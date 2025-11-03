Православного митрополита госпитализировали во время суда в Днепре - 03.11.2025 Украина.ру
Православного митрополита госпитализировали во время суда в Днепре
Скорая помощь увезла настоятеля Свято-Успенской Святогорской лавры митрополита Арсения из суда города Днепра (переименованного Днепропетровска). Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба Святогорской лавры.
2025-11-03T17:18
2025-11-03T17:18
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/03/1071086681_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_523b3d6a12bd4a9b18ee1c487fa8ef7e.jpg
На заседании Соборного районного суда города Днепра в понедельник 3 ноября продолжили изучать материалы дела митрополита Святогорского Арсения. Участники слушания просматривали видеозапись задержания владыки 28 октября."При этом были грубо нарушены права как архиерея, так и его адвокатов: ни ему, ни стороне защиты не дали возможность комментировать видео, не останавливали просмотр для этого, - сообщили в лавре. - Во время заседания владыке Арсению стало очень плохо. Был объявлен перерыв". Во время перерыва врачи сделали замер давления подсудимого православного священника. В итоге митрополита эвакуировала Скорая помощь.Святогорская лавра попросила молиться за настоятели и напомнила, что с 30 октября ежедневно продолжаются многочасовые заседания по делу митрополита Арсения.Союз православных Журналистов Украины в свою очредь напомнил, что в городе Днепре проходят в один день четыре суда по делу митрополита Арсения.Ранее в новостях: Митрополита Арсения после освобождения из СИЗО забрала СБУ Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Православного митрополита госпитализировали во время суда в Днепре

17:18 03.11.2025
 
© Фото : Украина.ругоспитализация митрополита Арсения из Соборного суда Днепра
госпитализация митрополита Арсения из Соборного суда Днепра - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : Украина.ру
Скорая помощь увезла настоятеля Свято-Успенской Святогорской лавры митрополита Арсения из суда города Днепра (переименованного Днепропетровска). Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба Святогорской лавры.
На заседании Соборного районного суда города Днепра в понедельник 3 ноября продолжили изучать материалы дела митрополита Святогорского Арсения. Участники слушания просматривали видеозапись задержания владыки 28 октября.
"При этом были грубо нарушены права как архиерея, так и его адвокатов: ни ему, ни стороне защиты не дали возможность комментировать видео, не останавливали просмотр для этого, - сообщили в лавре. - Во время заседания владыке Арсению стало очень плохо. Был объявлен перерыв".
Во время перерыва врачи сделали замер давления подсудимого православного священника. В итоге митрополита эвакуировала Скорая помощь.
Святогорская лавра попросила молиться за настоятели и напомнила, что с 30 октября ежедневно продолжаются многочасовые заседания по делу митрополита Арсения.
Союз православных Журналистов Украины в свою очредь напомнил, что в городе Днепре проходят в один день четыре суда по делу митрополита Арсения.
Ранее в новостях: Митрополита Арсения после освобождения из СИЗО забрала СБУ
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
