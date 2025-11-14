https://ukraina.ru/20251114/aleksey-kochetkov-my-gonyaem-tryapkoy-lakeev-na-ukraine-a-nado-moralno-bit-po-shtabam-na-zapade-1071434583.html

Алексей Кочетков: Мы гоняем тряпкой лакеев на Украине, а надо морально "бить по штабам" на Западе

Для завершения конфликта Россия должна переходить к более решительным действиям как на Украине, выводя из строя критическую инфраструктуру, так и в отношении ее западных кураторов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей Кочетков

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103058/45/1030584544_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_235010bacc8b831da9ed39809679a28f.jpg

По мнению эксперта, в отношении Запада России надо активнее демонстрировать свои ядерные возможности. Кочетков предложил свой вариант усиления боевых действий. "Надо хотя бы психологически бить по штабам, а не по хвостам. Зачем нам разбираться с прислугой? Надо сделать так, чтобы хозяевам перестала быть выгодна эта война. Пока же мы гоняем тряпкой этих лакеев и несчастных людей, которые оказались в заложниках у своего режима", — констатировал политтехнолог.По мнению Кочеткова, надо выводить из строя украинскую инфраструктуру и делать дальнейшие возможности Киева сопротивляться невозможными."И надо разбираться с их хозяевами. Иначе эта история может закончиться серьезными жертвами. И среди нас, и среди украинцев, и среди восточноевропейцев", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда" на сайте Украина.ру.О ситуации на фронте и прогнозах по СВО — в материале "Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУ" на сайте Украина.ру.

