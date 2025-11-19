Игры лимитрофов - 19.11.2025 Украина.ру
Игры лимитрофов
Инцидент в Польше, где "русские" подорвали железную дорогу, но, внезапно, оказались украинцами, в очередной раз поднимает вопрос об уникальной роли, которую играют в нынешней глобальной политике третьеразрядные страны. Ведь в этом инциденте, так же в "налёте российских беспилотников" трудно не заметить свиные рыла украинских и польских спецслужб
Казалось бы – невооружённым взглядом видно, что Украина, Польша и "прибалтийские тигры" выставляют себя "жертвами российской агрессии" и провоцируют Западную Европу на вооружённое вмешательство в конфликт. Но, удивительным образом, европейские страны сочувствуют провокаторам и в них есть достаточно влиятельные силы, готовые идти на поводу шпротовых тигров. Совершенно нелепая ситуация…Однако, если мы бросим взгляд в прошлое, то мы обнаружим, что обе мировые войны начинались именно с неадекватной политики лимитрофов, в которую оказались втянуты мировые державы. И это только то, что было замечено и хорошо документировано – были ведь наверняка и попытки провоцирования, которые почему-то не удались…Взять, например, Первую Мировую – война началась с конфликта Австро-Венгрии и Сербии из-за убийства австрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда.Ни для кого не было секретом, что за убийством стоит Сербия, а точнее – террористическая группировка "Чёрная рука" и контрразведка во главе с Драгутином Дмитриевичем.Официальные сербские власти никак воспрепятствовать её деятельности не могли, поскольку, с одной стороны, были обязаны Дмитриевичу, который организовал кровавый государственный переворот, в результате которого к власти пришла династия Карагеоргиевичей (сербов после этого стали считать в Европе дикарями, хотя чем они хуже англичан и французов, тоже со своими королями не церемонившихся?), с другой стороны, в террористическое кубло входили руководители всех остальных спецслужб – остановить Дмитриевича было некому. В решительный момент сербское правительство только и смогло предупредить Франца-Фердинанда в духе Василия Алибабаевича – ты туда не ходи, ты сюда ходи (самое интересное, что он так и сделал, нарвавшись, в результате, на Гаврилу Принципа).Развивалась ситуация ещё более феерично – о войне сообщила Италия, причём совершенно невинно по форме, заявив о своём нейтралитете (при том, что она была союзником Германии и Австро-Венгрии), а начались военные действия с вторжения германской армии в… Люксембург.Чего от всего этого хотела получить Сербия в лице Дмитриевича так и осталось непонятным – самого его расстреляли в 1917 году власти уже нового государства – Югославии. Похоже он сам был удивлён полученным результатом.В случае со Второй Мировой войной провокатором выступала Польша, причём ей пришлось приложить значительные усилия для того, чтобы стать жертвой нацистской агрессии.В 1920-е годы агрессором была сама Польша, пооткусывавшая куски территории у всех соседних государств, включая Германию (удивительным образом в 1939 году силезский вопрос ключевым не стал, хотя Германия оккупации Силезии не признавала и потом её включила непосредственно в Рейх). Собственно, за это Черчилль и назвал Польшу "гиеной Европы".Потом Польша была в отличных отношениях с гитлеровским режимом и последний акт "дружбы" имел место в 1938 году, когда Польша приняла участие в "распиле" Чехословакии. Правда, тут Варшава не столько выступала союзником Гитлера, сколько воспользовалась кризисом для достижения своих целей.Непосредственно перед началом войны, подзуживаемая Британией и уверенная в поддержке союзников Польша вела себя нагло и сделала невозможным достижение компромисса с бывшим партнёром. Между тем ничего невозможного Гитлер от Польши не требовал, хотя вероятность того, что Германия не захочет "распилить" Польшу к тому моменту была околонулевая, но зачем воевать, если можно решить дело так, как было с Чехословакией?Да, конечно, ещё 31 марта Невилл Чемберлен заявил в Палате общин о безусловной поддержке Польши. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. Обратим внимание на формулировку:"В случае любой акции, которая явно будет угрожать независимости Польши и которой польское правительство соответственно сочтёт необходимым оказать сопротивление своими национальными вооружёнными силами, правительство Его Величества считает себя обязанным немедленно оказать польскому правительству всю поддержку, которая в его силах".Сходная формулировка была использована в Севератлантическом договоре 1949 года: "путём немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтёт необходимым, включая применение вооружённой силы".