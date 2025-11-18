Завербованные Россией украинцы после диверсии на железной дороге Польши сбежали в Белоруссию - Туск - 18.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251118/zaverbovannye-rossiey-ukraintsy-posle-diversii-na-zheleznoy-doroge-polshi-sbezhali-v-belorussiyu---tusk-1071804152.html
Завербованные Россией украинцы после диверсии на железной дороге Польши сбежали в Белоруссию - Туск
Завербованные Россией украинцы после диверсии на железной дороге Польши сбежали в Белоруссию - Туск - 18.11.2025 Украина.ру
Завербованные Россией украинцы после диверсии на железной дороге Польши сбежали в Белоруссию - Туск
Диверсию на железнодорожном участке Варшава – Люблин совершили два гражданина Украины, сотрудничавшие с российскими спецслужбами. Об этом в польском Сейме 18 ноября заявил премьер-министр Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в Сейме, что ответственность за недавние диверсии на железной дороге несут двое граждан Украины, сотрудничающих с российской разведкой. По его словам, мужчины бежали из Польши через пограничный переход в Тересполе, сообщает RMF24.Польские спецслужбы считают, что попытка подрыва путей возле города Мика и повреждение железнодорожной инфраструктуры под Пулавами являются "двумя актами саботажа, которые могли привести к железнодорожной катастрофе".Туск уточнил, что оба украинца, идентифицированных как диверсанты, прибыли в Польшу из Белоруссии. Один из них был осуждён судом во Львове в мае за диверсии на Украине, другой — уроженец Донбасса — ранее работал в прокуратуре.Глава правительства отметил, что на данном этапе расследования не может раскрывать данные о диверсантах. Целью диверсии 15 ноября был стальной зажим, закреплённый на рельсах. К взрывчатке подсоединили детонатор с 300-метровым электрокабелем.Премьер добавил, что подрыв планировали снять на мобильный телефон с установленным на рельсах внешним аккумулятором, но попытка не удалась.Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял о причастности к диверсии спецслужб "с Востока".Ранее на эту тему: Взрыв на польской железнодорожной линии, ведущей на Украину, совершили украинцы - ТускВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, украина, польша, россия, сейм, диверсия, диверсанты, белоруссия, государственная граница, пересечение границы, союзное государство, спецслужба, железная дорога, железнодорожные аварии, ес
Новости, Украина, Польша, Россия, сейм, диверсия, диверсанты, Белоруссия, государственная граница, пересечение границы, Союзное государство, спецслужба, железная дорога, железнодорожные аварии, ЕС

Завербованные Россией украинцы после диверсии на железной дороге Польши сбежали в Белоруссию - Туск

17:03 18.11.2025 (обновлено: 17:22 18.11.2025)
 
Диверсию на железнодорожном участке Варшава – Люблин совершили два гражданина Украины, сотрудничавшие с российскими спецслужбами. Об этом в польском Сейме 18 ноября заявил премьер-министр Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в Сейме, что ответственность за недавние диверсии на железной дороге несут двое граждан Украины, сотрудничающих с российской разведкой. По его словам, мужчины бежали из Польши через пограничный переход в Тересполе, сообщает RMF24.
Польские спецслужбы считают, что попытка подрыва путей возле города Мика и повреждение железнодорожной инфраструктуры под Пулавами являются "двумя актами саботажа, которые могли привести к железнодорожной катастрофе".
Туск уточнил, что оба украинца, идентифицированных как диверсанты, прибыли в Польшу из Белоруссии. Один из них был осуждён судом во Львове в мае за диверсии на Украине, другой — уроженец Донбасса — ранее работал в прокуратуре.
Глава правительства отметил, что на данном этапе расследования не может раскрывать данные о диверсантах. Целью диверсии 15 ноября был стальной зажим, закреплённый на рельсах. К взрывчатке подсоединили детонатор с 300-метровым электрокабелем.
Премьер добавил, что подрыв планировали снять на мобильный телефон с установленным на рельсах внешним аккумулятором, но попытка не удалась.
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял о причастности к диверсии спецслужб "с Востока".
Туск назвал инцидент с БПЛА масштабной провокацией - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Вчера, 13:08
Подрыв железнодорожного пути в Польше признан актом саботажа - ТускСаботажники и диверсанты добавились к шпионам и вредителям в сообщениях польского официоза. Об этом 17 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Ранее на эту тему: Взрыв на польской железнодорожной линии, ведущей на Украину, совершили украинцы - Туск
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
