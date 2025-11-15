https://ukraina.ru/20251115/natalya-korolevskaya-kotoraya-ne-budet-prezidentom-ukrainy-1071668418.html

Наталья Королевская, которая не будет президентом Украины

Как сейчас живёт и чем занимается Наталья Королевская - женщина, которая могла стать президентом Украины?

Одна из известных женщин украинской политики, народный депутат Украины, министр правительства и глава партии, Наталья Королевская ещё до 2022 года исчезла из публичной сферы украинской политики.Они с мужем и детьми покинули Украину.Но в 2023 году, осенью, в украинских СМИ появились сообщения: Королевская вернулась на Украину и её "будут делать президентом".Кто будет делать? Назывались имена: Сергей Лёвочкин и Дмитрий Фирташ, которые устроили Майдан 2014 года и привели к власти Порошенко* (как следует из показаний того же Фирташа на суде в Вене).Видимо, эти слухи взволновали власть, и Королевскую тогда же объявили в розыск. Причина: якобы несоответствие заявленных и реальных доходов "депутатки" в декларации 2022 года.Больше на Украине она не появлялась. Выборы президента в 2023 году, как известно, отменили.Но Королевская вряд ли смогла бы их выиграть. Даже на контрасте с Зеленским.Однако она всё ещё может быть "политическим проектом", в каком-то другом качестве."Одиозная", "пророссийская""Одиозная!" "Пророссийская!" Экс-нардеп.Только так, и никак иначе называют Королевскую в украинских СМИ.Но не всё так просто.Наталья не столько "пророссийская", сколько использовала этот имидж.Как и многие имитаторы из "пророссийской" Партии регионов. Как главный "олигарх Востока" - Ринат Ахметов.Сама же Наталья Королевская, при симпатичной внешности и умении произносить правильные слова, была просто "проектом". Она не самостоятельный политик, и никогда таким не была.За созданием её образа украинского "пророссийского" политика стоят украинские олигархи и нанятые ими зарубежные политтехнологи.Ведь не только Коломойский* нанял группу политтехнологов из Франции работать над образом "Слуги народа Зеленского" ещё в 2015 году.Другие тоже не дремали: Ахметов, Фирташ, Лёвочкин.Одним из их "проектов" была Наталья Королевская: симпатичная женщина - бизнесмен из Луганска. Входила в "300 самых богатых людей Украины": то есть не самая богатая, но очень обеспеченная.На Украине таких любят. Каждые выборы - одно и то же: "он уже обеспеченный человек, ему уже не надо воровать". А потом "обеспеченные" воруют как не в себя.Политический проектНо в любом случае, имидж Натальи подходил по всем статьям.Ей заранее приобрели партию, она получила должность - министра социальной политики. Должности министров и премьеров на Украине распределяются все годы "независимости" по квотам олигархов, посольства США, фондов Сороса и т.д.Королевская, видимо, прошла по "квоте ДТЭК", Рината Ахметова. Как и премьер-министр Шмыгаль у Зеленского был по "квоте Ахметова". Сейчас премьером стала Свириденко, по "квоте Ермака и посольства США".Основная легенда про Королевскую для общественного использования была такая: она "сделала себя сама", будет "защищать Юго-Восток", будет "защищать незащищённых".Все это было неправдой. Кроме, может быть, "незащищенных".Как министр соцполитики Королевская выдвинула довольно много инициатив: в защиту молодых матерей, чернобыльцев, пенсионеров. Было сделано действительно много хорошего для народа.Но ведь это было правительство Азарова! Тогда вообще много делали для народа. Королевская просто работала в общей команде.Сама по себе Наталья Королевская, по рассказам друзей и знакомых - человек бесконфликтный, доброжелательный.У них с мужем - двое сыновей, недавно они удочерили ещё одного ребенка - девочку.Речь не о её личных и душевных качествах, и даже не о том, каким бы она была президентом - наверняка, лучше чем Вова Зеленский.Королевская была "проектом", и на её примере интересно посмотреть, как конструировали "будущего президента" на Украине.Кстати, в Европе, и в США, и в Латинской Америке - везде происходит то же самое."Украина, вперёд!"У Натальи Королевской была с 2012 года даже своя партия.