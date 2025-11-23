https://ukraina.ru/20251123/upadok-nemetskoy-armii-timofey-borisov-rasskazal-o-plachevnom-sostoyanii-bundesvera-1071926116.html

Упадок немецкой армии: Тимофей Борисов рассказал о плачевном состоянии Бундесвера

Кадровый коллапс стал одной из главных проблем германской армии. После многолетнего разоружения Бундесвер потерял костяк инструкторов и не имеет инфраструктуры для подготовки Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов

Немецкая армия переживает системный кризис, вызванный годами последовательного разоружения. По оценке эксперта, Бундесвер потерял костяк профессиональных инструкторов и лишился ключевой инфраструктуры для подготовки военнослужащих.Ситуация с кадровым составом немецкой армии оценивается как критическая. "Военные инструктора или умерли, или ушли на пенсию", — констатировал Борисов, подчеркнув масштаб проблемы.Не менее серьезной выглядит ситуация с учебной инфраструктурой. "Нет полигонов и медицинских комиссий, а их воссоздание в условиях Германии требует колоссального времени и денег", — пояснил политолог.По словам специалиста, демонтаж военной системы в Германии проводился целенаправленно. "С 2011 года распроданы казармы и превращены в офисы и торговые центры", — отметил германист.Полный текст материала Дениса Рудометова "Тимофей Борисов: Писториус решил, что война с Украиной ослабила Россию, поэтому Запад может начать первым" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне спецоперации и коррупционный скандал в Киеве — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Либо Зеленского сменит военный диктатор, либо Украине придется пойти на условия России" на сайте Украина.ру.

2025

