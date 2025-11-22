Мрачный момент: сербское оружие все еще отправляют Украине - 22.11.2025 Украина.ру
Мрачный момент: сербское оружие все еще отправляют Украине
Мрачный момент: сербское оружие все еще отправляют Украине
Президент Сербии Александр Вучич в интервью немецким СМИ заявил, что Сербия не против того, чтобы сербское оружие, которое покупает Европа, потом отправлялось
2025-11-22T10:00
2025-11-22T10:00
Президент Сербии Александр Вучич в интервью немецким СМИ заявил, что Сербия не против того, чтобы сербское оружие, которое покупает Европа, потом отправлялось на Украину. По его словам, покупатель может делать с ним, что хочет, хотя в торговле оружием это не совсем так и президент это точно знает. Как в Сербии относятся к попаданию сербского оружия в руки ВСУ? На вопрос ответил Младжан Дожрджевич, советник экс-президента Сербии Бориса Тадича, действующий советник генерального секретаря Ассамблеи народов мира Андрея Бельянинова по Балканам.
Мрачный момент: сербское оружие все еще отправляют Украине

10:00 22.11.2025
 
Президент Сербии Александр Вучич в интервью немецким СМИ заявил, что Сербия не против того, чтобы сербское оружие, которое покупает Европа, потом отправлялось на Украину. По его словам, покупатель может делать с ним, что хочет, хотя в торговле оружием это не совсем так и президент это точно знает.
Как в Сербии относятся к попаданию сербского оружия в руки ВСУ? На вопрос ответил Младжан Дожрджевич, советник экс-президента Сербии Бориса Тадича, действующий советник генерального секретаря Ассамблеи народов мира Андрея Бельянинова по Балканам.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
16 ноября, 16:59
Двуликий Вучич, Сербия и семейство Трампов"Мы должны выбраться первыми"
