадровым составом немецкой армии оценивается как критическая. "Военные инструктора или умерли, или ушли на пенсию", — констатировал Борисов, подчеркнув масштаб проблемы.
Не менее серьезной выглядит ситуация с учебной инфраструктурой. "Нет полигонов и медицинских комиссий, а их воссоздание в условиях Германии требует колоссального времени и денег", — пояснил политолог.
По словам специалиста, демонтаж военной системы в Германии проводился целенаправленно. "С 2011 года распроданы казармы и превращены в офисы и торговые центры", — отметил германист.
"Воссоздание [инфраструктуры] в условиях Германии требует колоссального времени и денег. И сами немцы воевать не хотят", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Тимофей Борисов: Писториус решил, что война с Украиной ослабила Россию, поэтому Запад может начать первым" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне спецоперации и коррупционный скандал в Киеве — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Либо Зеленского сменит военный диктатор, либо Украине придется пойти на условия России" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиГерманияУкраинаРоссияБорис ПисториусБундесверУкраина.руАрмияполигонвоенный экспертвойнааналитикиАналитикаэксперты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Западная Украина за минувшую неделю: политики наводят русские ракеты, военные переправляют уклонистов
06:15Капитан украинского "Титаника" должен уйти в небытие: эксперты и политики о происходящем
06:00Критический сдвиг на фронте: Армия России резко ускорила темпы наступления — Алехин
05:50Ближайшие цели — Северск и Красный Лиман: обозреватель про перспективы охвата Славянска и Краматорска
05:35Станет еще хуже: Ищенко объяснил, почему замена Зеленского на Порошенко* не изменит курс Украины
05:20"Курица с отрубленной головой": политолог про неадекватное поведение Европы из-за политики ее элит
05:10"Связисты не ползут под обстрелом": эксперт Алехин о новой функции дрона "Заноза"
05:00Ищенко: Запад не будет менять Зеленского, пока он "может внятно произнести несколько фраз"
04:45Упадок немецкой армии: Тимофей Борисов рассказал о плачевном состоянии Бундесвера
04:30До 20 кг смертельного груза: эксперт Алехин рассказал о новейшей версии дрона "Заноза"
04:20Дроны были измазаны токсичной жидкостью: Ераносян о применении Киевом химоружия против мирных жителей
04:10"Добыча не сократилась": эксперт Юшков оценил устойчивость российского нефтесектора
04:00"Посторонних мы не пустим": капитан 1 ранга Ераносян о стратегии России и Китая в Арктике
19:00"Придется рвать оборону ВСУ": военный обозреватель про обстановку в районе Гуляйполя
18:26Неверный выбор: что заставило Саакашвили обратиться к Зеленскому
18:25Президент Белоруссии Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины
18:01Зеленский и лидеры ЕС хотят переписать мирный план Трампа до дедлайна — Bloomberg
18:00Узкий круг ограниченных лиц: Украина составила делегацию и исключила европейцев. Итоги 22 ноября
18:00Как штурмовики возвращаются на СВО даже после ранений: "Калаш" об опасности дронов
17:35ВСУ ударили по жилому району Энергодара и Валуйкам в Белгородской области, ранены мирные жители
Лента новостейМолния