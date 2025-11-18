https://ukraina.ru/20251118/mid-chernogorii-vyzval-posla-rossii-iz-za-ukrainy-1071777435.html
МИД Черногории вызвал посла России из-за Украины
МИД Черногории вызвал посла России из-за Украины - 18.11.2025 Украина.ру
МИД Черногории вызвал посла России из-за Украины
Министерство иностранных дел Черногории вызвало посла России в республике Александра Лукашика в связи с его заявлениями об участии официальной Подгорицы в механизме НАТО для оказания помощи Украине в безопасности и обучении (NSATU), передает Радио и телевидение Черногории
2025-11-18T09:00
2025-11-18T09:00
2025-11-18T09:00
новости
черногория
украина
мид
министерство иностранных дел
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102902/06/1029020649_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9f15720bb71b44b8f32270a52a04736.jpg
"Российскому послу сообщено, что в будущем подобные заявления будут рассматриваться как намеренно враждебные действия, на которые министерство будет адекватно реагировать в соответствии с международными нормами", - пригрозило ведомство.Отмечается, что речь идет о якобы публичном комментарии российского дипломата в отношении интервью черногорского президента Якова Милатовича французскому изданию La Croix в части участия в NSATU. Слова посла при этом не приводятся.Ранее депутаты скупщины (парламента) Черногории большинством голосов одобрили отправку военнослужащих армии Черногории для участия в NSATU. По официальным данным на начало 2024 года, вооруженные силы балканской республики составляли 1,9 тысячи человек, а годовой бюджет на оборону - 42,2 миллиона евро.Правительство Черногории сообщило в июле прошлого года, что с начала СВО официальная Подгорица отправила Украине девять пакетов военной помощи и продолжит поддерживать Киев.О затягивании конфликта Западом - в материале Затягивание конфликта, провалы ВСУ и успехи россиян. Хроника событий на 13:00 24 октября на сайте Украина.ру.
черногория
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102902/06/1029020649_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ae4ca9a6c27cd9f633e992286ee8044.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, черногория, украина, мид, министерство иностранных дел, россия, нато
Новости, Черногория, Украина, МИД, министерство иностранных дел, Россия, НАТО
МИД Черногории вызвал посла России из-за Украины
Министерство иностранных дел Черногории вызвало посла России в республике Александра Лукашика в связи с его заявлениями об участии официальной Подгорицы в механизме НАТО для оказания помощи Украине в безопасности и обучении (NSATU), передает Радио и телевидение Черногории
"Российскому послу сообщено, что в будущем подобные заявления будут рассматриваться как намеренно враждебные действия, на которые министерство будет адекватно реагировать в соответствии с международными нормами", - пригрозило ведомство.
Отмечается, что речь идет о якобы публичном комментарии российского дипломата в отношении интервью черногорского президента Якова Милатовича французскому изданию La Croix в части участия в NSATU. Слова посла при этом не приводятся.
Ранее депутаты скупщины (парламента) Черногории большинством голосов одобрили отправку военнослужащих армии Черногории для участия в NSATU. По официальным данным на начало 2024 года, вооруженные силы балканской республики составляли 1,9 тысячи человек, а годовой бюджет на оборону - 42,2 миллиона евро.
Правительство Черногории сообщило в июле прошлого года, что с начала СВО официальная Подгорица отправила Украине девять пакетов военной помощи и продолжит поддерживать Киев.