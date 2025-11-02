https://ukraina.ru/20251102/pobedit-ili-umeret-ptr-kotlyarevskiy-i-russkoe-zavoevanie-zakavkazya--1071037347.html

Победить или умереть. Пётр Котляревский и русское завоевание Закавказья

2 ноября 1851 года перестало биться сердце героя Русско-персидской войны 1804-13 годов, уроженца Купянского уезда Воронежского наместничества Петра Котляревского. Современники не скупились на громкие эпитеты в адрес этого полководца: "кавказский Суворов", "покоритель Закавказья"

история

история

история малороссии

россия

кавказ

грузия

наполеон бонапарт

война

иран

xix век

"О Котляревский, бич Кавказа!Куда ни мчался ты грозой —Твой ход, как чёрная зараза,Губил, ничтожил племена..."Это, как вы понимаете, Пушкин, эпилог "Кавказского пленника", за который солнце русской поэзии нещадно пинала либеральная критика.Полководческий стиль Котляревского действительно являлся лучшим воплощением румянцевско-суворовской "науки побеждать": быстрота, натиск, готовность неожиданно атаковать превосходящие силы противника, личный героизм командующего, если того требуют обстоятельства на поле боя.Русско-персидская война начала XIX века по своим масштабам была значительно скромнее, чем шедшие одновременно с ней конфликт с османами 1806-12 годов и тем более Первая Отечественная война. Однако она стала не менее ожесточённой, а по значимости геополитических результатов для России как минимум такой же результативной, что и шедшие параллельно ей военные конфликты.Военная служба Котляревского началась неожиданно. В Ольховатке, что близ Купянска, его – сына приходского священника, родившегося 23 июня 1782 года, заприметил задержавшийся там в зимнюю непогоду офицер Иван Лазарев. Вскоре подросток был записан на службу в 4-й пехотный батальон Кубанского корпуса, которым командовал подполковник Лазарев.В 14 лет Котляревский впервые участвовал в боевых действиях – под Дербентом, который русская армия осаждала в 1795 году.В 1799 году "поповича" произвели в офицеры с переводом в 17-й егерский полк. В этом подразделении судьба его свела с будущим наместником Новороссии и Кавказа Михаилом Воронцовым. Молодой офицер Воронцов вынес с поля боя своего командира роты Котляревского, раненого в январе 1804 года при штурме Гянджи.Гянджинское ханство было завоёвано войсками генерал-лейтенанта князя Павла Цицианова (Цицишвили) для обеспечения безопасности грузинских владений Российской империи. 4 мая 1804 года персидский шах Фатх-Али потребовал вывода русских войск из Грузии и Гянджи. Отказ выполнить ультиматум стал поводом к войне.В июне 1804 года 30-тысячный отряд под командованием наследного принца Персии Аббас-Мирзы начал наступление из Эривани на Тифлис. Однако войска Цицианова смогли отбросить противника и предприняли осаду Эривани. И хотя последнюю взять не удалось, но отступление персов побудило присягнуть России правителей Карабахского, Ширванского, Шекинского ханств, а также Шурагельского султанства.Возможно конфликт вошёл бы в мирную фазу, не будь вмешательства Наполеона. Заинтересованный в растягивании российских сил Бонапарт предложил шаху предпринять совместные действия "в сердечном согласии против России".В июне 1805 года войска шаха вторглись в контролируемые россиянами территории Карабахского и Эриванского ханств. Персидский монарх ставил перед своим 70-тысячной армией задачу очистить от русских всю Грузию. Цицианов мог противопоставить этой группировке лишь 10 тысяч человек, да и то разбросанных по всему Закавказью.Российское командование ответило на персидское наступление десантом силами Астраханского гарнизонного полка на южное побережье Каспийского моря. В июле 1805 года был атакован иранский приморский город Энзели, затем началась осада Баку. Но блокада не стала продолжительной в силу приближения на помощь гарнизону войск Шейх-Али-хана Дербентского.