Такого же рода формулировка присутствовала во франко-чехословацком договоре 1924 года, но современные историки обращают внимание на то, что соглашение было рамочным, в дальнем оно конкретизировано не было. Там, например, указывалось, что Франция и Чехословакия должны были что-то делать в случае аншлюса Австрии. Но что именно надо делать прописано не было и они, соответственно, ничего и не делали…В общем, в сентябре 1939 года Великобритания и Франция могли сказать, что в их силах помахать режиму Рыдз-Смиглы ручкой, как они сделали в случае с Чехословакией, но они предпочли объявить войну. Расчёт, судя по всему, был на то, что Гитлер испугается и прекратит агрессию. Но он не испугался и не прекратил. Зато Франция и Великобритания оказались втянуты в конфликт.Тенденция, таким образом, налицо – в периоды обострения международной обстановки, когда, казалось бы, всем надо держать голову максимально холодной, крупные державы ведутся на истеричные и непродуманные действия лимитрофов.Лимитрофы же действуют исходя из веры в то, что крупные державы, связанные с ними системой договоров, без помощи их не оставят. Самое интересное, что логика была совершенно правильная – они и правда не оставили. В случае с Первой Мировой войной Россия объявила войну Австро-Венгрии и, кстати, действительно смогла отвлечь её внимание от сербского фронта (Сербия на какое-то время потерялась на фоне грандиозных сражений во Франции, Восточной Пруссии и Галичине). В случае со Второй Мировой союзники ничего сделать для Польши не успели – она слишком быстро сдалась.Другое дело, что действия лимитрофов являются только поводом для вмешательства великих держав. Причины – то, что в советские времена называлось "межимпериалистическими противоречиями". Старое мироустройство перестало устраивать молодых и борзых хищников. В 1914 и 1939 годах таким хищником была Германия, которая трагически опоздала к моменту создания колониальных империй – когда она возникла на политической карте мира колонии были уже захвачены, освоены и переделены по новой…Сейчас хищников даже слишком много – по мере ослабления США свою долю Pax Americana хотят урвать и Великобритания, и Германия, и даже как это не анекдотично звучит – Украина.О гарантиях западных союзников можно прочитать в статье Олега Хавича "Джентльмены и их гарантии: как союзники в сентябре 1939 кинули Польшу"
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Инцидент в Польше, где "русские" подорвали железную дорогу, но, внезапно, оказались украинцами, в очередной раз поднимает вопрос об уникальной роли, которую играют в нынешней глобальной политике третьеразрядные страны. Ведь в этом инциденте, так же в "налёте российских беспилотников" трудно не заметить свиные рыла украинских и польских спецслужб
Казалось бы – невооружённым взглядом видно, что Украина, Польша и "прибалтийские тигры" выставляют себя "жертвами российской агрессии" и провоцируют Западную Европу на вооружённое вмешательство в конфликт. Но, удивительным образом, европейские страны сочувствуют провокаторам и в них есть достаточно влиятельные силы, готовые идти на поводу шпротовых тигров. Совершенно нелепая ситуация…
Однако, если мы бросим взгляд в прошлое, то мы обнаружим, что обе мировые войны начинались именно с неадекватной политики лимитрофов, в которую оказались втянуты мировые державы. И это только то, что было замечено и хорошо документировано – были ведь наверняка и попытки провоцирования, которые почему-то не удались…
Взять, например, Первую Мировую – война началась с конфликта Австро-Венгрии и Сербии из-за убийства австрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда.
Ни для кого не было секретом, что за убийством стоит Сербия, а точнее – террористическая группировка "Чёрная рука" и контрразведка во главе с Драгутином Дмитриевичем.
Официальные сербские власти никак воспрепятствовать её деятельности не могли, поскольку, с одной стороны, были обязаны Дмитриевичу, который организовал кровавый государственный переворот, в результате которого к власти пришла династия Карагеоргиевичей (сербов после этого стали считать в Европе дикарями, хотя чем они хуже англичан и французов, тоже со своими королями не церемонившихся?), с другой стороны, в террористическое кубло входили руководители всех остальных спецслужб – остановить Дмитриевича было некому. В решительный момент сербское правительство только и смогло предупредить Франца-Фердинанда в духе Василия Алибабаевича – ты туда не ходи, ты сюда ходи (самое интересное, что он так и сделал, нарвавшись, в результате, на Гаврилу Принципа).
