"Каждый выезд – это целая спецоперация": военкор рассказал о работе тяжелых огнеметных систем

Применение тяжелых огнеметных систем на фронте требует сложной подготовки и обеспечения из-за угрозы со стороны украинских дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта (Донецк) Владимир Разин, который регулярно посещает зону боевых действий

Военкор рассказал про особенности работы тяжелых огнеметных систем в зоне СВО. "Большая часть работы войск РХБЗ придется как раз на работу "Солнцепеков" и "Тосочек". Но по мере того, как дроны захватывали поле боя, нашим огнеметным системам становилось тяжелее работать, потому что их дальность стрельбы была слишком маленькой", — отметил он.Разин добавил, что сейчас каждое применение огнеметов требует особой подготовки. "Поэтому каждый выезд огнеметов на боевую работу – это целая спецоперация. Прокладывание маршрута, подготовка эвакуационных групп, прикрытие малого неба, посты наблюдения", — заявил журналист.Отдельно эксперт рассказал про перспективы применения термобарических боеприпасов для дронов: "Мне кажется, со временем мы сможем разработать термобарические боеприпасы для дронов на оптоволокне. Это будет как снайперская винтовка".Такие боеприпасы увеличат возможности российских пилотов по нанесению удара по противнику, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя" на сайте Украина.ру.Также по теме – в интервью Алексея Леонкова: ВСУ размазали свои резервы по линии фронта, поэтому после Покровска их ждут новые котлы.

