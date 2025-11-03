https://ukraina.ru/20251103/pravoslavnogo-mitropolita-gospitalizirovali-vo-vremya-suda-v-dnepre-1071086806.html

Православного митрополита госпитализировали во время суда в Днепре

Скорая помощь увезла настоятеля Свято-Успенской Святогорской лавры митрополита Арсения из суда города Днепра (переименованного Днепропетровска). Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба Святогорской лавры.

На заседании Соборного районного суда города Днепра в понедельник 3 ноября продолжили изучать материалы дела митрополита Святогорского Арсения. Участники слушания просматривали видеозапись задержания владыки 28 октября."При этом были грубо нарушены права как архиерея, так и его адвокатов: ни ему, ни стороне защиты не дали возможность комментировать видео, не останавливали просмотр для этого, - сообщили в лавре. - Во время заседания владыке Арсению стало очень плохо. Был объявлен перерыв". Во время перерыва врачи сделали замер давления подсудимого православного священника. В итоге митрополита эвакуировала Скорая помощь.Святогорская лавра попросила молиться за настоятели и напомнила, что с 30 октября ежедневно продолжаются многочасовые заседания по делу митрополита Арсения.Союз православных Журналистов Украины в свою очредь напомнил, что в городе Днепре проходят в один день четыре суда по делу митрополита Арсения.Ранее в новостях: Митрополита Арсения после освобождения из СИЗО забрала СБУ Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

