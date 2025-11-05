https://ukraina.ru/20251105/venesuela-stanet-ocherednym-vetnamom-dlya-ssha-voennyy-ekspert-pro-vozmozhnyy-stsenariy-voyny-1071111404.html

Венесуэла станет "очередным Вьетнамом" для США: военный эксперт про возможный сценарий войны

Венесуэла станет "очередным Вьетнамом" для США: военный эксперт про возможный сценарий войны - 05.11.2025

Венесуэла станет "очередным Вьетнамом" для США: военный эксперт про возможный сценарий войны

Военный потенциал Венесуэлы и США несопоставим, однако в случае интервенции американские войска могут надолго увязнуть в партизанской войне в сложнейшем ландшафте этой южноамериканской страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не готовит военных действий против Венесуэлы, при этом западная пресса пишет, что Николас Мадуро запросил военно-техническую помощь у Китая, России и Ирана."У Венесуэлы крайне мало возможностей оказывать организованное вооруженное сопротивление. В том случае, если американцы сосредоточат превосходящие силы, они смогут провести быструю амфибийную операцию, то есть высадку своих сил, и подавление ВВС и ПВО", — описал начальную фазу возможного конфликта эксперт. Анпилогов допустил, что может быть нанесен масштабный удар: "Не исключаю, что может быть нанесен обезоруживающий удар с применением огромного числа крылатых ракет, до нескольких сотен". Он предположил, что США будут ждать подхода авианосной группы во главе с Gerald Ford для обеспечения воздушного прикрытия. "Как я понимаю, они хотят использовать дальнобойные ракеты воздух-воздух, носителями которых как раз являются флотские самолеты F-15, для того, чтобы выбить современные самолеты Су-30, которые могут использовать тоже ракеты воздух-воздух, со стороны Венесуэлы", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ГУР затеяло авантюру с "Черным ястребом" в Покровске, но ВСУ все равно ждет катастрофа" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. На ключевых участках фронта противник - в окружении, но радоваться рано" на сайте Украина.ру.