Тем временем российский главнокомандующий направил из Гянджи на юг отряд для занятия стратегически важного города Шуши. Последний, находясь всего в 80-ти верстах от иранской границы и будучи хорошо укреплённым, позволял угрожать вражеским коммуникациям.Однако эта экспедиция под общим командованием полковника Павла Карягина была блокирована противником. Более двух недель егеря отражали атаки персов. Положение русских казалось безвыходным. Но в ночь на 12 июля по предложению командира роты Котляровского был предпринят смелый рейд через позиции противника в ходе которого удалось овладеть близлежащим замком Шах-Булаг. Далее по горным тропам отряду Карягина удалось выйти из окружения. Не была потеряна даже артиллерия. Котляревский на заключительном этапе операции вёл авангардную группу, в которой находились раненые и больные.Летом 1805 года персы вынуждены были отойти за реку Аракс. Цицианов же повёл успешное наступление на Бакинское и Ширванское ханства. Правда при переговорах о капитуляции Баку российский главнокомандующий был убит.Несмотря на антироссийский мятеж управляющего Карабахом Ибрагим-хана, удача не сопутствовала шахским войскам и в 1806 году. Россияне же подчинили себе весь Дагестан.В 1807 году был официально заключён франко-персидский союз. В Иран прибыла французская военная миссия, был образован корпус персидской регулярной пехоты (сарбазов), в городе Исфагане началось сооружение пушечного завода, французские инженеры руководили модернизацией крепости в Эривани.Испытать её на прочность русским войскам довелось в сентябре 1808 года. Ими тогда командовал генерал от инфантерии Иван Гудович. И вновь осада оказалась неудачной, сказалось отсутствие осадной артиллерии.Сменивший Гудовича на посту главнокомандующего генерал от кавалерии Александр Тормасов оказался в гораздо более сложном положении, т.к. в 1810 году возник ирано-турецкий альянс. Его заключению поспособствовали англичане, на сторону которых от французов переметнулся шах.Окрепшая персидская армия готовилась к наступлению на Карабах из Нахичевани. Чтобы не допустить этого получивший к тому времени полковничий чин Котляревский во главе 17-го егерского полка и двух десятков казаков должен был овладеть крепостью Мигри с двухтысячным гарнизоном.Отряд Котляревского (460 человек) незамеченным прошёл к твердыне по горным тропам и неожиданным штурмом с трёх направлений смог её стремительно захватить. Восьмитысячный отряд противника безуспешно пытался отбить Мигри. Когда же персы отошли, российский полковник нанёс им поражение при переправе через Аракс.В 1811 году иранцы готовились к очередному походу в Карабах, а османы концентрировали крупные силы у Карса. К тому же в условиях угрозы со стороны Наполеона начался отвод войск к западной границе России. Два полка пехоты и столько же кавалерии убыли с Кавказа. К тому же и Тормасов был назначен командующим 3-й обсервационной армией на Волыни.Новый главком на Кавказе генерал-лейтенант Филипп Паулуччи решил действовать на опережение. Котляровскому во главе двух батальонов Грузинского гренадерского полка, при 100 казаках поручалось взять Ахалхалакскую крепость для предупреждения турецкого вторжения.Проведя 3 дня в пути по горным тропам и заснеженным долинам солдаты Котляревского вышли к крепости в ночь на 18 сентября 1811 года и овладели ею. Османский гарнизон смог сопротивляться лишь 1,5 часа, потеряв 700 человек убитыми, остальные же 1000 человек оказались в плену. Русские потеряли убитыми и ранеными 21 человека.В то время как полчища Бонапарта вторглись в западные губернии России критический момент наступил и на Кавказе. В 1812 году восстали горские племена на Военно-Грузинской дороге. Неспокойно было в Дагестане и Кабарде. Шах явно готовился к генеральному наступлению на Карабах. И всё это на фоне эпидемии чумы, поразившей регион. Позитив был лишь в том, что заключённый в мае 1812 года Бухарестский мир снимал турецкую угрозу.