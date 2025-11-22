https://ukraina.ru/20251122/mrachnyy-moment-serbskoe-oruzhie-vse-esche-otpravlyayut-ukraine-1072002126.html

Мрачный момент: сербское оружие все еще отправляют Украине

Мрачный момент: сербское оружие все еще отправляют Украине

Президент Сербии Александр Вучич в интервью немецким СМИ заявил, что Сербия не против того, чтобы сербское оружие, которое покупает Европа, потом отправлялось... Украина.ру, 22.11.2025

Президент Сербии Александр Вучич в интервью немецким СМИ заявил, что Сербия не против того, чтобы сербское оружие, которое покупает Европа, потом отправлялось на Украину. По его словам, покупатель может делать с ним, что хочет, хотя в торговле оружием это не совсем так и президент это точно знает. Как в Сербии относятся к попаданию сербского оружия в руки ВСУ? На вопрос ответил Младжан Дожрджевич, советник экс-президента Сербии Бориса Тадича, действующий советник генерального секретаря Ассамблеи народов мира Андрея Бельянинова по Балканам.

