https://ukraina.ru/20251106/latviya-otpravlyaet-na-ukrainu-21-btr-1071193602.html

Латвия отправляет на Украину 21 БТР

Латвия отправляет на Украину 21 БТР - 06.11.2025 Украина.ру

Латвия отправляет на Украину 21 БТР

Минобороны Украины отчиталось за получение бронетранспортёров от Латвии, которые ещё находятся в Риге. Об этом украинское министерство сообщило 6 ноября

2025-11-06T14:52

2025-11-06T14:52

2025-11-06T16:48

прибалтика

новости

латвия

украина

рига

денис шмыгаль

вооруженные силы украины

ес

силы специальных операций

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/06/1071192144_0:75:1921:1155_1920x0_80_0_0_582aa5144c2bf1018e4814072f2d1bbc.jpg

"Украина получила от Латвии 21 бронетранспортер Patria 6x6. Передача машин состоялась сегодня в Риге на военной базе Адажи", - заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Он поблагодарил латвийского коллегу Андриса Спрудса, правительство этой постсоветской прибалтийской республики "и всех латвийцев за чрезвычайный уровень поддержки"."Эти машины сразу же станут на вооружение Сил Специальных Операций. Всего в 2025 году мы получили все обещанные 42 бронемашины – спасибо за это. Кроме того, латвийцы передали нам еще 12 боевых разведывательных машин CVR(T), являющихся частью ранее объявленного пакета военной помощи", - заявил Шмыгаль.Он поблагодарил друзей из прибалтийской постсоветской республики за дополнительные вливания €2,2 млн в программу чрезвычайной помощи ВСУ (PURL) и финансовую помощь "коалиции укрытий"."Рассчитываем на реализацию финансирования путём так называемого репарационного кредита за счет российских замороженных активов. Нужны общие решительные шаги по этому вопросу, поскольку это безопасность как Украины, так и других стран Европы",- поведал Шмыгаль.Ранее представители официального Киева подчёркнуто использовали термин "Европа" применительно к Евросоюзу и, иногда - к Евросоюзу вместе с вышедшей из него Британией.Бронетранспортёр "Патриа" (XA-300) производится одноимённой компанией в Финляндии. В Латвии осуществляется сборка этих БТР с оплатой из бюджета ЕС для контрактов по вооружению ВСУ. Ранее сообщалось, что Евросоюз не только выделял дотации постсоветским республикам Прибалтики, но и выделял средства на закупки оружия для киевского режима из "Европейского фонда мира".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

прибалтика

латвия

украина

рига

бывший ссср

финляндия

восточная европа

европа

британия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

прибалтика, новости, латвия, украина, рига, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, ес, силы специальных операций, сво, военная помощь украине, бывший ссср, финляндия, нато, украина-нато, восточное партнерство, восточная европа, европа, всу, британия