В этих условиях генерал-майор Котляревский смог получить санкцию у российского главкома в войне с персами генерал-лейтенанта Николая Ртищева на рейд за Аракс. У Асландузского брода Аббас-Мирза готовил там вооружённый с участием англичан 30-тысячный отряд для нового наступления на Грузию.В ночь на 31 октября 1812 года 1500 пехотинцев и 500 казаков при шести орудиях под командованием Котляревского скрытно переправились на южный берег Аракса в 15 верстах выше расположения персидского лагеря. Совершив обходной манёвр в 70 вёрст утром русские неожиданно обрушились на противника.Это очень напоминало замысел Слободзейской операции Михаила Кутузова против турок, что произошла на Дунае годом ранее. Схожим был и результат: враг бежал.При этом Котляревский так обратился к своим войнам накануне сражения:"Братцы! Нам должно идти за Аракс и разбить персиян. Их на одного десять, но каждый из вас стоит десяти, а чем более врагов, тем славнее победа. Идём, братцы, и разобьём!"Аббас-Мирза стал собирать свою рассеянную группировку у города Асландуз, где имелись серьёзные укрепления. Но в ночь на 1 ноября персидский отряд вновь подвергся русской атаке. В полной тишине гренадеры и егеря смогли приблизиться к расположению противника, в штыковой атаке опрокинули его.Победа была полной, 9000 персов было убито, свыше 500 взято в плен. В качестве трофеев россиянам достались пушки, подаренные шаху английским королём.Эти события происходили на территории граничащего с Ираном Талышского ханства. Перед Котляревским была поставлена задача полностью очистить ханство от вражеских войск. А это предполагало взятие распложенной на берегу Каспийского моря крепости Ленкорань.Твердыня была хорошо подготовлена к обороне английскими инженерами, её осаду затрудняли река и болотистая местность. Кроме того, в ней был 4-тысячный гарнизон во главе с родственником шаха Садык-ханом."Мне как русскому остаётся только победить или умереть, ибо отступить значило бы посрамить честь оружия Российского", – писал накануне штурма крепости Котляревский Ртищеву.Атака на Ленкорань началась в пять часов утра 13 января 1813 года силами трёх штурмовых колонн. Вот как её описывает доктор исторических наук Евгений Абрамов:"Войска (…) были встречены сильным артиллерийским огнём. Однако штурмовые колонны молча, не отвечая на выстрелы, спустились во рвы, приставили лестницы и быстро полезли на стены. Противник встретил штурмовавших рогатинами, пиками, ручными гранатами и ружейными выстрелами в упор... Получив донесение о том, что 1-я колонна остановилась во рву, Котляревский бросился туда. Под смертоносным огнём он воодушевлял солдат. (…) Рота Грузинского гренадерского полка поднялась на крепостную стену, овладела батареей и открыла картечный огонь по противнику, что предопределило успех остальных штурмовых колонн. В результате трёхчасового ожесточённого рукопашного боя крепость была взята".Тяжело раненого Котляревского нашли после битвы под грудой трупов в крепостном рву. Он выжил, но военную карьеру продолжить уже не мог. Император Александр I наградил героя орденом Святого Георгия 2-й степени, а его преемник на престоле в 1826 году пожаловал ему чин генерала от инфантерии и предложил возглавить войска отдельного Кавказского корпуса. Но вернуться на службу Котляревскому помешало подорванное здоровье.Потеряв свои лучшие войска шах Фатх-Али согласился на мир. По заключённому 13 октября 1813 года в Гюлистане мирному трактату к России присоединялись Карабахское, Ганжинское, Щекинское, Ширванское, Талышское, Кубинское и Бакинское ханства. Кроме того, Иран признавал Дагестан, Восточную Грузию и все другие земли, расположенные между Кавказской линией и новой границей, принадлежащими России. Держава Романовых также получила исключительное право иметь военный флот на Каспийском море.Котляревский же провёл остаток жизни в селе Александрове близ Бахмута, а затем в Феодосии.

россия

кавказ

грузия

иран

закавказье

российская империя

дагестан

азербайджан

армения

османская империя

карабах

