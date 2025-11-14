Алексей Кочетков: Мы гоняем тряпкой лакеев на Украине, а надо морально "бить по штабам" на Западе - 14.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251114/aleksey-kochetkov-my-gonyaem-tryapkoy-lakeev-na-ukraine-a-nado-moralno-bit-po-shtabam-na-zapade-1071434583.html
Алексей Кочетков: Мы гоняем тряпкой лакеев на Украине, а надо морально "бить по штабам" на Западе
Алексей Кочетков: Мы гоняем тряпкой лакеев на Украине, а надо морально "бить по штабам" на Западе - 14.11.2025 Украина.ру
Алексей Кочетков: Мы гоняем тряпкой лакеев на Украине, а надо морально "бить по штабам" на Западе
Для завершения конфликта Россия должна переходить к более решительным действиям как на Украине, выводя из строя критическую инфраструктуру, так и в отношении ее западных кураторов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей Кочетков
2025-11-14T05:30
2025-11-14T05:30
новости
россия
украина
запад
алексей кочетков
украина.ру
нато
вооруженные силы украины
война
война на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103058/45/1030584544_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_235010bacc8b831da9ed39809679a28f.jpg
По мнению эксперта, в отношении Запада России надо активнее демонстрировать свои ядерные возможности. Кочетков предложил свой вариант усиления боевых действий. "Надо хотя бы психологически бить по штабам, а не по хвостам. Зачем нам разбираться с прислугой? Надо сделать так, чтобы хозяевам перестала быть выгодна эта война. Пока же мы гоняем тряпкой этих лакеев и несчастных людей, которые оказались в заложниках у своего режима", — констатировал политтехнолог.По мнению Кочеткова, надо выводить из строя украинскую инфраструктуру и делать дальнейшие возможности Киева сопротивляться невозможными."И надо разбираться с их хозяевами. Иначе эта история может закончиться серьезными жертвами. И среди нас, и среди украинцев, и среди восточноевропейцев", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда" на сайте Украина.ру.О ситуации на фронте и прогнозах по СВО — в материале "Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУ" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251111/1071430400.html
россия
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103058/45/1030584544_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_78f7dabdc7edf9de6673c8438fab255e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, запад, алексей кочетков, украина.ру, нато, вооруженные силы украины, война, война на украине, дзен новости сво, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, эксперты, военный эксперт
Новости, Россия, Украина, Запад, Алексей Кочетков, Украина.ру, НАТО, Вооруженные силы Украины, война, война на Украине, дзен новости СВО, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, эксперты, военный эксперт

Алексей Кочетков: Мы гоняем тряпкой лакеев на Украине, а надо морально "бить по штабам" на Западе

05:30 14.11.2025
 
© Фото : president.gov.uaЗеленский ВСУ камуфляж Донецкая область АТО
Зеленский ВСУ камуфляж Донецкая область АТО - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : president.gov.ua
Читать в
ДзенTelegram
Для завершения конфликта Россия должна переходить к более решительным действиям как на Украине, выводя из строя критическую инфраструктуру, так и в отношении ее западных кураторов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей Кочетков
По мнению эксперта, в отношении Запада России надо активнее демонстрировать свои ядерные возможности.
"Не просто демонстрировать, а пользоваться этими возможностями настолько максимально, насколько мы к этому готовы. И в своей готовности нам придется идти достаточно далеко", — заявил политтехнолог.
Кочетков предложил свой вариант усиления боевых действий. "Надо хотя бы психологически бить по штабам, а не по хвостам. Зачем нам разбираться с прислугой? Надо сделать так, чтобы хозяевам перестала быть выгодна эта война. Пока же мы гоняем тряпкой этих лакеев и несчастных людей, которые оказались в заложниках у своего режима", — констатировал политтехнолог.
По мнению Кочеткова, надо выводить из строя украинскую инфраструктуру и делать дальнейшие возможности Киева сопротивляться невозможными.
"И надо разбираться с их хозяевами. Иначе эта история может закончиться серьезными жертвами. И среди нас, и среди украинцев, и среди восточноевропейцев", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда" на сайте Украина.ру.
О ситуации на фронте и прогнозах по СВО — в материале "Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУ" на сайте Украина.ру.
Григорий Михайлов интервью
11 ноября, 14:05
Григорий Михайлов: Казахстан в оценках СВО ориентирован на Запад, но ждет, когда с России снимут санкцииВ отношениях России и Казахстана речь идет о партнерстве и выгоде, а не о союзничестве и братстве. В какой-то степени это даже хорошо. Заявления о союзничестве, которые слабо подкреплены практикой, порой оказываются бесполезными. А когда отношения основываются на выгоде, они порой оказываются более крепкими
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаЗападАлексей КочетковУкраина.руНАТОВооруженные силы Украинывойнавойна на Украинедзен новости СВОСВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВОСпецоперацияэкспертывоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:50Битва за подпись: кто завершит войну вместо Зеленского
05:45Армия давит ВСУ на трех направлениях: Насонов о катастрофе обороны противника в ключевых городах
05:45Остались только плохие варианты
05:40Передача ядерного оружия Украине? Эксперт Васильев о секретной встрече "коалиции желающих"
05:30Алексей Кочетков: Мы гоняем тряпкой лакеев на Украине, а надо морально "бить по штабам" на Западе
05:25Пять кризисов: "плёнки Миндича" как пролог к падению Зеленского
05:20Жизни людей ради шоу: Зеленскому нужна картинка тяжелых боев, чтобы требовать деньги у Запада
05:10"Грязная бомба" и другие провокации. Васильев о том, почему Западу выгодно изображать Россию врагом
05:00"Основная версия — самолет должны были сбить": эксперт о версиях неудачной провокации с МиГ-31
04:50"Средства поражения есть, цели определены": эксперт об окончательном разрушении ВПК Украины
04:40"Короткий медовый месяц Трампа": Бабич раскрыл, почему президенту США грозит судьба Хрущева
04:30Небо стало "дырявым": Кнутов рассказал о критическом снижении эффективности украинской ПВО
04:24Киев в огне! Идёт массированная комплексная атака ВС РФ на объекты Украины. Сводка на 4:00
04:20"Наши хакеры вскрыли ПО "Старлинка": эксперт о получении доступа к системе управления
04:10Заявление Трампа о ядерных испытаниях: Владимир Васильев о реальных целях США
04:00Противник хотел получить "Кинжал, но скопировать его не сможет — военный эксперт
03:24Новороссийск отражает атаки БПЛА, есть повреждения промышленных объектов и жилья
03:04Непрерывная серия взрывов слышна в Киеве: продолжается атака "Кинжалов", "Калибров" и "Гераней"
01:59Подросток совершил поджог в зале московского кинотеатра во время сеанса
01:35Сводка о продвижении подразделений ВС РФ за 13 ноября от канала "Дневник десантника"
Лента новостейМолния