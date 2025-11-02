https://ukraina.ru/20251102/ministerstvo-voyny-podtverdilo-podgotovku-k-deystviyam-protiv-nigerii-1071053766.html

"Министерство войны" подтвердило подготовку к действиям против Нигерии

Глава американского Министерства войны (Пентагона) Пит Хегсет заявил, что его ведомство после приказа президента США Дональда Трампа готовится к действиям против Нигерии. Об этом в ночь на 2 ноября сообщает РИА Новости

"Да, сэр. Убийства невинных христиан в Нигерии и где угодно должны остановиться немедленно. Министерство войны готовится к действию", — написал Хегсет на своей странице в соцсети Х.К публикации он прикрепил скриншот поста Трампа, в котором президент США заявил о готовности к военным действиям в отношении этой африканской страны."Или нигерийское правительство защитит христиан, или мы уничтожим исламских террористов, которые совершают эти жуткие зверства", — добавил Хегсет.Ранее президент США Дональд Трамп обвинил власти Нигерии в преступлениях против христиан, пообещав прекратить американскую помощь, если ситуация не исправится, и допустив военное вторжение в эту африканскую страну.Напомним, на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин, комментируя переименование Министерства обороны США в Министерство войны, заявил, что оно будет действовать согласно своему новому названию."Можно сказать, как корабль назовете, так он и поплывет", — сказал Путин.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

