Мрачный момент: сербское оружие все еще отправляют Украине
Президент Сербии Александр Вучич в интервью немецким СМИ заявил, что Сербия не против того, чтобы сербское оружие, которое покупает Европа, потом отправлялось на Украину. По его словам, покупатель может делать с ним, что хочет, хотя в торговле оружием это не совсем так и президент это точно знает. Как в Сербии относятся к попаданию сербского оружия в руки ВСУ? На вопрос ответил Младжан Дожрджевич, советник экс-президента Сербии Бориса Тадича, действующий советник генерального секретаря Ассамблеи народов мира Андрея Бельянинова по Балканам.