Партия эта называлась раньше социал-демократической и была куплена "ресурсами Королевской" у предыдущих владельцев.В 2012 году партия стала называться "Украина, вперёд!" - партия Натальи Королевской".А была она основана министром юстиции Украины Василием Онопенко в далёком 1994 году.Да, чуть ли не каждый министр Украины имел в те годы партию, это стало модным. Тем более, министр юстиции.Это была, конечно, не партия, в настоящем смысле, а сборище группы управленцев. Группа чиновников пыталась играть в политические игры.Разумеется, ни к какой социал-демократии партия не имела никакого отношения, и вряд ли хоть один её член или даже сам основатель Василь Онопенко смогли бы объяснить принципы социал-демократии.Ничего из этого не получилось, но "партия" продолжала своё незаметное существование, входила в какие-то блоки, и так дожила до момента "перекупа" в 2012 году.Это была не партия, а имитация политической и партийной жизни. Такой же она осталась и при Королевской.Разве что риторика стала более запутанной. Если раньше УСДП использовала условно "левую" риторику, то теперь она стала "правой с левым уклоном", поэтому во избежание путаницы её и переименовали в "Украина, вперёд!" Куда вперёд? Где именно это "вперёд"? Осталось загадкой.Социологические службы "рисовали" партии около 5 процентов на выборах, но в итоге "Украина, вперёд!" набрала 1,5 процента (и то, наверное, тоже "нарисовали", чтобы не было тотального позорища).Партии пустотыКстати, интересно, что через несколько лет, в 2016 году, Эммануэль Макрон, мало кому известный до тех пор клерк банка Ротшильдов, пойдёт на выборы во главе партии "Вперёд!", потом её переименуют "Вперёд, республика!"Очевидно, что "мировая закулиса", которая постоянно продуцирует новые "партии" и новых "лидеров", перешла к новому тренду: безликие лозунги, не несущие никакой смысловой нагрузки.Безликие внутренне, но симпатичные внешне "лидеры", которые не имеют никакой реальной политической программы.Народу внушаются буквально примитивнейшие лозунги: "вперёд!" "эра процветания!" "золотая эра!"По этому внешнему признаку (яркая бессмысленная обложка, которая должна вызвать у обывателя приятное чувство, похожее на эйфорию) можно безошибочно определить внутреннюю пустоту.Политики-аниматорыТаковы были предвыборная компания и последующее правление: Макрона во Франции ("Вперёд, республика! "), Зеленского на Украине ("Я сделаю всё, чтобы вы не плакали"), Дональда Трампа в США ("Америка грэйт", "золотая эра" ), Милея в Аргентине.И наверняка, многих и многих других. На политическую арену вышел новый типаж: политик-аниматор.Они развлекают толпу, пока кто-то невидимый шарит по карманам избирателей.Золото Аргентины и биткоины ТрампаМежду прочим, это происходит буквально.Никто не может уже год понять, куда делся золотой запас Аргентины. Куда его вывез Хавьер Милей? Милей же, президент Аргентины, продолжает танцевать и развлекать толпу на митингах. Как и Трамп.Дональд Трамп и его семья сказочно обогатились за первый же год президентства (он ещё даже не закончился). Счёт идёт на миллиарды - и это только на криптовалюте. Впереди многочисленные стройки всяческих "Трамп тауэров" и "Трамп плаза", в разных странах мира.Украины больше не существует, зато миллиарды долларов оказались в тайных кошельках Зеленского и компании его друзей. Это только начало расследования. Основное, как анонсируют, впереди.Франция увеличила свой госдолг до астрономических размеров. Макрон имеет самый низкий за всю историю рейтинг поддержки - 11 процентов.Вот такая "эра процветания". Только для кого?А казалось бы, такой безобидный и даже приятный лозунг: "Вперёд!"Дело не в лозунге, а в том, что за ним - пустота.И если Дональд Трамп или Милей имеют хотя бы интересную личную историю и харизму, то Макрон и Зеленский - это пустейшие люди. Основная мысль в головах этих политических актёров: как красиво я выгляжу на этой сцене!Реальная Наталья: образованиеНо вернёмся к Наталье Королевской и её маленькой провинциальной партии.Королевскую не удалось "раскрутить". Симпатичная женщина - это, как оказалось, не профессия. Так же как и, например, "хороший парень".В политики-аниматоры Наталья, как выяснилось, тоже не годилась. У неё имидж - "деловая женщина из Луганска".