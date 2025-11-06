Латвия отправляет на Украину 21 БТР - 06.11.2025 Украина.ру
Латвия отправляет на Украину 21 БТР
Латвия отправляет на Украину 21 БТР
Минобороны Украины отчиталось за получение бронетранспортёров от Латвии, которые ещё находятся в Риге. Об этом украинское министерство сообщило 6 ноября
2025-11-06T14:52
2025-11-06T16:48
"Украина получила от Латвии 21 бронетранспортер Patria 6x6. Передача машин состоялась сегодня в Риге на военной базе Адажи", - заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Он поблагодарил латвийского коллегу Андриса Спрудса, правительство этой постсоветской прибалтийской республики "и всех латвийцев за чрезвычайный уровень поддержки"."Эти машины сразу же станут на вооружение Сил Специальных Операций. Всего в 2025 году мы получили все обещанные 42 бронемашины – спасибо за это. Кроме того, латвийцы передали нам еще 12 боевых разведывательных машин CVR(T), являющихся частью ранее объявленного пакета военной помощи", - заявил Шмыгаль.Он поблагодарил друзей из прибалтийской постсоветской республики за дополнительные вливания €2,2 млн в программу чрезвычайной помощи ВСУ (PURL) и финансовую помощь "коалиции укрытий"."Рассчитываем на реализацию финансирования путём так называемого репарационного кредита за счет российских замороженных активов. Нужны общие решительные шаги по этому вопросу, поскольку это безопасность как Украины, так и других стран Европы",- поведал Шмыгаль.Ранее представители официального Киева подчёркнуто использовали термин "Европа" применительно к Евросоюзу и, иногда - к Евросоюзу вместе с вышедшей из него Британией.Бронетранспортёр "Патриа" (XA-300) производится одноимённой компанией в Финляндии. В Латвии осуществляется сборка этих БТР с оплатой из бюджета ЕС для контрактов по вооружению ВСУ. Ранее сообщалось, что Евросоюз не только выделял дотации постсоветским республикам Прибалтики, но и выделял средства на закупки оружия для киевского режима из "Европейского фонда мира".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
14:52 06.11.2025 (обновлено: 16:48 06.11.2025)
 
Минобороны Украины отчиталось за получение бронетранспортёров от Латвии, которые ещё находятся в Риге. Об этом украинское министерство сообщило 6 ноября
"Украина получила от Латвии 21 бронетранспортер Patria 6x6. Передача машин состоялась сегодня в Риге на военной базе Адажи", - заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Он поблагодарил латвийского коллегу Андриса Спрудса, правительство этой постсоветской прибалтийской республики "и всех латвийцев за чрезвычайный уровень поддержки".
"Эти машины сразу же станут на вооружение Сил Специальных Операций. Всего в 2025 году мы получили все обещанные 42 бронемашины – спасибо за это. Кроме того, латвийцы передали нам еще 12 боевых разведывательных машин CVR(T), являющихся частью ранее объявленного пакета военной помощи", - заявил Шмыгаль.
Он поблагодарил друзей из прибалтийской постсоветской республики за дополнительные вливания €2,2 млн в программу чрезвычайной помощи ВСУ (PURL) и финансовую помощь "коалиции укрытий".
"Рассчитываем на реализацию финансирования путём так называемого репарационного кредита за счет российских замороженных активов. Нужны общие решительные шаги по этому вопросу, поскольку это безопасность как Украины, так и других стран Европы",- поведал Шмыгаль.
Ранее представители официального Киева подчёркнуто использовали термин "Европа" применительно к Евросоюзу и, иногда - к Евросоюзу вместе с вышедшей из него Британией.
Бронетранспортёр "Патриа" (XA-300) производится одноимённой компанией в Финляндии. В Латвии осуществляется сборка этих БТР с оплатой из бюджета ЕС для контрактов по вооружению ВСУ.
Ранее сообщалось, что Евросоюз не только выделял дотации постсоветским республикам Прибалтики, но и выделял средства на закупки оружия для киевского режима из "Европейского фонда мира".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
