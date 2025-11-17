Помощь под обстрелами: как работает Международный Красный Крест в России и на Украине — Бальзамова - 17.11.2025 Украина.ру
Помощь под обстрелами: как работает Международный Красный Крест в России и на Украине — Бальзамова
Помощь под обстрелами: как работает Международный Красный Крест в России и на Украине — Бальзамова
2025-11-17T13:14
2025-11-17T13:14
Пресс-секретарь регионального отделения Международного комитета Красного Креста в России Галина Бальзамова в эфире Украина.ру рассказала о деятельности данной организации, о сложностях, с которыми приходится сталкиваться сотрудникам в ходе конфликта на Украине, а также объяснила, с какими вопросами можно обращаться в Красный Крест и рассказала о мифах, которые с ним связывают: 00:47 – О деятельности Красного Креста; 08:25 – Международное гуманитарное право: как добиться его соблюдения в условиях войны? 13:30 – О принципах работы Международного комитета Красного Креста; 15:40 – О деятельности Международного комитета Красного Креста в украинском конфликте; 22:32 – Чем занимается Центральное агентство по розыску? 26:48 – О работе с людьми, которых задержали в зоне конфликта и содержат в местах заключения; 29:33 – О негативной реакции в адрес Красного Креста и мифах, которые связаны с этой организацией; 36:45 – О мошенниках под видом сотрудников Красного Креста; 38:38 – По каким вопросам можно обращаться в Международный комитет Красного Креста и как это сделать? "Горячая линия" Международного комитета Красного Креста: 8 (800) 600-92-69 ТГ-канал Международного комитета Красного Креста: https://t.me/mkkk_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
Пресс-секретарь регионального отделения Международного комитета Красного Креста в России Галина Бальзамова в эфире Украина.ру рассказала о деятельности данной организации, о сложностях, с которыми приходится сталкиваться сотрудникам в ходе конфликта на Украине, а также объяснила, с какими вопросами можно обращаться в Красный Крест и рассказала о мифах, которые с ним связывают:
00:47 – О деятельности Красного Креста;
08:25 – Международное гуманитарное право: как добиться его соблюдения в условиях войны?
13:30 – О принципах работы Международного комитета Красного Креста;
15:40 – О деятельности Международного комитета Красного Креста в украинском конфликте;
22:32 – Чем занимается Центральное агентство по розыску?
26:48 – О работе с людьми, которых задержали в зоне конфликта и содержат в местах заключения;
29:33 – О негативной реакции в адрес Красного Креста и мифах, которые связаны с этой организацией;
36:45 – О мошенниках под видом сотрудников Красного Креста;
38:38 – По каким вопросам можно обращаться в Международный комитет Красного Креста и как это сделать?
"Горячая линия" Международного комитета Красного Креста: 8 (800) 600-92-69
ТГ-канал Международного комитета Красного Креста: https://t.me/mkkk_ru
Наш сайт: https://ukraina.ru
