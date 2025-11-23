https://ukraina.ru/20251123/upadok-nemetskoy-armii-timofey-borisov-rasskazal-o-plachevnom-sostoyanii-bundesvera-1071926116.html
Упадок немецкой армии: Тимофей Борисов рассказал о плачевном состоянии Бундесвера
Упадок немецкой армии: Тимофей Борисов рассказал о плачевном состоянии Бундесвера - 23.11.2025 Украина.ру
Упадок немецкой армии: Тимофей Борисов рассказал о плачевном состоянии Бундесвера
Кадровый коллапс стал одной из главных проблем германской армии. После многолетнего разоружения Бундесвер потерял костяк инструкторов и не имеет инфраструктуры для подготовки Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
2025-11-23T04:45
2025-11-23T04:45
2025-11-23T04:45
новости
германия
украина
россия
борис писториус
бундесвер
украина.ру
армия
полигон
военный эксперт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065810989_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_ecb0267b0cd89cf99d5b41b87501db5f.jpg
Немецкая армия переживает системный кризис, вызванный годами последовательного разоружения. По оценке эксперта, Бундесвер потерял костяк профессиональных инструкторов и лишился ключевой инфраструктуры для подготовки военнослужащих.Ситуация с кадровым составом немецкой армии оценивается как критическая. "Военные инструктора или умерли, или ушли на пенсию", — констатировал Борисов, подчеркнув масштаб проблемы.Не менее серьезной выглядит ситуация с учебной инфраструктурой. "Нет полигонов и медицинских комиссий, а их воссоздание в условиях Германии требует колоссального времени и денег", — пояснил политолог.По словам специалиста, демонтаж военной системы в Германии проводился целенаправленно. "С 2011 года распроданы казармы и превращены в офисы и торговые центры", — отметил германист.Полный текст материала Дениса Рудометова "Тимофей Борисов: Писториус решил, что война с Украиной ослабила Россию, поэтому Запад может начать первым" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне спецоперации и коррупционный скандал в Киеве — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Либо Зеленского сменит военный диктатор, либо Украине придется пойти на условия России" на сайте Украина.ру.
германия
украина
россия
армия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065810989_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_f03c37fddbbf79c87664700d041c1811.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, украина, россия, борис писториус, бундесвер, украина.ру, армия, полигон, военный эксперт, война, аналитики, аналитика, эксперты
Новости, Германия, Украина, Россия, Борис Писториус, Бундесвер, Украина.ру, Армия, полигон, военный эксперт, война, аналитики, Аналитика, эксперты
Упадок немецкой армии: Тимофей Борисов рассказал о плачевном состоянии Бундесвера
Кадровый коллапс стал одной из главных проблем германской армии. После многолетнего разоружения Бундесвер потерял костяк инструкторов и не имеет инфраструктуры для подготовки Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
Немецкая армия переживает системный кризис, вызванный годами последовательного разоружения. По оценке эксперта, Бундесвер потерял костяк профессиональных инструкторов и лишился ключевой инфраструктуры для подготовки военнослужащих.
Ситуация с кадровым составом немецкой армии оценивается как критическая. "Военные инструктора или умерли, или ушли на пенсию", — констатировал Борисов, подчеркнув масштаб проблемы.
Не менее серьезной выглядит ситуация с учебной инфраструктурой. "Нет полигонов и медицинских комиссий, а их воссоздание в условиях Германии требует колоссального времени и денег", — пояснил политолог.
По словам специалиста, демонтаж военной системы в Германии проводился целенаправленно. "С 2011 года распроданы казармы и превращены в офисы и торговые центры", — отметил германист.
"Воссоздание [инфраструктуры] в условиях Германии требует колоссального времени и денег. И сами немцы воевать не хотят", — заключил собеседник издания.