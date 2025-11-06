https://ukraina.ru/20251106/rossiyskiy-boets-s-pozyvnym-katod-o-rebe-i-ukhischreniyakh-protivnika-1071190443.html
Российский боец с позывным "Катод" о РЭБе и ухищрениях противника
Российский боец с позывным "Катод" о РЭБе и ухищрениях противника - 06.11.2025 Украина.ру
Российский боец с позывным "Катод" о РЭБе и ухищрениях противника
Военнослужащий ВС РФ, ополченец первой волны с позывным "Катод" рассказал журналисту издания Украина.ру, как восстанавливают "убитые" РЭБ, чего сейчас не... Украина.ру, 06.11.2025
2025-11-06T14:08
2025-11-06T14:08
2025-11-06T14:08
видео
россия
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
прогнозы сво
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/06/1071190285_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_31329b4e685989116e2df4e1e1998f40.png
Военнослужащий ВС РФ, ополченец первой волны с позывным "Катод" рассказал журналисту издания Украина.ру, как восстанавливают "убитые" РЭБ, чего сейчас не хватает инженерам и как противник совершенствует средства нападения.
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/06/1071190285_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cdb1778e949b482979c6b1d3385183f0.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, видео
Видео, Россия, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО
Российский боец с позывным "Катод" о РЭБе и ухищрениях противника
Военнослужащий ВС РФ, ополченец первой волны с позывным "Катод" рассказал журналисту издания Украина.ру, как восстанавливают "убитые" РЭБ, чего сейчас не хватает инженерам и как противник совершенствует средства нападения.