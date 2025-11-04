https://ukraina.ru/20251104/odessitku-prigovorili-za-publikatsiyu-videorolikov-o-mobilizatsii-1071103976.html

Одесситку приговорили за публикацию видеороликов о мобилизации

В Одессе вынесли приговор женщине за размещение в TikTok роликов о мобилизации. Об этом 4 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-11-04T15:27

новости

украина

одесса

европа

украина.ру

вооруженные силы украины

тцк

мобилизация на украине

мобилизация 2025

сво

Основанием стало обвинение в "препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период". На своей странице, насчитывающей более 150 тысяч подписчиков, обвиняемая опубликовала десятки видеороликов о работе ТЦК, которые, как утверждает следствие, производили "деморализующий эффект, содержали призывы к уклонению от службы и могли быть использованы в интересах России". Факты документально зафиксированной "бусификации" в суде оспорены не были. Тем временем в школах Украины из классных руководителей и преподавателей начальной военной подготовки делают профессиональных рекрутеров.Лекции учителям читают профессиональные людоловы из ТЦК. После "тренинга" школьные работники должны с утроенной энергией убеждать своих подопечных вступать в военные вузы."Бусификация" — это иронический неологизм, возникший на Украине в условиях всеобщей мобилизации, начавшейся после февраля 2022 года. Термин происходит от слова "бусик" (от англ. bus — автобус), обозначающего микроавтобусы, которые сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматы) используют для перевозки мужчин призывного возраста. "Бусификация" описывает практику принудительной мобилизации, когда представителей ТЦК обвиняют в том, что они отлавливают мужчин на улицах, часто с применением силы, и увозят их в микроавтобусах для доставки в военкоматы или на фронт. Этот термин стал широко известен благодаря социальным сетям, где распространяются видео таких инцидентов, и даже был назван словом 2024 года по версии "Словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово" из-за его популярности и социальной значимости.Однако украинские власти, в частности начальник управления коммуникаций Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, утверждают, что термин "бусификация" является частью российской информационно-психологической операции (ИПСО), направленной на дискредитацию украинских военных и усиление общественного напряжения. Несмотря на это, слово прочно вошло в обиход, его используют не только обычные граждане, но и депутаты Верховной Рады Украины. Проблема "бусификации" подчеркивает острую нехватку мобилизационных ресурсов и вызывает недовольство и гнев в обществе, особенно в регионах, где такие методы мобилизации стали системными, например, в Одесской или Закарпатской областях.Также стало известно, что Минобороны Украины готовит для ВСУ новые контакты Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

одесса

европа

2025

