МИД Черногории вызвал посла России из-за Украины

Министерство иностранных дел Черногории вызвало посла России в республике Александра Лукашика в связи с его заявлениями об участии официальной Подгорицы в механизме НАТО для оказания помощи Украине в безопасности и обучении (NSATU), передает Радио и телевидение Черногории

"Российскому послу сообщено, что в будущем подобные заявления будут рассматриваться как намеренно враждебные действия, на которые министерство будет адекватно реагировать в соответствии с международными нормами", - пригрозило ведомство.Отмечается, что речь идет о якобы публичном комментарии российского дипломата в отношении интервью черногорского президента Якова Милатовича французскому изданию La Croix в части участия в NSATU. Слова посла при этом не приводятся.Ранее депутаты скупщины (парламента) Черногории большинством голосов одобрили отправку военнослужащих армии Черногории для участия в NSATU. По официальным данным на начало 2024 года, вооруженные силы балканской республики составляли 1,9 тысячи человек, а годовой бюджет на оборону - 42,2 миллиона евро.Правительство Черногории сообщило в июле прошлого года, что с начала СВО официальная Подгорица отправила Украине девять пакетов военной помощи и продолжит поддерживать Киев.О затягивании конфликта Западом - в материале Затягивание конфликта, провалы ВСУ и успехи россиян. Хроника событий на 13:00 24 октября на сайте Украина.ру.

