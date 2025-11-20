Как Россия оставила США без больших ядерных бомб и когда "Орешник" полетит по Украине — Баранчик - 20.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251120/kak-rossiya-ostavila-ssha-bez-bolshikh-yadernykh-bomb-i-kogda-oreshnik-poletit-po-ukraine--baranchik-1071902704.html
Как Россия оставила США без больших ядерных бомб и когда "Орешник" полетит по Украине — Баранчик
Как Россия оставила США без больших ядерных бомб и когда "Орешник" полетит по Украине — Баранчик - 20.11.2025 Украина.ру
Как Россия оставила США без больших ядерных бомб и когда "Орешник" полетит по Украине — Баранчик
Политолог, публицист и политический аналитик Юрий Баранчик в студии Украина.ру проанализировал перспективы сотрудничества России с Китаем и Казахстаном, оценил... Украина.ру, 20.11.2025
2025-11-20T10:13
2025-11-20T10:13
видео
россия
сша
китай
юрий баранчик
дональд трамп
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/14/1071902584_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7645e5d60af3ec06f39ca0a11b3d9074.png
Политолог, публицист и политический аналитик Юрий Баранчик в студии Украина.ру проанализировал перспективы сотрудничества России с Китаем и Казахстаном, оценил вероятность нападения США на Венесуэлу и возможный эффект от публикации "файлов Эпштейна", а также прокомментировал удары России по украинской энергетике и спрогнозировал последствия для ВСУ от падения Покровска (Красноармейска), Гуляйполя и Купянска: 00:27 – Об отношениях России и Казахстана после визита президента Токаева в Москву; 04:42 – О сотрудничестве России и Китая; 07:40 – Торговая война США с Китаем: для чего стороны взяли паузу и чего боится Трамп? 10:07 – Нападут ли США на Венесуэлу? 11:00 – Трамп решился на публикацию "файлов Эпштейна". Какой эффект это может иметь? 12:17 – О вероятности войны с Европой и резервах для экономического рывка России; 15:47 – Об ударах по украинской энергетике. 17:17 – Как падение Покровска (Красноармейска), Гуляйполя и Купянска может повлиять на моральное состояние ВСУ; 18:00 – Пойдёт ли Россия на ядерные испытания? ТГ-канал Юрия Баранчика: https://t.me/barantchik
россия
сша
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/14/1071902584_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9a1e3a76feb3fcfe961c92e05f03ccfd.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, сша, китай, юрий баранчик, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру, видео
Видео, Россия, США, Китай, Юрий Баранчик, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Как Россия оставила США без больших ядерных бомб и когда "Орешник" полетит по Украине — Баранчик

10:13 20.11.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Политолог, публицист и политический аналитик Юрий Баранчик в студии Украина.ру проанализировал перспективы сотрудничества России с Китаем и Казахстаном, оценил вероятность нападения США на Венесуэлу и возможный эффект от публикации "файлов Эпштейна", а также прокомментировал удары России по украинской энергетике и спрогнозировал последствия для ВСУ от падения Покровска (Красноармейска), Гуляйполя и Купянска:
00:27 – Об отношениях России и Казахстана после визита президента Токаева в Москву;
04:42 – О сотрудничестве России и Китая;
07:40 – Торговая война США с Китаем: для чего стороны взяли паузу и чего боится Трамп?
10:07 – Нападут ли США на Венесуэлу?
11:00 – Трамп решился на публикацию "файлов Эпштейна". Какой эффект это может иметь?
12:17 – О вероятности войны с Европой и резервах для экономического рывка России;
15:47 – Об ударах по украинской энергетике.
17:17 – Как падение Покровска (Красноармейска), Гуляйполя и Купянска может повлиять на моральное состояние ВСУ;
18:00 – Пойдёт ли Россия на ядерные испытания?
ТГ-канал Юрия Баранчика: https://t.me/barantchik
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияСШАКитайЮрий БаранчикДональд ТрампВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:47Аренда Донбасса, сокращение ВСУ, русский язык. Что предлагает Трамп Москве и Киеву
11:45План США по украинскому урегулированию обсудят главы МИД ЕС
11:33Трамп заставляет Зеленского согласиться с новым мирным планом по Украине
11:30ЕС готов "пустить под нож" демократию ради продвижения идеологической составляющей - Захарова
11:00Путин высказался о преступлениях нацистов. Главные новости к 11:00
10:55В "мирном плане" Трампа России предписано оплатить Украине аренду Донбасса
10:53А была ли диверсия? Хавич о подрыве ж/д в Польше и целях Туска
10:49Турбулентность на Банковой. Кто может сменить Ермака и кто этого хочет
10:39Дочь экс-президента ЮАР обвинили в вербовке африканцев для участия в СВО
10:13Как Россия оставила США без больших ядерных бомб и когда "Орешник" полетит по Украине — Баранчик
10:04ФСБ пресекла попытку поджога администрации Великих Лук
09:59Харьковское направление: ВС РФ продвигаются почти на всех участках
09:52Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 20 ноября
09:35Армия России истребляет ВСУ на Сумском направлении
09:32ВСУ ударили по электроподстанциям в курском приграничье, люди остались без света
09:25Белый дом одобрил законопроект о "сокрушительных санкциях" против России - сенатор
09:01Детали плана США по урегулированию украинского конфликта встревожили Европу
09:00Что теперь? Вашингтон и Москва сыграли в "мир" без украинской карты. Хроника событий на утро 20 ноября
08:54ФСБ задержала жителя ДНР, готовившего покушение на высокопоставленного офицера Минобороны РФ
08:32Рубио заверил, что мирный план США по Украине учитывает позиции Москвы и Киева
Лента новостейМолния