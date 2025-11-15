"Против США выступят даже противники Мадуро": эксперт о единстве Венесуэлы перед угрозой вторжения
Планы военного вторжения США в Венесуэлу являются маловероятным сценарием из-за огромных рисков и сильного национального сопротивления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
"Думаю, США на это не решатся", — категорично заявил аналитик, комментируя перспективы военной операции Америки против Венесуэлы. По его словам, "Белый дом надеется создать революционную ситуацию в Венесуэле, в этом их план".
Эксперт напомнил о полном провале аналогичной стратегии Вашингтона на Ближнем Востоке. "Хотя такой же план они надеялись осуществить в отношении Ирана, но он закончился полным провалом. Сейчас Иран силен как никогда", — констатировал Моро.
Французский аналитик выразил серьезные сомнения в успешности такой интервенции. "Я сомневаюсь, что американская армия сможет захватить Венесуэлу, это слишком опасно", — заявил он.
Моро подчеркнул, что внешняя угроза сплотит всех венесуэльцев. "В Венесуэле даже противники [президента Николаса] Мадуро выступят против американцев", — пояснил эксперт.
При этом он провел параллель с Францией: "Например, я не люблю [президента Франции Эммануэля] Макрона, но если кто-то будет угрожать моей стране, я буду ее защищать", — заключил собеседник издания.
