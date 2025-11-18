https://ukraina.ru/20251118/zaverbovannye-rossiey-ukraintsy-posle-diversii-na-zheleznoy-doroge-polshi-sbezhali-v-belorussiyu---tusk-1071804152.html

Завербованные Россией украинцы после диверсии на железной дороге Польши сбежали в Белоруссию - Туск

Диверсию на железнодорожном участке Варшава – Люблин совершили два гражданина Украины, сотрудничавшие с российскими спецслужбами. Об этом в польском Сейме 18 ноября заявил премьер-министр Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в Сейме, что ответственность за недавние диверсии на железной дороге несут двое граждан Украины, сотрудничающих с российской разведкой. По его словам, мужчины бежали из Польши через пограничный переход в Тересполе, сообщает RMF24.Польские спецслужбы считают, что попытка подрыва путей возле города Мика и повреждение железнодорожной инфраструктуры под Пулавами являются "двумя актами саботажа, которые могли привести к железнодорожной катастрофе".Туск уточнил, что оба украинца, идентифицированных как диверсанты, прибыли в Польшу из Белоруссии. Один из них был осуждён судом во Львове в мае за диверсии на Украине, другой — уроженец Донбасса — ранее работал в прокуратуре.Глава правительства отметил, что на данном этапе расследования не может раскрывать данные о диверсантах. Целью диверсии 15 ноября был стальной зажим, закреплённый на рельсах. К взрывчатке подсоединили детонатор с 300-метровым электрокабелем.Премьер добавил, что подрыв планировали снять на мобильный телефон с установленным на рельсах внешним аккумулятором, но попытка не удалась.Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял о причастности к диверсии спецслужб "с Востока".Ранее на эту тему: Взрыв на польской железнодорожной линии, ведущей на Украину, совершили украинцы - ТускВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

