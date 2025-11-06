https://ukraina.ru/20251106/rossiyskiy-boets-s-pozyvnym-katod-o-rebe-i-ukhischreniyakh-protivnika-1071190443.html

Российский боец с позывным "Катод" о РЭБе и ухищрениях противника

Российский боец с позывным "Катод" о РЭБе и ухищрениях противника - 06.11.2025 Украина.ру

Российский боец с позывным "Катод" о РЭБе и ухищрениях противника

Военнослужащий ВС РФ, ополченец первой волны с позывным "Катод" рассказал журналисту издания Украина.ру, как восстанавливают "убитые" РЭБ, чего сейчас не...

Военнослужащий ВС РФ, ополченец первой волны с позывным "Катод" рассказал журналисту издания Украина.ру, как восстанавливают "убитые" РЭБ, чего сейчас не хватает инженерам и как противник совершенствует средства нападения.

2025

