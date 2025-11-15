Опрокинутый тепловоз — сутки простоя: эксперт о целях ударов по украинской железнодорожной системе - 15.11.2025 Украина.ру
Опрокинутый тепловоз — сутки простоя: эксперт о целях ударов по украинской железнодорожной системе
Опрокинутый тепловоз — сутки простоя: эксперт о целях ударов по украинской железнодорожной системе - 15.11.2025
Опрокинутый тепловоз — сутки простоя: эксперт о целях ударов по украинской железнодорожной системе
Удары ВС РФ по железным дорогам Украины парализуют логистику противника. Это блокирует доставку оборудования для ремонта энергообъектов и военных грузов, усугубляя кризис ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Отвечая на вопрос о целесообразности ударов по железнодорожной системе Украины, эксперт пояснил: "Хотелось бы, конечно, чтобы они все собрались на одной станции, а мы бы их всех разом накрыли, но понятно, что этого не будет". При этом Насонов уверен в возможностях российских войск: "Зато "Гераней-3" или даже более дешевых беспилотников у нас хватит, чтобы погоняться за тепловозами".Он подробно описал последствия таких ударов: "Опрокинутый тепловоз надо поднять, восстановить рельсы и шпалы. Этим должны заниматься специальные ремонтные бригады. А это минимум сутки задержки движения на участке железной дороги".Также аналитик отметил стратегическую важность этих ударов: "Я бы еще добавил, что мы активнее стали бить по объектам украинских железных дорог, потому что доставку оборудования для ремонта энергетических объектов можно осуществить только на поездах". Эта комплексная работа является частью планомерного уничтожения военной промышленности противника, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Еврей": После СВО перееду из Бурятии в Мариуполь: тут народ энергичный и город красивый" на сайте Украина.ру.
Удары ВС РФ по железным дорогам Украины парализуют логистику противника. Это блокирует доставку оборудования для ремонта энергообъектов и военных грузов, усугубляя кризис ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Отвечая на вопрос о целесообразности ударов по железнодорожной системе Украины, эксперт пояснил: "Хотелось бы, конечно, чтобы они все собрались на одной станции, а мы бы их всех разом накрыли, но понятно, что этого не будет".
При этом Насонов уверен в возможностях российских войск: "Зато "Гераней-3" или даже более дешевых беспилотников у нас хватит, чтобы погоняться за тепловозами".
Он подробно описал последствия таких ударов: "Опрокинутый тепловоз надо поднять, восстановить рельсы и шпалы. Этим должны заниматься специальные ремонтные бригады. А это минимум сутки задержки движения на участке железной дороги".
Также аналитик отметил стратегическую важность этих ударов: "Я бы еще добавил, что мы активнее стали бить по объектам украинских железных дорог, потому что доставку оборудования для ремонта энергетических объектов можно осуществить только на поездах".
Эта комплексная работа является частью планомерного уничтожения военной промышленности противника, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Еврей": После СВО перееду из Бурятии в Мариуполь: тут народ энергичный и город красивый" на сайте Украина.ру.
