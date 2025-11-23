"Связисты не ползут под обстрелом": эксперт Алехин о новой функции дрона "Заноза" - 23.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
"Связисты не ползут под обстрелом": эксперт Алехин о новой функции дрона "Заноза"
"Связисты не ползут под обстрелом": эксперт Алехин о новой функции дрона "Заноза"
Российский тяжелый дрон "Заноза" успешно применяется не только для поражения целей, но и для прокладки линий связи в полевых условиях, что значительно снижает риски для личного состава. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин
На вопрос о многоцелевом применении дрона, приводит слова разработчиков. "А еще эту новинку называют — дрон-кабелеукладчик "Заноза", который способен прокладывать линии связи", — сообщает полковник запаса.Эта функция кардинально меняет организацию работы на передовой. "Теперь связисты не ползут под обстрелом – задачи перенесены на дрон. Даже если по кабелю проедет техника, он не пострадает", – рассказали разработчики", — цитирует Алехин. Это значительно повышает безопасность и эффективность подразделений связи. Кроме того, дрон может использоваться для психологического воздействия на противника. Производство дронов не стоит на месте, данные передаются практически в режиме онлайн, в результате чего каждая партия выходит все более приспособленной к условиям СВО, заключил собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.Про котел ВСУ в Красноармейске и другие аспекты СВО — в статье Павла Котова "Голодная смерть в окруженной крепости. Что происходит в Покровске" на сайте Украина.ру.
россия
донецкая народная республика
Украина.ру
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
"Связисты не ползут под обстрелом": эксперт Алехин о новой функции дрона "Заноза"

05:10 23.11.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота связистов ВС РФ на Запорожском направлении
Российский тяжелый дрон "Заноза" успешно применяется не только для поражения целей, но и для прокладки линий связи в полевых условиях, что значительно снижает риски для личного состава. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин
На вопрос о многоцелевом применении дрона, приводит слова разработчиков. "А еще эту новинку называют — дрон-кабелеукладчик "Заноза", который способен прокладывать линии связи", — сообщает полковник запаса.
Эта функция кардинально меняет организацию работы на передовой. "Теперь связисты не ползут под обстрелом – задачи перенесены на дрон. Даже если по кабелю проедет техника, он не пострадает", – рассказали разработчики", — цитирует Алехин.
Это значительно повышает безопасность и эффективность подразделений связи. Кроме того, дрон может использоваться для психологического воздействия на противника.

"Ранее командир штурмового взвода 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Денис Деревин рассказал, что операторы БПЛА ВС РФ перед штурмом Богдановки в ДНР сбрасывали также аудиоколонки на позиции противника. По его словам, устройства озвучивали призыв сдаться в плен", — отметил эксперт.

Производство дронов не стоит на месте, данные передаются практически в режиме онлайн, в результате чего каждая партия выходит все более приспособленной к условиям СВО, заключил собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.
Про котел ВСУ в Красноармейске и другие аспекты СВО — в статье Павла Котова "Голодная смерть в окруженной крепости. Что происходит в Покровске" на сайте Украина.ру.