Развивалась ситуация ещё более феерично – о войне сообщила Италия, причём совершенно невинно по форме, заявив о своём нейтралитете (при том, что она была союзником Германии и Австро-Венгрии), а начались военные действия с вторжения германской армии в… Люксембург.
Чего от всего этого хотела получить Сербия в лице Дмитриевича так и осталось непонятным – самого его расстреляли в 1917 году власти уже нового государства – Югославии. Похоже он сам был удивлён полученным результатом.
В случае со Второй Мировой войной провокатором выступала Польша, причём ей пришлось приложить значительные усилия для того, чтобы стать жертвой нацистской агрессии.
В 1920-е годы агрессором была сама Польша, пооткусывавшая куски территории у всех соседних государств, включая Германию (удивительным образом в 1939 году силезский вопрос ключевым не стал, хотя Германия оккупации Силезии не признавала и потом её включила непосредственно в Рейх). Собственно, за это Черчилль и назвал Польшу "гиеной Европы".
Потом Польша была в отличных отношениях с гитлеровским режимом и последний акт "дружбы" имел место в 1938 году, когда Польша приняла участие в "распиле" Чехословакии. Правда, тут Варшава не столько выступала союзником Гитлера, сколько воспользовалась кризисом для достижения своих целей.
Непосредственно перед началом войны, подзуживаемая Британией и уверенная в поддержке союзников Польша вела себя нагло и сделала невозможным достижение компромисса с бывшим партнёром. Между тем ничего невозможного Гитлер от Польши не требовал, хотя вероятность того, что Германия не захочет "распилить" Польшу к тому моменту была околонулевая, но зачем воевать, если можно решить дело так, как было с Чехословакией?
Да, конечно, ещё 31 марта Невилл Чемберлен заявил в Палате общин о безусловной поддержке Польши. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. Обратим внимание на формулировку:
"В случае любой акции, которая явно будет угрожать независимости Польши и которой польское правительство соответственно сочтёт необходимым оказать сопротивление своими национальными вооружёнными силами, правительство Его Величества считает себя обязанным немедленно оказать польскому правительству всю поддержку, которая в его силах".
Сходная формулировка была использована в Севератлантическом договоре 1949 года: "путём немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтёт необходимым, включая применение вооружённой силы".
Такого же рода формулировка присутствовала во франко-чехословацком договоре 1924 года, но современные историки обращают внимание на то, что соглашение было рамочным, в дальнем оно конкретизировано не было. Там, например, указывалось, что Франция и Чехословакия должны были что-то делать в случае аншлюса Австрии. Но что именно надо делать прописано не было и они, соответственно, ничего и не делали…
В общем, в сентябре 1939 года Великобритания и Франция могли сказать, что в их силах помахать режиму Рыдз-Смиглы ручкой, как они сделали в случае с Чехословакией, но они предпочли объявить войну. Расчёт, судя по всему, был на то, что Гитлер испугается и прекратит агрессию. Но он не испугался и не прекратил. Зато Франция и Великобритания оказались втянуты в конфликт.
Тенденция, таким образом, налицо – в периоды обострения международной обстановки, когда, казалось бы, всем надо держать голову максимально холодной, крупные державы ведутся на истеричные и непродуманные действия лимитрофов.
Лимитрофы же действуют исходя из веры в то, что крупные державы, связанные с ними системой договоров, без помощи их не оставят. Самое интересное, что логика была совершенно правильная – они и правда не оставили. В случае с Первой Мировой войной Россия объявила войну Австро-Венгрии и, кстати, действительно смогла отвлечь её внимание от сербского фронта (Сербия на какое-то время потерялась на фоне грандиозных сражений во Франции, Восточной Пруссии и Галичине). В случае со Второй Мировой союзники ничего сделать для Польши не успели – она слишком быстро сдалась.
Другое дело, что действия лимитрофов являются только поводом для вмешательства великих держав. Причины – то, что в советские времена называлось "межимпериалистическими противоречиями". Старое мироустройство перестало устраивать молодых и борзых хищников. В 1914 и 1939 годах таким хищником была Германия, которая трагически опоздала к моменту создания колониальных империй – когда она возникла на политической карте мира колонии были уже захвачены, освоены и переделены по новой…
Сейчас хищников даже слишком много – по мере ослабления США свою долю Pax Americana хотят урвать и Великобритания, и Германия, и даже как это не анекдотично звучит – Украина.
О гарантиях западных союзников можно прочитать в статье Олега Хавича "Джентльмены и их гарантии: как союзники в сентябре 1939 кинули Польшу"
