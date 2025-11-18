МИД Черногории вызвал посла России из-за Украины - 18.11.2025 Украина.ру
МИД Черногории вызвал посла России из-за Украины
Министерство иностранных дел Черногории вызвало посла России в республике Александра Лукашика в связи с его заявлениями об участии официальной Подгорицы в механизме НАТО для оказания помощи Украине в безопасности и обучении (NSATU), передает Радио и телевидение Черногории
"Российскому послу сообщено, что в будущем подобные заявления будут рассматриваться как намеренно враждебные действия, на которые министерство будет адекватно реагировать в соответствии с международными нормами", - пригрозило ведомство.Отмечается, что речь идет о якобы публичном комментарии российского дипломата в отношении интервью черногорского президента Якова Милатовича французскому изданию La Croix в части участия в NSATU. Слова посла при этом не приводятся.Ранее депутаты скупщины (парламента) Черногории большинством голосов одобрили отправку военнослужащих армии Черногории для участия в NSATU. По официальным данным на начало 2024 года, вооруженные силы балканской республики составляли 1,9 тысячи человек, а годовой бюджет на оборону - 42,2 миллиона евро.Правительство Черногории сообщило в июле прошлого года, что с начала СВО официальная Подгорица отправила Украине девять пакетов военной помощи и продолжит поддерживать Киев.О затягивании конфликта Западом - в материале Затягивание конфликта, провалы ВСУ и успехи россиян. Хроника событий на 13:00 24 октября на сайте Украина.ру.
Министерство иностранных дел Черногории вызвало посла России в республике Александра Лукашика в связи с его заявлениями об участии официальной Подгорицы в механизме НАТО для оказания помощи Украине в безопасности и обучении (NSATU), передает Радио и телевидение Черногории
"Российскому послу сообщено, что в будущем подобные заявления будут рассматриваться как намеренно враждебные действия, на которые министерство будет адекватно реагировать в соответствии с международными нормами", - пригрозило ведомство.
Отмечается, что речь идет о якобы публичном комментарии российского дипломата в отношении интервью черногорского президента Якова Милатовича французскому изданию La Croix в части участия в NSATU. Слова посла при этом не приводятся.
Ранее депутаты скупщины (парламента) Черногории большинством голосов одобрили отправку военнослужащих армии Черногории для участия в NSATU. По официальным данным на начало 2024 года, вооруженные силы балканской республики составляли 1,9 тысячи человек, а годовой бюджет на оборону - 42,2 миллиона евро.
Правительство Черногории сообщило в июле прошлого года, что с начала СВО официальная Подгорица отправила Украине девять пакетов военной помощи и продолжит поддерживать Киев.
О затягивании конфликта Западом - в материале Затягивание конфликта, провалы ВСУ и успехи россиян. Хроника событий на 13:00 24 октября на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния