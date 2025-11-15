https://ukraina.ru/20251115/protiv-ssha-vystupyat-dazhe-protivniki-maduro-ekspert-o-edinstve-venesuely-pered-ugrozoy-vtorzheniya-1071494084.html

"Против США выступят даже противники Мадуро": эксперт о единстве Венесуэлы перед угрозой вторжения

Планы военного вторжения США в Венесуэлу являются маловероятным сценарием из-за огромных рисков и сильного национального сопротивления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро

"Думаю, США на это не решатся", — категорично заявил аналитик, комментируя перспективы военной операции Америки против Венесуэлы. По его словам, "Белый дом надеется создать революционную ситуацию в Венесуэле, в этом их план".Эксперт напомнил о полном провале аналогичной стратегии Вашингтона на Ближнем Востоке. "Хотя такой же план они надеялись осуществить в отношении Ирана, но он закончился полным провалом. Сейчас Иран силен как никогда", — констатировал Моро.Французский аналитик выразил серьезные сомнения в успешности такой интервенции. "Я сомневаюсь, что американская армия сможет захватить Венесуэлу, это слишком опасно", — заявил он.Моро подчеркнул, что внешняя угроза сплотит всех венесуэльцев. "В Венесуэле даже противники [президента Николаса] Мадуро выступят против американцев", — пояснил эксперт.При этом он провел параллель с Францией: "Например, я не люблю [президента Франции Эммануэля] Макрона, но если кто-то будет угрожать моей стране, я буду ее защищать", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУ" на сайте Украина.ру.О том, как операционный кризис ВСУ перерастет в стратегический — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Беднарский: У России появился "Князь Вещий Олег", который поможет накрывать ВСУ точнее и экономнее" на сайте Украина.ру.

