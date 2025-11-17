https://ukraina.ru/20251117/pomosch-pod-obstrelami-kak-rabotaet-mezhdunarodnyy-krasnyy-krest-v-rossii-i-na-ukraine--balzamova-1071736617.html

Помощь под обстрелами: как работает Международный Красный Крест в России и на Украине — Бальзамова

Пресс-секретарь регионального отделения Международного комитета Красного Креста в России Галина Бальзамова в эфире Украина.ру рассказала о деятельности данной... Украина.ру, 17.11.2025

Пресс-секретарь регионального отделения Международного комитета Красного Креста в России Галина Бальзамова в эфире Украина.ру рассказала о деятельности данной организации, о сложностях, с которыми приходится сталкиваться сотрудникам в ходе конфликта на Украине, а также объяснила, с какими вопросами можно обращаться в Красный Крест и рассказала о мифах, которые с ним связывают: 00:47 – О деятельности Красного Креста; 08:25 – Международное гуманитарное право: как добиться его соблюдения в условиях войны? 13:30 – О принципах работы Международного комитета Красного Креста; 15:40 – О деятельности Международного комитета Красного Креста в украинском конфликте; 22:32 – Чем занимается Центральное агентство по розыску? 26:48 – О работе с людьми, которых задержали в зоне конфликта и содержат в местах заключения; 29:33 – О негативной реакции в адрес Красного Креста и мифах, которые связаны с этой организацией; 36:45 – О мошенниках под видом сотрудников Красного Креста; 38:38 – По каким вопросам можно обращаться в Международный комитет Красного Креста и как это сделать? "Горячая линия" Международного комитета Красного Креста: 8 (800) 600-92-69 ТГ-канал Международного комитета Красного Креста: https://t.me/mkkk_ru Наш сайт: https://ukraina.ru

