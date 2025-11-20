https://ukraina.ru/20251120/rossiya-imeet-politicheskuyu-volyu-nakazat-kievskikh-voennykh-prestupnikov--miroshnik-1071894325.html

Россия имеет политическую волю наказать киевских военных преступников — Мирошник

Россия намерена расследовать преступления бандеровского режима и наказать украинских военных преступников. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил накануне 80-й годовщины начала Нюрнбергского процесса, отмечаемой 20 ноября

"У страны однозначно есть политическая воля расследовать и наказать военных преступников. Как это будет реализовано в международном формате, на сегодняшний день еще остается большим вопросом", — цитирует Мирошника РИА Новости.Об историческом значении итогов Нюрнбергского трибунала заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."Я думаю, что это краеугольный камень международной правовой системы во всех смыслах. И с точки зрения юридической. Ну и, конечно, с точки зрения исторической, как отправной точки и формирования того самого послевоенного миропорядка, и фиксации самого преступления, которое привело к тектоническим сдвигам в международных отношениях, и фиксации, конечно, победы", — сказала Захарова.Она отметила, что итоги трибунала на правовой основе зафиксировали, кто был на какой стороне истории.Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для документального фильма "Нюрнберг" заявил, что постановления Нюрнбергского трибунала подвергаются существенному испытанию и часто нарушаются.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