А какая же реальная профессия Натальи Королевской?Есть большие сомнения по поводу образования, которое она получила. Два вуза, в которых она училась, имеют неоднозначную репутацию.В своё время было проведено журналистское расследование, которое показало, что её в этих вузах не видели. Королевскую сразу начали обвинять в том, что дипломы она купила.Был момент, когда в парламенте, во время очередной грызни, её обвиняла в этом Ирина Геращенко, "правая рука" сначала Виктора Ющенко, потом - Петра Порошенко, потом целая зам председателя Верховной рады. Ныне - глава фракции Петра Порошенко.Наталья отбивалась, конечно, публиковала справки, дипломы.Официально Королевская имеет даже учёную степень. Она кандидат экономических наук.Профессора и министрыВпрочем, мы говорим о стране, где всё абсолютно продаётся и покупается все примерно 35 лет так называемой "независимости", все чуть ли не поголовно покупают дипломы и списывают диссертации.Как нынешний министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Он был вынужден отказаться от своей диссертации по философии (Оксен ее просто списал у других авторов, вернее, списали, конечно, "негры", которые написали ему диссертацию).Вряд ли он писал её сам. Ведь Оксен не смог даже сдать экзамен по украинскому языку, обязательный для всех чиновников! Но он продолжает оставаться министром науки и образования Украины.Что говорить, если у Ющенко министром юстиции был Роман Зварич, которого именовали "профессором", но на самом деле, как выяснилось, он у себя в Канаде даже не окончил школу.История Натальи Королевской - из этой же серии. Просто пустота. Ни образования, ни внятных идей, ни партии.Металл, уголь, мороженоеЧем же занималась Королевская? Как она стала одной из богатейших женщин Украины?В 2008 году в Луганской области она занимала в рейтинге "самых богатых" третье место.Наталья начинала с того, что в Луганске "резала металл".Советские заводы шли под снос. Металла было много. Это был в 90-е годы выгоднейший бизнес. И криминальный, конечно.Сама Королевская рассказывала, что она ездила в 19 лет заключать контракты с заводами. Возможно, какие-то бумажки ей и поручали отвезти-привезти.Работала она в фирме своего брата. Руководили же "порезкой заводов на металлолом" совсем другие люди. Вряд ли этим занималась девочка, только что закончившая школу.Потом у Королевской появилось множество предприятий: они с мужем и родителями торговали углём, тем же металлоломом, разводили лошадей и свиней, торговали полуфабрикатами.Наталья занялась производством мороженого, и выпускала "Королевское мороженое", довольно популярное на Украине.Трудно сказать, есть ли у нее деловая хватка, или предприятиями целиком и полностью управляли специально нанятые люди. Скорее всего, последнее.Политическая пустотаМожно только констатировать, что политические проекты она провалила.Впоследствии Наталью продвинули в депутаты - сначала в Луганске, потом она прошла в Раду по спискам партии Юлии Тимошенко.А когда Тимошенко оказалась в тюрьме, у Королевской появилась своя партия.Партию называли "карманной оппозицией" Януковичу, каковой она и была.Журналист Александр Зубченко писал в издании "Версии", что "природная скудость интеллекта Королевской" не дает ей возможности "плести сложные многоходовые интриги".Тут можно заметить, что интеллекта скорее не хватало кураторам её партии. Ведь Наталья была просто лицом.В 2014 году Королевская была одним из кандидатов в президенты, но сняла свою кандидатуру. Стало понятно, что президентом ей не быть.Ну а потом шансы занять какое-то место в украинской политике у Королевской резко упали, и появились вновь только в 2023 году. Но тоже, как мы уже знаем, безрезультатно.Вряд ли "королева угля и мороженого" вернётся ещё раз в украинскую политику.Но всё может быть. Если руководители "политического театра" на Украине примут такое решение.О том, как стал олигархом и чем сейчас занимается один из богатейших людей Украины - в статье Елены Мурзиной "Ограбил и перехитрил сам себя. История Дмитрия Фирташа – классическая судьба украинского олигарха"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

