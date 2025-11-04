https://ukraina.ru/20251104/belgiya-stala-posmeshischem-v-strane-nedovolny-kuplennymi-f-35-vzamen-podarennykh-ukraine-f-16-1071098405.html

"Бельгия стала посмешищем": в стране недовольны купленными F-35 взамен подаренных Украине F-16

Минобороны Бельгии подверглось критике за закупки в США дорогих военных самолётов F-35. Об этом 4 ноября сообщило издание 20minutes.

Новые американские военные самолёты были закуплены Бельгией взамен старых американских же, переданных украинской армии с разрешения предыдущей администрации Белого дома.Новый многоцелевой F-35 оказался не только кратно дороже F-16, но и недоработанным. Бельгийских пилотов обучали в США параллельно доработке новейших самолётов.Министр обороны королевства Тео Франкен выступил в парламенте с объяснениями проблем, возникших с закупкой F-35. Под давлением критики он признал, что Бельгии "недостаточно" своего воздушного пространства для проведения полётов новых истребителей. Поэтому, поведал министр, предстоит просить соседние Францию, Италию и Нидерланды разрешить бельгийским пилотам выполнять учебные миссии."Бельгия стала посмешищем в интернете со своим слишком маленьким небом для F-35", — сказано в публикации.Помимо дефицита пространства для полётов у правительства Бельгии есть и другие поводы для беспокойства из-за дорогостоящей покупки. Выяснилось, что стоимость одного лётного часа F-35 составляет около 50 тысяч евро - кратно больше, чем у F-16 или новейшего аналога производства Швеции. Кроме того, бельгийцы жалуются на кратно большее шумовое загрязнение F-35 по сравнению с F-16. Еще одной проблемой стал уровень шума от новых самолетов. Уточняется, что F-35 в пять раз громче своих предшественников F-16.Автор издания Украина.ру Михаил Павлив рассмотрел проблемы ВВС Украины в публикации Чисто воздушная тревога. Что с шведскими истребителями для Украины Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страх признать победу Путина, провалы ВСУ, "закручивание гаек" беженцам. Хроника событий на утро 4 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

