https://ukraina.ru/20251103/pravoslavnogo-mitropolita-gospitalizirovali-vo-vremya-suda-v-dnepre-1071086806.html
Православного митрополита госпитализировали во время суда в Днепре
Православного митрополита госпитализировали во время суда в Днепре - 03.11.2025 Украина.ру
Православного митрополита госпитализировали во время суда в Днепре
Скорая помощь увезла настоятеля Свято-Успенской Святогорской лавры митрополита Арсения из суда города Днепра (переименованного Днепропетровска). Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба Святогорской лавры.
2025-11-03T17:18
2025-11-03T17:18
2025-11-03T17:18
новости
днепр
днепропетровск
украина
яценюк арсений
сизо
сбу
украина.ру
гонения
упц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/03/1071086681_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_523b3d6a12bd4a9b18ee1c487fa8ef7e.jpg
На заседании Соборного районного суда города Днепра в понедельник 3 ноября продолжили изучать материалы дела митрополита Святогорского Арсения. Участники слушания просматривали видеозапись задержания владыки 28 октября."При этом были грубо нарушены права как архиерея, так и его адвокатов: ни ему, ни стороне защиты не дали возможность комментировать видео, не останавливали просмотр для этого, - сообщили в лавре. - Во время заседания владыке Арсению стало очень плохо. Был объявлен перерыв". Во время перерыва врачи сделали замер давления подсудимого православного священника. В итоге митрополита эвакуировала Скорая помощь.Святогорская лавра попросила молиться за настоятели и напомнила, что с 30 октября ежедневно продолжаются многочасовые заседания по делу митрополита Арсения.Союз православных Журналистов Украины в свою очредь напомнил, что в городе Днепре проходят в один день четыре суда по делу митрополита Арсения.Ранее в новостях: Митрополита Арсения после освобождения из СИЗО забрала СБУ Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
днепр
днепропетровск
украина
святогорская лавра
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/03/1071086681_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_710aca04150fcad2d7a73a90f1e0c40d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днепр, днепропетровск, украина, яценюк арсений, сизо, сбу, украина.ру, гонения, упц, православие, православные, суд, репрессии, хроника репрессий, святогорская лавра
Новости, Днепр, Днепропетровск, Украина, Яценюк Арсений, СИЗО, СБУ, Украина.ру, гонения, УПЦ, Православие, православные, Суд, репрессии, Хроника репрессий, Святогорская лавра
Православного митрополита госпитализировали во время суда в Днепре
Скорая помощь увезла настоятеля Свято-Успенской Святогорской лавры митрополита Арсения из суда города Днепра (переименованного Днепропетровска). Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба Святогорской лавры.
На заседании Соборного районного суда города Днепра в понедельник 3 ноября продолжили изучать материалы дела митрополита Святогорского Арсения. Участники слушания просматривали видеозапись задержания владыки 28 октября.
"При этом были грубо нарушены права как архиерея, так и его адвокатов: ни ему, ни стороне защиты не дали возможность комментировать видео, не останавливали просмотр для этого, - сообщили в лавре. - Во время заседания владыке Арсению стало очень плохо. Был объявлен перерыв".
Во время перерыва врачи сделали замер давления подсудимого православного священника. В итоге митрополита эвакуировала Скорая помощь.
Святогорская лавра попросила молиться за настоятели и напомнила, что с 30 октября ежедневно продолжаются многочасовые заседания по делу митрополита Арсения.
Союз православных Журналистов Украины в свою очредь напомнил, что в городе Днепре проходят в один день четыре суда по делу митрополита Арсения.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.