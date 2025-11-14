Алексей Кочетков: Мы гоняем тряпкой лакеев на Украине, а надо морально "бить по штабам" на Западе
Для завершения конфликта Россия должна переходить к более решительным действиям как на Украине, выводя из строя критическую инфраструктуру, так и в отношении ее западных кураторов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей Кочетков
По мнению эксперта, в отношении Запада России надо активнее демонстрировать свои ядерные возможности.
"Не просто демонстрировать, а пользоваться этими возможностями настолько максимально, насколько мы к этому готовы. И в своей готовности нам придется идти достаточно далеко", — заявил политтехнолог.
Кочетков предложил свой вариант усиления боевых действий. "Надо хотя бы психологически бить по штабам, а не по хвостам. Зачем нам разбираться с прислугой? Надо сделать так, чтобы хозяевам перестала быть выгодна эта война. Пока же мы гоняем тряпкой этих лакеев и несчастных людей, которые оказались в заложниках у своего режима", — констатировал политтехнолог.
По мнению Кочеткова, надо выводить из строя украинскую инфраструктуру и делать дальнейшие возможности Киева сопротивляться невозможными.
"И надо разбираться с их хозяевами. Иначе эта история может закончиться серьезными жертвами. И среди нас, и среди украинцев, и среди восточноевропейцев", — резюмировал собеседник издания.
