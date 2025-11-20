https://ukraina.ru/20251120/kak-rossiya-ostavila-ssha-bez-bolshikh-yadernykh-bomb-i-kogda-oreshnik-poletit-po-ukraine--baranchik-1071902704.html

Как Россия оставила США без больших ядерных бомб и когда "Орешник" полетит по Украине — Баранчик

Как Россия оставила США без больших ядерных бомб и когда "Орешник" полетит по Украине — Баранчик - 20.11.2025 Украина.ру

Как Россия оставила США без больших ядерных бомб и когда "Орешник" полетит по Украине — Баранчик

Политолог, публицист и политический аналитик Юрий Баранчик в студии Украина.ру проанализировал перспективы сотрудничества России с Китаем и Казахстаном, оценил... Украина.ру, 20.11.2025

Политолог, публицист и политический аналитик Юрий Баранчик в студии Украина.ру проанализировал перспективы сотрудничества России с Китаем и Казахстаном, оценил вероятность нападения США на Венесуэлу и возможный эффект от публикации "файлов Эпштейна", а также прокомментировал удары России по украинской энергетике и спрогнозировал последствия для ВСУ от падения Покровска (Красноармейска), Гуляйполя и Купянска: 00:27 – Об отношениях России и Казахстана после визита президента Токаева в Москву; 04:42 – О сотрудничестве России и Китая; 07:40 – Торговая война США с Китаем: для чего стороны взяли паузу и чего боится Трамп? 10:07 – Нападут ли США на Венесуэлу? 11:00 – Трамп решился на публикацию "файлов Эпштейна". Какой эффект это может иметь? 12:17 – О вероятности войны с Европой и резервах для экономического рывка России; 15:47 – Об ударах по украинской энергетике. 17:17 – Как падение Покровска (Красноармейска), Гуляйполя и Купянска может повлиять на моральное состояние ВСУ; 18:00 – Пойдёт ли Россия на ядерные испытания? ТГ-канал Юрия Баранчика: https://t.me/barantchik

