Бьет там, где враг не ожидает: военный эксперт раскрыл, как российская "Заноза" кошмарит ВСУ - 20.11.2025
https://ukraina.ru/20251120/bet-tam-gde-vrag-ne-ozhidaet-voennyy-ekspert-raskryl-kak-rossiyskaya-zanoza-koshmarit-vsu-1071862477.html
Бьет там, где враг не ожидает: военный эксперт раскрыл, как российская "Заноза" кошмарит ВСУ
Бьет там, где враг не ожидает: военный эксперт раскрыл, как российская "Заноза" кошмарит ВСУ - 20.11.2025 Украина.ру
Бьет там, где враг не ожидает: военный эксперт раскрыл, как российская "Заноза" кошмарит ВСУ
Российский тяжелый FPV-дрон "Заноза" демонстрирует высокую эффективность в реальных боевых условиях, позволяя наносить точные удары по тыловым объектам противника. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин
2025-11-20T04:50
2025-11-20T04:50
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/10/1071708467_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_221e413d1eca2b72c443ccfee68388a5.jpg
На вопрос о ключевых преимуществах нового дрона Алехин отмечает, что аппарат уже показал высокую эффективность. "Офицеры на фронте отмечают, что аппарат позволяет наносить удары там, где противник этого не ожидает, в том числе в тыловых районах", — сообщает полковник запаса."Благодаря большой дальности полёта, нашим бойцам удалось с помощью этих дронов поразить несколько целей в глубине обороны противника", — подчеркивает эксперт. Сообщается об удачных атаках на полевые склады горючего и техники, что серьезно осложняет логистику ВСУ."Но самое главное, на мой взгляд, состоит в том, что тяжёлый многоцелевой FPV-дрон "Заноза" полностью создан российскими инженерами с нуля и, по оценкам военных, превосходит зарубежные аналоги", — заявил Алехин. Эта независимость от импортных комплектующих обеспечивает стратегическое преимущество и бесперебойные поставки на фронт."В зоне боевых действий "Заноза" применяется, как правило, на малоэкранных высотах – в нескольких метрах над землёй – чтобы оставаться незаметной для РЛС и ПВО противника", — резюмировал собеседник издания.
Бьет там, где враг не ожидает: военный эксперт раскрыл, как российская "Заноза" кошмарит ВСУ

04:50 20.11.2025
 
Российский тяжелый FPV-дрон "Заноза" демонстрирует высокую эффективность в реальных боевых условиях, позволяя наносить точные удары по тыловым объектам противника. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин
На вопрос о ключевых преимуществах нового дрона Алехин отмечает, что аппарат уже показал высокую эффективность. "Офицеры на фронте отмечают, что аппарат позволяет наносить удары там, где противник этого не ожидает, в том числе в тыловых районах", — сообщает полковник запаса.
"Благодаря большой дальности полёта, нашим бойцам удалось с помощью этих дронов поразить несколько целей в глубине обороны противника", — подчеркивает эксперт. Сообщается об удачных атаках на полевые склады горючего и техники, что серьезно осложняет логистику ВСУ.
"Но самое главное, на мой взгляд, состоит в том, что тяжёлый многоцелевой FPV-дрон "Заноза" полностью создан российскими инженерами с нуля и, по оценкам военных, превосходит зарубежные аналоги", — заявил Алехин. Эта независимость от импортных комплектующих обеспечивает стратегическое преимущество и бесперебойные поставки на фронт.
"В зоне боевых действий "Заноза" применяется, как правило, на малоэкранных высотах – в нескольких метрах над землёй – чтобы оставаться незаметной для РЛС и ПВО противника", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.
Про котел ВСУ в Красноармейске и другие аспекты СВО — в статье Павла Котова "Голодная смерть в окруженной крепости. Что происходит в Покровске" на сайте Украина.ру.
